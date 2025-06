Jak vzpomínáte na stav, v jakém jste tehdy Simona Yatese po Froomově útoku na Finestre viděl?

Já tam s ním zpočátku nebyl, staral se o něj Mikel Nieve. Dostal jsem se k němu, až když jsem odpadl z hlavní skupiny. Jel jsem potom doslova krokovým tempem, abych na něj počkal, ale Simon jel ještě pomaleji. Pod vrcholem byl už úplně vyplý.

Coby majitel růžového dresu v té etapě nabral ztrátu 38 minut. Už tehdy se však hovořilo o tom, že jej nezničilo samotné Finestre, ale už vzepětí v prvních dvou týdnech závodu, během nichž až příliš hýřil energií.

Na to jsme upozorňovali už od nějaké šesté etapy, že by se měl víc šetřit, ale šéf týmu Matt White zastával názor, že musíme pořád najíždět na naše soupeře čas. Prostě Simon na Giru 2018 přetáhl nápřah. Zato letos jel úplně opačně, dlouho byl neviditelný a potom si ve dvacáté etapě sebral všechno, co mohl. Navíc na kopci, se kterým měl nevyřízené účty.

GIRO 2018. Roman Kreuziger s manželkou Michaelou na závodě, kde zažil kolaps růžového SImona Yatese, v jehož podpůrném týmu startoval.

Se Simonem jste měli blízký vztah, v Mitcheltonu-Scott jste mu dělal mentora také na Tour 2017, kde vybojoval bílý dres. Měl jste nyní i za něj pocit jistého zadostiučinění?

Simon je skvělý člověk, zasloužil si ten titul. Nebylo pro něj po minulé sezoně jednoduché přejít z týmu, kde strávil většinu kariéry, do nového. Než si vše ve Vismě sedlo, nezajížděl na jaře nejlepší výsledky. Ovšem na Giro už přijel dobře připravený a teď může být maximálně spokojený. Měl na Finestre i potřebný kus štěstí, že se Del Toro soustředil jen na Carapaze a ne na něj, což mi připadalo nepochopitelné.

Domníváte se, že ho dva největší soupeři před dvacátou etapou podcenili? Ztrácel 1:20 minuty a v předchozí horské etapě za Del Torem a Carapazem mírně zaostal.

Neřekl bych, že ho vyloženě podcenili. Ale v Del Torově týmu UAE Emirates si mysleli, že budou i na Finestre kolektivně tak strašně silní jako o den dříve a všechno zvládnou kontrolovat. Přitom mohli tušit, co se může stát. Zatímco únik najížděl čím dál víc času, Visma v pelotonu připravovala půdu pro Simonův útok. V UAE mohli čekat, že se Simon na Finestre o něco pokusí. Obzvlášť když měl v úniku Van Aerta, který mu později mohl pomoci. To byla přece celkem jasně čitelná taktika.

Řada expertů po etapě tvrdila, že UAE udělalo hned několik hloupých chyb. Tou první bylo, že pustili Van Aerta do úniku, zatímco sami v něm nikoho neměli?

A měli mít. Ani Carapaz tam z EF nikoho neměl. Závod se mohl vyvíjet úplně jinak, kdyby tyhle stáje své lidi do úniku dostaly, a ti by se pak stáhli ke svým lídrům a tahali jim tempo při stíhání Simona.

Druhou chybou bylo, jak tým UAE zareagovali na časný útok Carapaze na úpatí Finestre? Tehdy se s ním měl držet nejen Del Toro, ale i někdo další z pomocníků v dresech UAE?

Carapaz to udělal chytře. Chtěl izolovat své protivníky od jejich lidí. Podle mě byli i sportovní ředitelé UAE v tu chvíli přesvědčeni, že s Del Torem zůstanou Majka nebo McNulty, jenže jim se to nepovedlo. Úplně se v tu chvíli rozhodili.

A třetí chybou se stalo latinskoamerické dohadování Del Tora s Carapazem, kdo z nich se má aktivněji zapojit do stíhání unikajícího Yatese, že?

