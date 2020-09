Kreuziger na desáté Tour: Nejsem v ideálním rozpoložení, ale nevzdávám se

„Byla to hodně nervózní etapa. Chtěli jsme spurtovat s Maxem nebo s Eddiem Boasson Hagenem, jenže ten se ocitl v pádu 60 kilometrů před cílem a necítil se,“ popisoval Kreuziger.

„Kolem Maxe jsme potom byli v klíčových momentech 25 až 20 kilometrů před cílem. Bohužel, na důležitém místě těsně před mostem Max 18 kilometrů před cílem spadnul. Povedlo se mu dostat zpátky, ale stálo ho to hodně energie a ve spurtu už nebyl takový, jak se očekávalo.“

Walscheid, náhradní sprinter týmu NTT za zraněného Nizzola, posléze projel cílem na 19. místě.

Největším úspěchem jihoafrické stáje v tomto ročníku Tour tak nadále zůstávají druhá příčka Boassona Hagena v dojezdu 7. etapy do Lavauru a třetí místo Nizzola ve spurtu 3. etapy do Sisteronu.

Tým už pokračuje pouze v šesti, když přišel o dvě ze svých opor.

Giacomma Nizzola, letošního mistra Evropy, v prvním týdnu sužovaly bolesti kolene a když Tour dorazila do Pyrenejí, na obtížných horských stoupáních už nebyl schopný dál pokračovat. Po 80 kilometrech sobotní etapy slezl z kola a nasedl do týmového auta.

Domenica Pozzoviva, pátého cyklistu z Gira 2014 a 2018, donutily odstoupit následky pádu v úvodní etapě, v níž se tři kilometry před cílem v Nice ocitl i s řadou dalších jezdců na zemi. Od té doby měl velké bolesti lokte.

„Nechtěl jsem opustit Tour dříve, než si budu jistý, že se mé tělo nedokáže během závodu vzpamatovat,“ tvrdil 37letý Ital. „Jenže bolest byla každý den přímo nesnesitelná. V takovém stavu se zvyšovalo i riziko dalšího pádu.“

V celkovém pořadí patřilo Pozzovivovi 45. místo s takřka 50minutovou ztrátou. Po nedělní etapě se s týmem dohodl, že dál pokračovat nebude. „Raději se pokusím dát dohromady a zaměřit na Giro,“ řekl.

Romanu Kreuzigerovi patří v průběžném pořadí Tour 118. místo, jeho zatím nejlepším etapovým umístěním bylo 56. místo v 7. etapě.

Cítí, že formu na Tour se mu vyladit nepodařilo. Už před startem v Nice si stěžoval na velkou únavu z přípravného závodu Dauphiné.

Jen kdyby věděl, co je příčinou jeho současného stavu...

„Nejsem v ideálním rozpoložení, ale nevzdávám se, protože když člověk nemůže, musí přidat,“ svěřoval se během volného dne. „Snažím se být v jednotlivých etapách v balíku do okamžiku, kdy je to kvůli pomoci týmu nutné, a pak je objet tak, aby mě to stálo co nejmíň energie. Stále věříme, že se z toho útlumu dostanu a že mě ve druhém a třetím týdnu uvidíte.“

Pozitivní zprávou pro 34letého Čecha alespoň bylo, že na rozdíl od mnoha ostatních přečkal první týden bez pádu a zranění.

Během pondělního volného dne po dohodě s vedením týmu vynechal trénink. „Dopřál jsem si dlouhý spánek, téměř 9 hodin, a na kolo jsem ani nesedl, abych si odpočal. Spánek a jídlo jsou na takových závodech důležité. K obědu jsme měli v pondělí bezlepkovou pizzu a salát, není potřeba přibrat na váze.“

V úterý pak neměl ze svého výkonu vyloženě špatné pocity. „Po dni volna jsem měl sice těžší nohy, ale to ničemu nebránilo.“

Pochvaluje si, jak se organizátoři Tour snaží o bezproblémový průběh Tour a bezpečí závodníků v době covidové krize.

„Tour to má dobře zorganizované, i testování na covid proběhlo o volném dni velice rychle. Vzali nám vzorek a ani jsme se nepotkali s jinými lidmi. Jde o to, abychom se drželi v bublinách, ve kterých jsme. Na hotelech nosíme masky, neustále si čistíme ruce, aby na nich nic nezůstalo a s nikým se nestýkáme.“

Za nezvykle dramatický považuje letošní souboj o titul.

„Není to jen Ineos proti Jumbu, i Pogačar je skvělý. Také spousta dalších lidí ještě neřekla poslední slovo, pro fanoušky je to hodně napínavé. Tour je jako 21 jednorázových závodů a každý den má svůj příběh.“

On sám ji jede podesáté, na takové dvouciferné číslo účastí nedosáhl žádný jiný český cyklista. Čtyřikrát zde Roman Kreuziger skončil v Top 10, v roce 2013 obsadil celkově 5. místo. I to je českým maximem na nejslavnějším závodě cyklistů.

Stále věří, že poslední slovo tu ještě neřekl.

„Ve středu bude taky větrná etapa, nejspíš zase nervózní. Ale po všem, co se dělo v úterý, se to snad trochu uklidní. Těch pádů bylo extrémně,“ říká před středeční 11. etapou.