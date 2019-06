Kreuziger: Bude to zase stres a humbuk, ale stejně se na Tour těšíte

Jak hodnotíte vašich devět švýcarských dnů?

Věděli jsme, že tam jedu s tím, že můj výkon bude tak trochu neznámá, proto jsme si nekladli žádné velké cíle a čekali jsme, jak to půjde. Prvních šest dnů šlo až překvapivě dobře, tělo se dobře pralo s intenzitou, na kterou v poslední době nebylo zvyklé. Až v posledních třech dnech v horách potom dostalo dost zabrat.

Výsledkem bylo 22. místo.

S tím nemohu být spokojený. Ale když si vezmu, že jsem mohl kvůli pádu na Valonském šípu a kvůli následnému onemocnění trénovat jen objemy a ne intenzitu, dalo se něco podobného očekávat. V přípravě jsem udělal maximum, co šlo. Věřím, že teď přijde okamžik, kdy se to zlomí.

Co plánujete v nejbližších dnech na Gardě?

Po třech čtyřech volnějších dnech, kdy se pokusím zregenerovat po Švýcarsku, tam dojde na intenzivní tréninkový blok. Znám své časy z okolních kopců z předchozích let, takže mám určitá data na srovnání, jak bych měl jezdit. Ukážou mi, jestli jsem v kondici. Dojde také na trénink za motorkou.

Roman Kreuziger na Tour de France 2008 (Liquigas, spolulídr)

12. místo 2009 (Liquigas, spolulídr)

8. místo 2010 (Liquigas, spolulídr)

7. místo 2011 (Astana, spolulídr, po pádu zraněný)

110. místo 2013 (Tinkoff, pomocník Contadora)

5. místo 2015 (Tinkoff, pomocník Contadora)

17. místo 2016 (Tinkoff, lídr po odstoupení Contadora)

10. místo 2017 (Mitchelton, pomocník S. Yatese)

24. místo

Znamená to, že nebudete v závěru týdne startovat na společném českém a slovenském mistrovství, které se tentokrát uskuteční na rovinaté trati v Trnavě?

Mluvil jsem o víkendu s reprezentačním trenérem Tomášem Konečným, jestli by mu vadilo, kdybych na mistráku nebyl, a shodli jsme se, že abych byl patřičně připraven na Tour, bude nejlepší, když teď absolvuji tréninkový blok v intenzitě, která mi chyběla. Na Tour nereprezentuju jen sebe a tým, ale i Českou republiku. Letos bych mohl být jediný Čech, který se tam objeví na startu. Cítím zodpovědnost být na ni náležitě připraven. Pokud připraven nejste, užijete si tři týdny pekla, a to bych rozhodně nechtěl.

S jakými ambicemi na Tour odjedete?

Je na sportovních ředitelích, s jakou strategií do toho tým půjde. Těžko říct, co mají v plánu. Přizpůsobím se tomu, co bude pro tým nejlepší.

Půjde o vaši devátou Tour. Už je to občas svým způsobem také rutina?

Ne, každá Grand Tour je specifická a vždycky se na ni těšíte, i když od čtvrtka před startem pak začne kolotoč týmových prezentací, stres, show, humbuk. Ale kdybyste se na Tour netěšili, těžko byste mohli snášet všechen ten stres kolem ní. Tour mě víceméně udělala závodníkem, na ní jsem se v minulosti ukázal v nejlepším světle, párkrát jsem byl v deseti. I proto se na ni vždy těším.

Naposledy jste ji jel předloni, ještě v dresu Mitcheltonu-Scott. Jak na ten start vzpomínáte?

Zrovna tahle Tour mi úplně nevyšla. Necítil jsem se tam nejlépe, protože jsme předtím udělali určité chyby v přípravě. Zkoušeli jsme něco nového a pak jsem si Tour protrpěl. Doufám, že letos budu mít na konci července lepší pocity.

ZATÍM NEJLEPŠÍ TOUR. Kreuziger pátý v ročníku 2013.

Váš současný tým Dimension Data zatím nemá úspěšnou sezonu, navíc Luis Meintjes, který měl být s vámi spolulídrem, rovněž bojoval se zraněním. Bude proto tým na Tour pod větším tlakem?

Každý, kdo startuje na Tour, na sebe klade určitý tlak, je to největší závod. O Meintjesovi se teprve v nejbližších dnech rozhodne, jestli pojede nebo ne. Snaží se připravit, tak uvidíme, v jaké bude formě. Jaro nebylo pro náš tým povedené, ale teď se snad zvedáme. Boasson Hagen vyhrál etapu na Dauphiné, o víkendu potom i Nizzolo ve Slovinsku a ve Švýcarsku jsme měli v etapách pár umístění v Top 10. I když ta sezona není zatím úspěšná, Tour může všechno zachránit. Je to sport, střídají se horší a lepší roky, kolo se točí.

Nakolik podrobně jste už zkoumal itinerář závodu?

Zatím jsem v něm došel jen na start do Bruselu. (směje se) Ale vím, že v Alpách pojedeme hodně vysoko, s dojezdem až ve 2 700 metrech. Taková výška nebývá u Tour právě obvyklá. Z tohoto pohledu nebyl špatný můj start ve Švýcarsku, kde jsme dvakrát jeli do 2 500 metrů. Ale Tour má tolik zákoutí a nepředvídatelných věcí, že můžete jet etapu, co je absolutní rovina, bude tam foukat a stane se z toho nejhorší etapa celé Tour. Musíte ten závod brát jako 21 jednodenních závodů.

Hned druhý den bude v Bruselu na programu týmová časovka. Stihli jste ji s týmem během sezony nacvičovat?

Na nějakých soustředěních jsme ji trénovali a jela se i na Tirrenu. Ale tím, jak je pořád sestava našeho týmu pro Tour hodně nejistá, tak těžko říci, kdo ji nakonec pojede. Ten tým ještě může být poskládaný hodně různorodě. Jediný, kdo má zatím jistotu nominace, je Boasson Hagen - a snad já. Každopádně bude čas na trénink týmové časovky ve čtvrtek a v pátek v Bruselu.

LETOŠNÍ JARO. Roman Kreuziger během závodu Tirreno-Adriatico.

Z pohledu favoritů, kolik jich na letošní Tour vidíte?

Každý rok jich je tak dvacet. Pak se jich pět během prvního týdne zraní a zůstane jich patnáct, z toho třeba až tři ze Sky, tedy ze současného Ineosu. Geraint Thomas obhajuje a přesto, že teď upadl, bude mít kolem sebe velmi silný tým. Egan Bernal může vyhrát bílý dres a pomoci Geraintovi k obhajobě žlutého. Ineos je vyrovnaný tým v kopcích i na rovinách. Ti ostatní je budou nahánět a i když vypadl ze hry Dumoulin, dobrých lidí bude v pelotonu pořád spousta: Fuglsang, Yates, Pinot, Bardet, Nibali, trio z Movistaru... Každopádně jakmile si připíchnete startovní číslo, stát se může cokoliv, nikdy to neodhadnete. Pro mě osobně je ale největším favoritem Ineos.