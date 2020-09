Kreuziger: Letošní rok nám rozhodil biorytmy. Ti mladší na to reagují líp

Volné dny jsou letos na Tour spojovány s testováním na covid. Takže jste v pondělí ráno opět odjeli s celým týmem na odběrové místo?

Tentokrát jsme byli už v neděli a absolvovali ho díky tomu klidněji. Minule byl náš den volna kvůli tomu trochu hektický. Teď se naopak organizátorům povedlo zorganizovat pro většinu závodníků testování už před nedělní etapou a dneska šel potom na testy personál týmů. Teď čekáme, co nám poví za výsledky, ale snad bude všechno v pohodě.

Čím vám tato Tour připadá nejvíc zvláštní? Těmi testy? Tou opatrností?

Až tak moc se vlastně pro nás v porovnání s minulostí nemění, jen je méně diváků podél trati a máme víc klidu u autobusů. Jinak je Tour na trati podobně rychlá a nervózní jako vždycky. Už dříve jsme při ní bývali v určitých bublinách, i když třeba novináři nebo rodinní příslušníci za námi směli na hotely. To je teď také absolutně zakázané.

Právě, těch bezpečnostních opatření je celá řada. Ta bublina je mnohem střeženější, ne?

Pravdou je, že i když bydlíme na hotelu s jiným týmem, máme rozdělené i výtahy, abychom používali jiné. Navíc je každý tým na jiném patře a oddělené máme i místnosti na shromažďování. Vše je tu maximálně hlídané. A normální hosty, ty už na hotelu vůbec nevidíme.

Na absenci diváků kolují mezi jezdci odlišné názory. Řada cyklistů je postrádá, ale zaslechnete také, že jízda v kopcích je díky tomu klidnější.

Fanoušci jsou fajn, když jsou u trati, ale pro nás je nejdůležitější, aby se Tour objela. Proto chápu, že se je organizátoři snaží omezit. V kopcích samozřejmě chybí, ale na druhou stranu tam máme opravdu větší klid na závodění.

Když závod v Nice teprve startoval, pochyboval jste, zda dojedete až do Paříže?

Ne, nepochyboval. Zatím v Paříži pořád nejsme. Uvidíme, jestli tam dojedeme. Ale já věřím, že s těmi opatřeními, která se udělala, všechno klapne.

Letos měla být Tour nevyzpytatelná i proto, že příprava jezdců byla zcela jiná než obvykle, včetně karantén, uzavírek zemí a dlouhých týdnů na trenažerech. Je to hodně znát?

Jednoznačně. Nastaly velké změny. Ineos, který léta vládl, je najednou lidštější a nevychází mu Tour tak, jak očekával. A v popředí je naopak mnohem víc mladších závodníků.

V modrém jede tým NTT, kde působí i Roman Kreuziger.

Kvůli covidové sezoně?

Ano. Myslím si, že v příští sezoně už to bude generačně zase hodně srovnané. Ale průběh letošního roku znamenal pro nás pro všechny zásah do biorytmů. Ti lidé, kteří závodí už delší dobu, je teď mají pořádně rozhozené.

Zatímco ti mladší na to reagují líp?

Určitě.

Překvapuje vás, že Slovinci až takhle vládnou?

Roglič ukazoval, že je výborný od začátku sezony, také Pogačar jezdil dobře. Úplné překvapení to není. Jsou ve hře Slovinci, Kolumbijci, Richie Porte a Adam Yates. Což je zajímavá sestava. Myslím, že Tour bude zajímavá až do konce, protože ten je pořád ještě daleko.

Chris Froome prohlásil, že Roglič je nyní v jeho očích jednoznačným favoritem, který si může Tour už prohrát jen sám. Vidíte to podobně jednoznačně?

Nevidím. Klidně může na titul zaútočit i někdo zezadu, kdo je v pořadí za Slovinci. Tahle Tour je opravdu nepředvídatelná. Před nedělí taky nikdo nepočítal s tím, že Bernal chytne sedm minut. Stát se může cokoliv.

