Visma se nevzdá tak jednoduše. Kreuziger o taktice na Tour i Evenepoelově psychice

Pro volný den měli naopak „štěstí v loterii“ v ubytování, které jim organizátoři přidělili. Uprostřed parků a jezírek místních lázní byl hotel Zenitude místem pro příjemnou relaxaci po dvoutýdenním úsilí. Tady se utábořil nejen tým Bahrain Victorious, ale i Pogačarův UAE Emirates.

„Čekali jsme, že Pogi bude na Tour odskočený od všech, což ukazoval už na Dauphiné. Měl by vyhrát, jenže to pořád ještě může být zajímavé. Nevěřím, že se Visma vzdá až tak jednoduše,“ říkal Kreuziger.

Zato touha Bahrainu prosadit Santiaga Buitraga do popředí celkového pořadí se zhroutila v sedmé etapě. Tehdy se talentovaný Kolumbijec ocitl na zemi při sjezdu před cílovým stoupáním na Mur-de-Bretagne, utrpěl četné pohmožděniny a odřeniny a nabral třináctiminutovou ztrátu.

Když vám v prvním týdnu upadne a zraní se lídr na pořadí, je to pro sportovního ředitele jedna z nejhorších možných zpráv, že?

To je součást cyklistiky. Věděli jsme, jak moc rizikové první dny budou, i když jsem samozřejmě nečekal, že se něco takového stane zrovna nám a při pádu malé skupinky. Bohužel, pády k našemu sportu patří.

Buitrago se od té doby snaží vzpamatovat a pokračuje dál.

Pokud je možnost zůstat v závodě a je reálné, že se závodník dá v jeho průběhu zase do pořádku, měl by bojovat dál. Přečká pár těžších dní a potom se pokusí třeba vyhrát etapu. Osobně si myslím, že je nyní až příliš protlačované pravidlo, podle nějž doktor závodu může rozhodnout, že jste dezorientovaný a nenechat vás pokračovat.

To vám po Buitragově pádu hrozilo?

Jsou tak nastavená pravidla. Ale když spadnete v 70kilometrové rychlosti a doktor se vás půl minuty poté ptá, kde jste a jak se jmenujete, navíc v jiné řeči než je vaše, může být odpověď zmatečná. Kdyby pět minut počkal a pak ten test zopakoval, bude vypadat úplně jinak.

Lékař tedy někdy příliš pospíchá s verdiktem?

A tak jsme přišli o Jacka Haiga (který spadl společně s Buitragem). Stává se, že doktor jde do paniky a rozhodne se strašně rychle. Přitom pokud následuje 10 kilometrů do cíle po široké cestě, klidně by mohl nechat jezdce dokončit etapu, pokud o to sám jezdec stojí, za cílem udělat testy a až potom učinit závěrečné rozhodnutí. Jack byl schopný pokračovat a po etapě už neměl žádné „red flagy“, přesto jsme takhle ztratili klíčového muže. (Haig musel vzdát 7. etapu po vyšetření lékařem na místě pádu.)

Remco Evenepoel naopak v neděli vzdal o své vůli, aniž by měl zjevné zranění nebo onemocnění. Hodně se nyní řeší, zda neměl bojovat dál.

Nevím, co se tam přesně stalo. Ale Tour je jen jednou do roka a šancí jet ji za kariéru moc být nemusí. Podle mě se proto na Grand Tour, pokud to jen trochu jde, má bojovat co nejdéle. Přečkáte pár krizových dnů a pak se vše může změnit. Ale asi mají Remco a Quick-Step jiné plány.

Hovoří o přípravě na mistrovství světa ve Rwandě. Jak moc může jeho letošní nevyrovnanou sezonu stále ovlivňovat těžký zimní pád?

Na úrovni, kdy máte bojovat o pódium na Grand Tour, je ten vliv velký. Tím, že neměl klidnou zimu, všechno se narušilo. Snažil se vrátit zpátky do formy, ale nenacházel potřebnou stabilitu, kterou by v zimě nabral.