Což o to, mohli hrát chvilku kočku – myš a nechávat ho poodskočeného. Ale jakmile Simonův náskok narostl na minutu, měli si oba jasně uvědomit, že se musí rozjet, a ne aby ho nechávali ujíždět dál. Oba měli začít tahat a snažit se sjet Simona před vrcholem Finestre. Museli přece vědět, že by trvalo příliš dlouho, než by se k nim dostali jejich domestici – a že na Yatese naopak čeká nahoře Van Aert. Byla to chyba obou dvou. Ale na druhou stranu, Carapaz už Giro v minulosti vyhrál, jemu bylo jedno, jestli skončí druhý nebo třetí.

Takže argument Del Tora, že měl tahat Carapaz, protože ho Yates právě obíral o druhé místo, byl nesmyslný.

Rozhodně. Pokud jedete ve dvojičce s někým, kdo už Grand Tour vyhrál, tak ten dotyčný jede na vítězství a snaží se především utrhnout lídra závodu – kterým byl Del Toro. A jestliže se mu to nepovede, nezáleží mu až tolik na tom, kolikátý skončí.

Šlo však především o strategickou chybu Del Tora, který je v 21 letech nezkušený a nikdy předtím se v takové pozici neocitl, nebo padá velký kus viny i na sportovní ředitele UAE Emirates?

Těžko říct. V týmovém autě vidíte spoustu věcí jinak a máte k dispozici také víc čísel a informací, jak se váš závodník cítí. Z mého pohledu ho měli držet psychicky v klidu, ale zároveň mu jasně říci, ať tahá a snaží se držet Yatese na 30 sekundách. Potom by bylo i pravděpodobnější, že by se s ním Carapaz ve vytváření tempa protočil.

Yates versus Del Toro a Carapaz. Co mu říkali z týmového auta?

Velon CC @VelonCC “What a story you are writing” 🩷



@vismaleaseabike Sports Director Marc Reef coordinates a tactical masterpiece as Simon Yates storms into the Maglia Rosa with the help of Wout Van Aert on @giroditalia Stage 20.

_______

🇮🇹 #GirodItalia https://t.co/ddFIAJgkeq oblíbit odpovědět

Každopádně to byla pro mladého Mexičana obrovská zkušenost do budoucna.

Jednoznačně. Ukázal, že může být skvělým závodníkem pro Grand Tour. Po jedenácti dnech přijít o růžový dres je sice mrzuté, ale předvedl svým šéfům, že v něm po Pogačarovi roste pro UAE další silný závodník, který může stát na pódiu Grand Tour. I skutečnost, jak dlouho zvládal tlak růžového dresu a jak v něm dokonce vyhrál etapu do Bormia, je toho důkazem. A naopak pro Juana Ayusa (původního lídra UAE na Giru) je vyznění Gira vykřičníkem, že se musí srovnat a začít i sám zase něco ukazovat. Prostě že k němu úspěchy nepřijdou zadarmo.

Může být nyní Ayuso i poněkud zhrzený, že ho při krizi v šestnácté etapě na San Valentino nechali všichni pomocníci z UAE samotného a zůstali s Del Torem?

Jenže on se tehdy vypnul a psychicky rozsypal a najednou nejel. Možná i proto, když viděl, že Del Toro je na tom líp. Úplně do týmu nezapadl.

Del Toro a Pogačar. Oslavy, které se podobají:

Giro nedokončil ani druhý superfavorit Primož Roglič. Je už pro podniky Grand Tour za zenitem? Ani při výbušných dojezdech, které mu v minulosti seděly, najednou neexceluje.

Ti mladí jsou strašně výbušní, s těmi se obtížně poměřuje. Vyloženě za zenitem asi není, ačkoliv nejlepší léta za sebou nejspíš má. Bora byla přesvědčená, že s ním Giro vyhrají jednoduše a trochu se spletli. I když už ztráta Hindleyho po jeho pádu v úvodním týmu byla pro ně velkou smůlou.

Načež opakovaně padal i Roglič. Po čtvrtém karambolu nakonec odstoupil. S tím, že se chce připravit na Tour.

Ale tam bych od něj radši nečekal nic mimořádného. Má s Tour nevyřízené vztahy, ale i statistika ukazuje, že na ní bohužel vždycky spadne.