Jak prožíváte vlastní vystoupení? Je to velké hledání formy?

Letos mě ta Tour nebaví, protože nejsem v kondici, ve které bych chtěl být. Myslel jsem si, že se rozjedu rychleji, bohužel to tak není. Takže tady tak nějak přežívám, ale bojuju a doufám, že v nějaké etapě se mi ještě povede skočit do úniku.

Hledali jste s šéfem týmu Bjarnem Riisem, s trenéry a s lékaři, co za vašimi problémy může být?

Důvod je jednoduchý. Patnáct let závodím v určitém režimu a rytmu a teď je celá sezona posunutá, já nemám objeté závody, jaké jsem míval, ani soustředění, na která jsem byl zvyklý. Mé tělo na to bohužel reaguje tak, jak reaguje. Byl jsem zvyklý mít skoro každou sezonu podobný program, ten stereotyp mi vyhovoval, a teď je narušený. Prostě mi Tour v září nesedí.

Tým NTT na Tour de France.

Většinou jste míval nejlepší výsledky na jaře a v létě. V září se vám naopak s výjimkou innsbruckého mistrovství světa 2018 nikdy už tolik nedařilo.

Ano, to může být důvod. To nikdo neví.

Můžete se současným stavem vašeho těla v průběhu závodu ještě něco udělat?

Snažíme se, abych v etapách, kdy můžu, ušetřil co nejvíc sil v grupettu. Jenže ty etapy jsou hodně intenzivní a časové limity malé, takže se stejně musím hodně zmáčknout. Přesto stále věřím, že se mi jedna etapa povede. Občas se mi už po startu i povedlo skočit do úniku, ale ten zrovna neprošel a nakonec odjeli jiní lidé. V součtu potom stojí spoustu energie, když kvůli bojím o únik jedu naplno prvních 50 kilometrů. Pak jste další den nepoužitelný.

Snídaně Romana Kreuzigera během druhého volného dne v hotelu Novotel v Grenoblu:

Probírali jste už, co bude po Tour? Chystal jste se na mistrovství světa.

Ne, mistrovství světa určitě nepojedu, už jsem o tom mluvil i s reprezentačním koučem Tomášem Konečným. Měl bych ještě na podzim startovat na ardenských klasikách a některých dalších závodech, ale počkejme, jak se vše vyvine.

Původně jste se přitom na kopcovitý šampionát těšil.

To se ještě mělo konat ve Švýcarsku a s trochu jiným profilem, než bude po změně organizátora v italské Imole. Každopádně není momentálně ta správná konstelace, abych tam jel. Je správné nechat to místo klukům, kteří jsou motivovaní a cítí se dobře, protože místa máme vyjetá pro Česko jenom čtyři.

Jaká je po dvou týdnech Tour celková nálada ve vašem týmu NTT? Přišli jste o Nizzola a Pozzoviva, dva silné cyklisty, ale v některých etapách jste vidět byli.

Máme 2. a 3. místo z etap a včera měl Michael Gogl dostat červené číslo největšího bojovníka etapy, protože byl v úniku jedním z nejaktivnějších. Je to takové nahoru dolů, bohužel jsme ztratili dva lidi, z nichž jeden měl být dobrý ve spurtech a druhý v kopcích, ale to je sport. Musíme nakládat s tím, co máme.

Stále bojujete o sponzora a tím pádem i o přežití stáje do další sezony?

Zatím nám šéfové týmu jen řekli, že ještě sponzorskou smlouvu nemají podepsanou, že jednají a že se uvidí. Takže se snažíme soustředit na závod a ne na to, co bude nebo nebude. Když tým nebude, budu muset hledat jiný.

Také tím je tato sezona jiná, že? Většinou už v červenci během druhého volného dne na Tour měli jezdci jasno o tom, za koho budou příští sezonu jezdit.

Letos sponzoři neví, jak je tenhle rok finančně poznamená. I proto všichni věříme, že když se tahle Tour objede celá, bude to pro ně pozitivní signál. Snad to potom nějaké přiláká.