Navíc jeho psychika nebyla nikdy z nejsilnějších.

Myslím, že se v tomhle směru trochu zlepšuje, ale jakmile střídá světlé a horší momenty, psychicky to snáší obtížně. Když měl pocit, že mu to tady nejde, pravděpodobně si situaci vyhodnotil jinak, než by to udělali další jezdci. Ale kdo ví, třeba je opravdu nemocný.

Bude v dalších letech opět aspirantem na grandtourové tituly, nebo je ve vašich očích víc klasikář?

Za mě rozhodně klasikář. Ale nejde mu sebrat, že na pódiu Tour už byl a zároveň vyhrál Vueltu. Je hlavně skvělým časovkářem a klasikářem. Na Grand Tour má blbé, že narazil na éru Pogiho a Jonase. A také nově přicházející generace závodníků je velice silná.

Zatímco Evenepoel svůj boj na této Tour předčasně ukončil, vy jste se naopak po ztrátě nadějí Buitraga na přední příčky rychle dokázali přeorientovat na nové cíle, v čele s bojem o puntíkatý dres Lennyho Martinéze?

Kromě celkového pořadí jsme od začátku chtěli jít i po etapách a pořád je v hlavě máme. I Santi už vypadá před třetím týdnem mnohem lépe. Navíc se naskytla ta možnost puntíkatého dresu. Ne že se k němu vyloženě upínáme, ale bylo by hezké mít někoho na pódiu v Paříži.

Pokud nebude proti Tadej Pogačar.

Lenny nějaký náskok má, jen musíme dobře propočítat, kde a jak může nabrat body v souboji s Pogim a s Arensmanem, který o puntíky jeví zájem také. Nenahrávají nám horské etapy, v nichž bude dojezd na vrchol a tím pádem dvojité body. Pokud Pogi vyhraje 16., 18. a 19. etapu, nemusí nám stačit, ani když Lennymu v Alpách bodově vyjdou předchozí kopce. Navíc ho boj o puntíky stojí dost energie a nemá ji pak na případný boj o etapu z úniku v posledním kopci.

Pogačar by mohl získat puntíkatý dres jen jako vedlejší produkt při boji o ten žlutý, který jej jediný opravdu zajímá. Jak mohutný vám jeho více než čtyřminutový náskok v celkové klasifikaci před třetím týdnem připadá?

Vzpomeňte si na Giro, jak tam UAE závodilo (do poslední horské etapy vedl Del Toro) a jak Visma nakonec se Simonem Yatesem vyhrála. Rozdíl mezi Tadejem a Vingegaardem je sice nyní obrovský, ale stačí mít v Alpách jeden špatný den a nebude to o pár minutách, ale o desítkách minut.

Jako měl Pogačar černý den předloni na Col de la Loze.

Ano. Takže teď vypadá vše jasně, ale pořád je to cyklistika. Můžete nastydnout, nebýt úplně o.k., pochroumat se při pádu. Než budou za námi Alpy, může se stát cokoliv.

Vingegaardova Visma byla v průběhu Tour kritizována, že se v přípravě zaměřila na jeho výbušnost v krátkých stoupáních, kterou sice zlepšil, ale možná na úkor výkonnosti v časovkách a ve vysokých horách, kde se Tour rozhoduje.

Těžko říct. Vingegaard zajel skvěle časovku na Dauphiné, kde porazil i Pogiho. Určitě si věřili, jenže na Tour mu pak Pogi naložil v časovce i v kopcích.

Velon CC @VelonCC Jonas is going to fight all the way to Paris 💪



Jonas Vingegaard trails Tadej Pogačar by 4'13" after 15 stages at the Tour de France, but backs his strength in the final mountainous week ⛰👀



📸 Sprint Cycling

🇫🇷 #TDF2025

Současně Vismě v Pyrenejích definitivně vypadl z popředí pořadí Jorgenson, který mohl být jejich další kartou při strategických hrách s Pogačarem.