Také proto, že v dětství nenavykl pohybu v pelotonu a přišel do cyklistiky relativně pozdě?

To je určitě jeden z faktorů.

Giro naopak dokončili dva Češi, Mathias Vacek a Josef Černý. Jak se vám jejich výkony zamlouvaly?

Pepa Černý se hodně zviditelňoval v závěrečných etapách. Bylo poznat, že bojuje o další smlouvu. Skákal i do úniků, ve kterých byste ho nečekali, a prokázal, že by ve World Tour určitě mohl zůstat coby platný člen některého týmu. Viděl jsem na fotce, jak vypadala jeho rána na koleni (zašitá 20 stehy). Už jen to, že s ní na Giru zůstal a snažil se i útočit, ukázalo, jaký má v sobě motor. Teď je jen otázkou, jestli zůstane v Quick-Stepu, nebo půjde jinam.

A Mathias Vacek?

Co předvedl v úvodních deseti dnech, bylo excelentní. Rozhodně je teď na wish listu spousty týmů, které by ho chtěly. Ale myslím, že je spokojený tam, kde je.

Letos mu v Lidl-Treku končí smlouva. Chtěl byste ho do Bahrainu?

Určitě bych se tomu nebránil, jenže je složité dostat ho z Lidlu. Má ve své stáji vidinu růstu i toho, že se dál může učit od Madse Pedersena, který v Lidlu prodloužil smlouvu.

Dokonce až do roku 2029, kdy chce ukončit kariéru.

To se popravdě nečekalo. V zákulisí se zdálo, že chce jít pryč, když ho letos neposlali na Tour. Mathias ze spojení s ním může v budoucnu vytěžit i v situacích, kdy si všichni budou hlídat Pedersena a on sám bude přitom silnější. Materiálově je na tom v Lidlu dobře, sedl si i s lidmi v týmu, takže v tuhle chvíli je pro něj správné, aby ve stáji podepsal i na další léta.

Co mu na Giru chybělo k vysněné vítězné etapě? Aby měl při útoku ve Vicenze k sobě někoho jiného než vrchaře Romaina Bardeta? Nebo aby v deváté etapě vedoucí po šotolině nezůstal při dělení čelní skupiny za pádem?

V té šotolinové etapě bylo poněkud diskutabilní, jestli se v ní měl pokoušel sám stíhat vedoucí skupinku.

Však ho také sportovní ředitelé Lidlu stahovali zpět.

Právě. Že vzadu nechal Cicconeho (lídra Lidlu pro celkové pořadí) a odjel dopředu, bylo sporné. Buď jedu ve skupině, kde bojuju o vítězství, nebo se držím s lídrem a snažím se mu co nejvíc pomoci.

Mathias Vacek na šotolině v 9. etapě Gira.

Nejspíš věřil, že o vítězství přece jen bojovat bude, až si čelo závodu dojede.

Jenže poté, co vydáte značné úsilí, abyste si úplně sám dojel pětičlennou skupinu, je dost nereálné, aby jezdce z ní porazil. V té skupině šlapal Del Toro, který byl pro všechny nebezpečný, i když tou dobou ho ještě nebrali moc vážně. Takže pokud by Mathias zůstal s Cicconem, mohli jednak společně stahovat Del Tora a zároveň najet nějaký čas na Rogliče, který byl ještě o jednu skupinu dál. Lidl-Trek šel do Gira s tím, že pojedou o etapy s Pedersenem a zároveň o celkové umístění s Cicconem, proto by se tohle stávat nemělo.

Naopak v etapě do Vicenzy dostal Vacek volnou ruku a dokonce i Pedersen mu přál, aby útok, do nějž se pustil společně s Francouzem Bardetem, na Monte Berico k vítězství dotáhl.

Potřeboval však, aby se s ním Bardet párkrát protočil na špici, nebo aby s ním byl v útoku někdo jiný, kdo víc potáhne tempo. Takhle nemohli najet na balík dost času. Pamatuji, jak jsme tam dojížděli na Giru 2015. Ten cílový kopec není až tak těžký, ale připadá vám nekonečný.

Váš tým Bahrain-Victorious dorazil na Giro s plány, že s Antoniem Tiberim zaútočíte minimálně na první pětku. Realita však byla jiná.

