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Kreuzigerova abeceda: jak jí, kolik hodin spí, co řeší s jezdci, kdy po Tour vypne?

Tomáš Macek
  10:00

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Roman Kreuziger coby sportovní ředitel týmu Bahrain Victorious během volného dne na Tour de France | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Desetkrát objel Tour v roli závodníka, vícekrát než jakýkoli jiný český cyklista. Nyní ji Roman Kreuziger už počtvrté sleduje z jiného úhlu pohledu, tentokrát coby sportovní ředitel stáje Bahrain Victorious. Co vše je najednou jinak? Také o tom pro iDNES.cz hovoří v následující abecedě sportovního ředitele.

A jako auto (týmové)

Můj pracovní nástroj, kde mám všechno. Na Tour jsem ho před třemi lety i řídil, teď v posledních dvou letech sedím (coby hlavní sportovní ředitel) na sedadle pro spolujezdce. S tím velkým množstvím motorek a médií okolo závodu je i řízení na Tour mnohem víc stresující.

Tour de France 2026

Navíc je období prázdnin, takže kolem trati stojí mnohem víc fanoušků než jinde. Musíte na vše dávat extrémní pozor. I tak – bohužel – někdy kontakt auta s fanoušky nastane.

Obecně platí, že jestliže jsem coby závodník musel pořádně regenerovat, abych byl připravený na další etapu, je i v roli sportovního ředitele nutné relaxovat, abyste pak v autě neudělali nějakou kritickou chybu.

Nesmyslných pokut je hodně. Chápu, že je důležitá ekologie, ale dávat pokuty za to, že někomu vypadne mimo povolenou zónu bidon, mi připadá podivné.

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