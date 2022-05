Expert Kreuziger: Opravdové Giro začíná. Hrozí i velké výkyvy počasí

Myslím, že zatím na letošním Giru nedošlo k velkým překvapením a v popředí celkového pořadí jsou všichni, kteří by tam měli být. Ano, jistě, vypadl z něj Simon Yates, ale to mě zase až tak moc nepřekvapilo. Sice mě to kvůli Simonovi mrzí, ale potvrdilo se, že si vždycky vybere jeden špatný den.

Od silné Bory jsem naopak očekával, že v některý den vymyslí tak razantní útok, jaký předvedla v sobotu. Ta etapa kolem Turína byla krátká, na první pohled neměla až tolik nastoupaných metrů, ale my jsme věděli, že je technická, pořád nahoru dolů a že v ní můžete nachytat hodně lidí. Což se po dlouhém útoku jezdců Bory i potvrdilo.

Zatímco v horských etapách šlape 60 kilometrů před cílem pohromadě ještě obrovská skupina, tady najednou zůstalo vepředu jen dvanáct lidí.

LÍDR BORY. Jai Hindley (vpravo) dojíždí na druhém místě 14. etapy Gira, těsně před Richardem Carapazem, který se po této etapě převlékl do růžové.

Co se týče Ineosu, vrátili se na Grand Tour k tomu, co dělali i dřív, to znamená ke kontrole tempa na špici balíku a snaze protřídit tak soupeře. Mají jezdce, kterým tenhle styl závodění vyhovuje. Jsou si v této činnosti jistí a nedělají v ní chyby. Vědí, že když zůstanou pohromadě, má tak jejich tým největší sílu.

Carapaz byl pro mě horkým favoritem na titul už před startem Gira a na tom se nic nemění. Růžový dres mu dá sílu do posledního týdne.

Ale pozor, opravdové Giro pro mě začíná až teď v úterý.

Když se podíváte na skladbu posledního týdne, na tu spoustu kopců, tak je vše stále hrozně otevřené. Co jsme doposud viděli, byly jen náznaky, kdo by mohl stát na pódiu.

Až po úterní etapě se třemi těžkými kopci včetně Mortirola, budeme mít trochu jasněji, kteří jezdci skutečně mohou o to pódium bojovat. Na Mortirolo nemám vůbec dobré vzpomínky, je to strašný kopec. V té etapě mohou někteří závodníci nabrat veliké ztráty.

Hodně teď bude záležet i na tom, nakolik je kdo po dvou týdnech unavený. Dosud bylo na Giru hezké počasí, jenže ve třetím týdnu se očekává, že přijdou bouřky a v horách prověří peloton velké změny teplot. Budete potřebovat být opravdu svěží, aby vaše těla zvládla takové výkyvy. Pokud ze 30 stupňů v údolí budete během etapy jezdit do přeháňky a pěti stupňů v horách, příjemné to nebude pro nikoho a někteří lidé si budou z pořadí vyskakovat. Jen vzpomeňte na Romaina Bardeta. Jel dobře a během jediného dne najednou kvůli onemocnění ze závodu zmizel.

Každopádně stále je ve hře hodně lidí. Třeba i Vincenzo Nibali, který je momentálně osmý. Jaro rozhodně neměl ideální, ale jsem přesvědčený o tom, že bude na Giru den ode dne lepší. Není vyloučené, že může v horách doskákat až na pódium.

VETERÁN. Nikdy neodepisujte Vincenza Nibaliho.

Náš Mikel Landa (4.) prožil těžké chvíle v etapě na Blockhaus, kde dvakrát spadnul a musel měnit kolo i tretry, přesto pak i tuhle etapu zvládl skvěle. Také druhý týden přečkal bez větších ztrát. K ruce bude mít i významnou podporu Pella Bilbaa. Jen nám v Mikelově podpůrném týmu hrozně chybí Jan Tratnik, který si v prvním týdnu zlomil člunkovou kost.

Dobře rozjeté Giro má i Honza Hirt. V minulosti (na Giru 2017) nabíral ztrátu v prvních etapách a potom naopak skákal dopředu ve třetím týdnu. Teď drží koncentraci každý den a jede celou dobu v popředí, tak uvidíme, co to s ním udělá.

Aby se dostal ze současného dvanáctého místa do desítky, je reálné, ale dost možná pro to bude potřebovat, aby skočil do nějakého úniku a ne aby jel celý třetí týden z hlavního pole. Osm lidí na špici pořadí je silnějších a také Guillaume Martin (10.) i Valverde (11.) jsou závodníci, kteří se rozhodně nebudou vzdávat a pojedou o vylepšení svých pozic.

Záleží i na nastavení v Intermarché, Pozzovivo (5.) má zatím Giro skvěle rozjeté, jenže ve třetích týdnech Grand Tour v minulosti hodně vadnul. Pokud by se něco takového dělo i tentokrát, bude hrát roli, jestli k němu Honzu stáhnou, aby Pozzovivovi pomohl udržet místo v desítce, nebo jestli pojedou každý na sebe.