Vše změnil hromadný pád ve sprinterské etapě do Nove Gorice, po kterém Antonio pokračoval s bolestmi (a skončil sedmnáctý). Ale Damiano Caruso ho velmi dobře zastoupil a díky němu jsme zopakovali loňské páté místo. Navíc Zambanini ukázal, že je v koncovkách fakt rychlý. Chyběl kousek a Giro pro nás s vyhranou etapou mohlo vypadat ještě úplně jinak.

Hodně se hovořilo o tom, že když absentuje Tadej Pogačar, je najednou Grand Tour mnohem napínavější.

Myslím, že i Tour letos bude napínavá dost.

Protože Jonas Vingegaard mu bude mnohem vyrovnanějším soupeřem než před rokem?

Ti dva jsou o kus odskočení, ačkoliv teprve uvidíme, jak na tom je Remco Evenepoel. Jak zatím pozoruju přípravu Tadeje a Jonase, tak si myslím, že o něco lepší by mohl být Jonas. Přestože osobně bych byl radši, kdyby Tour vyhrál Tadej.

Proč?

Tadejovo závodění se mi líbí víc, jeho nevyzpytatelné nástupy jsou pro fanouška atraktivní. Visma závodí sice efektivně a s tahem na vítězství, ale jedou s Vingegaardem sezonu ve stylu „zajímá mě Tour, a tím to pro mě končí“. Tadej se naopak snaží vyhrávat od února do října. Což je mi sympatičtější.

Vaše sestava se s lídrem Santiagem Buitragem pokusí o útok na top 5?

Řekl bych spíš na první sedmičku, když loni skončil desátý. A určitě chceme vyhrát nějakou etapu.

Roman Kreuziger coby sportovní ředitel Bahrainu Victorious za cílem 6. etapy Tour 2024 při debatě se sprinterem týmu Philem Bauhausem, jenž projel cílem v Dijonu čtvrtý.

Itinerář Tour máte detailně nastudovaný. Čím vás nejvíce zaujal?

Bude to klasická, hodně hektická Tour. První horský dojezd je na programu až ve dvanácté etapě, předtím nás čeká spousta nepříjemných koncovek i větrných etap, hodně tenze a pádů. Silnice budou zablokované silnými týmy, občas se peloton na bočním větru rozdělí a někteří favorité budou sjíždět ztráty. Ale jsou tam i etapy s těžšími závěry, ve kterých by Tadej mohl najet na Jonase nějaký čas.

Nebude kontraproduktivní honit se už v první polovině Tour za sekundami?

To je otázka. Podle mě určitě bude chtít něco najet. Může získat v prvních deseti dnech takových 40 vteřin k dobru, i kdyby jich v časovce pár ztratil.

Ovšem vše se rozhodne až v horách.

V časovce do vrchu ve třinácté etapě už určitě nějaké větší rozestupy vzniknou. V Pyrenejích přijdou i další těžké etapy. A jsem moc zvědavý, co provede s lidmi po druhém volném dni etapa na Mont Ventoux. Také si myslím, že tentokrát nedojede moc sprinterů až do Paříže. Tím, že změnili itinerář poslední etapy a přidali v ní tři výšlapy na Montmartre, nebude pro spoustu sprinterů po sedmnácté etapě dávat moc smysl, aby v Alpách v závodě zůstávali, protože v Paříži dost možná ke klasickému spurtu nedojde.

Líbí se vám ta pařížská změna?

Jsem zvědavý, jaké před ní organizátoři nastaví pravidla. Jestli třeba v té poslední etapě zneutralizují časy a pojede se v ní čistě jen o etapové vítězství.

I takový scénář je ve hře?

V sobotu máme mítink, kde bychom se měli dovědět víc. Doufám, že tu koncovku zneutralizují, protože to bude v Paříži skoro 80 kiláků po kostkách, nejen klasický okruh po Champs-Élysées, ale i výšlap na Mortmartre a následný sjezd. Navíc do toho kopce vjede narozdíl od olympiády 140 lidí, přitom v některých fázích je silnice jen na šíři auta. Neumím si zatím moc představit, jak to má ASO vymyšlené.