Jorgenson možná zaplatil za předchozí úsilí, ale mohla to být i strategie Vismy, že ho už v posledním dnu v Pyrenejích šetřili a budou s ním chtít v posledním týdnu zaútočit. Už teď se snaží dostávat do úniků víc lidí, kteří potom bojují o etapu, tak jako v neděli van Aerta a Campenaertse.

Což by s velkou pravděpodobností nedělali, kdyby byl rozdíl mezi Pogačarem a Vingegaardem menší.

To by se drželi víc pohromadě. Ale mít teď někoho v úniku v Alpách zhruba dva minuty před balíkem by pochopitelně mohlo Vingegaardovi vytvořit i zajímavé předmostí pro útok.

Týmu UAE chybí od začátku druhého týdne Joao Almeida, ale zatím to pro Pogačara příliš citelné oslabení alespoň navenek není, že?

Obrovskou špinavou práci pro něj na rovinatějších pasážích odvádějí Politt i Wellens, kterému v neděli dali volnou ruku. Zároveň hodně šetřili do rozhodujících dnů Sivakova, který byl předtím nemocný, a Adama Yatese. Stále mají hodně vyvážený tým. A Pogačar je jezdcem, který i přesto, co vše už dokázal, nespí na vavřínech a pracuje na sobě. Je pořád hladový po vítězstvích, a proto vyhrává i etapy, kde by to člověk nečekal.

Překvapují vás některá jména za Vingegaardem a Pogačarem v celkové klasifikaci?

Ne. Lipowitz a Johannessen dokázali na Dauphiné, že jsou ve skvělé formě, stejně jako Onley a Gall ve Švýcarsku.

Ale klasikáře a muže do úniků Healeyho byste v top 10 nejspíš ani vy v této fázi závodu nečekal.

Nahnal spoustu času svým úspěšným únikem, po kterém šel do žluté. Teď chtějí v EF zkusit, jak dlouho v desítce dokáže vydržet. Zatím závodí chytře.

S pohledem na věk řady jezdců v top 10, máte pocit, že dochází k výraznější výměně generací?

To tak vždycky bývá. Kdyby v desítce byli i Almeida a Buitrago, věkový průměr by víc naředili. Každopádně rozdíly mezi prvním a desátým jsou letos doslova obrovské.

Jen dílem neutuchající aktivity Pogačara?

Určitou roli sehrálo i počasí, občas někdo zaplatil za vedro. V posledním týdnu bude docházet k čím dál větším taktickým hrátkám, nejen mezi UAE a Vismou, ale právě také mezi dalšími týmy, usilujícími o co nejlepší umístění v top 10. I lidé z desítky se budou snažit skákat do úniků, tak jako Rodriguez z Ineosu v neděli. Což nahrává i UAE, že nebudou muset tolik tahat, když se o tempo budou starat týmy těchto jezdců, protože se při případných únicích konkurentů budou bát o své pozice v desítce.

Jak se vám zatím zamlouvaly výkony Pavla Bittnera? V hromadných spurtech dojel čtvrtý a pátý.

V tom, kde skončil čtvrtý, měl i trochu smůlu, protože v etapě předtím spadnul a dotahoval se a ty síly mu v koncovce chyběly. Ale zatím bych řekl, že ze svého debutu vytěžil takřka maximum. Včetně velkých zkušeností.

Je před vámi Mont Ventoux. Co od něj očekáváte? Tentokrát si to Pogačar a Vingegaard rozdají o etapu, protože vítězství na Ventoux se nesmírně cení?

Uvidíme. Může zase odjet únik s 25 jezdci a vyhraje někdo z něj. Nebo budou Pogačar a spol. držet uprchlíky na dvou minutách a odehraje se bitva lidí z celkového pořadí. Musíte také brát v potaz, že jde o etapu po dni volna a ten s někým dokáže zatočit. Obzvlášť poté, jak intenzivně se závodilo v Pyrenejích a v neděli, kdy byl rychlostní průměr 48 km/h.