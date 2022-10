Kreuziger bude další dva roky sportovním ředitelem Bahrajn Victorious

Předchozí smlouvu měl na jeden rok, přestože nabídku dostal i na delší dobu. „Nevěděl jsem, jak to bude, a chtěl jsem si to vyzkoušet,“ vysvětlil Kreuziger v nahrávce pro média. A ve funkcionářské práci se našel. „Myslím si, že jsem našel skvělou partu lidí a hlavně strukturu týmu, která je důležitá k tomu, že se můžu učit do budoucna. Líbilo se mi to, takže jsme se dohodli na dvouleté smlouvě,“ řekl.

V nové pozici absolvoval několik prestižních závodů, klasiky a na závěr soutěžního roku také Vueltu, kde si vyzkoušel třítýdenní funkcionářskou zátěž. „Byla to pro mě velká škola. Jako závodník jsem si říkal, co sportovní ředitelé dělají, že jsou tak unavení. Teď po roce si myslím, že už to vím, protože člověk se vrací ze závodů domů a začíná připravovat ty další. Během závodu řeší denní rutinu a pak záleží, kolik si toho připravil doma. Pochopil jsem, že je to hodně o té přípravě, abych pak měl na závodech co nejjednodušší život,“ přiblížil Kreuziger.

Vlastní přípravy obnášejí studium trasy, označování vrcholů nebo třeba vyhledávání nebezpečných míst, o kterých pak informuje závodníky. „A pak samozřejmě logistické věci. Kolik člověk potřebuje aut, kolik personálu...“ uvedl Kreuziger.

Nyní má před sebou ještě na konci listopadu schůzku kompletního týmu s jezdci s hodnocením výkonů v sezoně a tvorbou kalendáře pro závodníky na příští rok. Svůj vlastní program se dozví až v prosinci. „Byl bych rád, kdyby tam byla jedna Grand Tour. Určitě bych chtěl, aby tam byly Ardeny, a víme, že mně jsou blíž závody v Itálii a ve Španělsku než ve Francii, ale to neznamená, že se neobjevím třeba na Paříž - Nice nebo na Tour,“ dodal Kreuziger.