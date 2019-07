Kreuziger o bláznivém dni: Dojíždět si sám únik byla má největší chyba

Povězte, vzpomenete na nějakou jinou, podobně bláznivou etapu?

Asi ne. Zažil jsem na závodě Kolem Švýcarska jednu krátkou a rychlou s hodně průsmyky. Ale že by se závodilo od samého začátku takhle úplně naplno, se mi na Tour stalo poprvé. A že by ta etapa navíc byla přerušená, to jsem taky ještě nezažil. Ale všichni viděli obrázky, jak vypadá sjezd z Iseranu, které jasně nasvědčovaly, že bychom po tom ledu závodit nemohli.

Na prvních kilometrech po startu v Saint-Jean-de-Maurienne jste byl k vidění v popředí pelotonu, hlídal jste si útoky. Nakonec jste si však únik s Uránem, Nibalim, Valverdem a dalšími kvalitními vrchaři dojížděl. Usoudil jste tedy, že jde o ten pravý?

Trochu jsem předtím zaspal a musel jsem dopředu dojíždět sám, když bylo mezi pelotonem a únikem 40 vteřin rozdílu. Sice se mi povedlo do úniku doskočit, ale myslím si, že šlo o moji největší chybu dne, protože mě to stálo spoustu sil. Jak se potom jelo pořád nahoru dolů, nedalo se v žádném sjezdu pořádně si orazit. Proto jsem za to úsilí i zaplatil. Počkal jsem tedy zase na peloton, ale nohy se ani pak z té únavy nedostaly.

Což se ukázalo při stoupání na Iseran?

Musel jsem ho jet od začátku svým tempem. Věděl jsem, že spousta lidí tu bude bouchat, protože ta etapa byla opravdu od začátku hrozně těžká. Tušil jsem, že mnozí pojedou nahoru po jednom. Šetřil jsem si ještě nějaké síly na vrchol, abych byl schopný něco sjet ve sjezdu z Iseranu, o kterém jsem věděl, že je dlouhý. Věřil jsem si, že bych dolů na nějaké soupeře mohl sjet třeba i tři minuty.

Ale na žádný sjezd už nedošlo.

Když jsem byl asi 500 metrů pod vrcholem Iseranu, tým mi do vysílačky oznámil, že podle rádia závodu je na vrcholu vyhlášený konec. Tak jsem začal sprintovat, abych tam měl co nejmenší ztrátu. Z tempa, které jsem předtím jel, jsem se snažil vymáčknout ze sebe ještě maximum. Jenže dozvěděl jsem se to už docela pozdě. Někteří lidé dokonce vůbec nevěděli, kde byl určen cíl, bylo to celé hodně zmatené. Někdo si určitě bude stěžovat, že komunikace mohla být lepší, někdo z toho zmatku vytěžil, ale v takových podmínkách je těžké rozhodovat. (Kreuziger podle dodatečných údajů od rozhodčích projel vrcholem Iseranu jako devětatřicátý, 10:32 minuty za Bernalem.)

Byl jste v první chvíli zaskočený, když jste se dozvěděl, že na Iseranu etapa končí?

Byl. Počasí nahoře nebylo v tu chvíli až tak špatné. Že spadly kroupy ve spodní části sjezdu, jsme nemohli vědět. Už asi 10 kilometrů před vrcholem nám sice sportovní ředitelé do vysílaček říkali, jaké budeme chtít pláštěnky, že se ženeme do špatného počasí, ovšem absolutně jsme netušili, jak moc špatné to počasí je.

Egan Bernal se dnes oblékl do žlutého, naopak Julian Alaphilippe litoval, že ve sjezdu nemohl svoji dvouminutovou ztrátu sjíždět. Ale nedá se říkat, že je to nespravedlivé, že? Příroda je součástí závodu.

Jak říkám, někdo bude spokojený, někdo ne. Když vidíte, jak husté, mnohacentimetrové vrstvy krup tam ležely na silnici, tak těmi by se rozhodně projíždět nedalo. Nejdůležitější je zdraví závodníků. Rozhodnutí ukončit etapu bylo správné.

Jak jste na tom teď se silami a s tělem, stále se zotavujícím z úterního pádu?

Fyzioterapeut mě dával dohromady, mám masáž. Etapa byla sice zkrácená, ale i tak v tom tempu stála spoustu sil a energie. Bylo vidět, že všichni už jsou na limitu, na Iseran spousta kluků vyjížděla osamoceně, skupiny tu byly maximálně pětičlenné. Sil moc nezbývá, každý bojuje sám se sebou.

Do sobotního cíle ve Val Thorens vede 33kilometrové stoupání, které bude znovu hodně bolet. Co očekáváte, že by se na něm mohlo stát?

Těžko říct. Může to být víc kontrolovaná etapa, ale ovlivnit ji zase může všelijaké počasí. Myslím si, že Tour není ještě úplně hotová. Ani Bernal, dokud není v Paříži, nemá ještě nic jisté. Jen si vemte, že před Alpami platil Thibaut Pinot za jednoho z největších kandidátů titulu - a dneska zabalil.