Kreuzigerova abeceda: jak jí, kolik hodin spí, co řeší s jezdci, kdy po Tour vypne?

A jako auto (týmové)
Můj pracovní nástroj, kde mám všechno. Na Tour jsem ho před třemi lety i řídil, teď v posledních dvou letech sedím (coby hlavní sportovní ředitel) na sedadle pro spolujezdce. S tím velkým množstvím motorek a médií okolo závodu je i řízení na Tour mnohem víc stresující.
Navíc je období prázdnin, takže kolem trati stojí mnohem víc fanoušků než jinde. Musíte na vše dávat extrémní pozor. I tak – bohužel – někdy kontakt auta s fanoušky nastane.
Obecně platí, že jestliže jsem coby závodník musel pořádně regenerovat, abych byl připravený na další etapu, je i v roli sportovního ředitele nutné relaxovat, abyste pak v autě neudělali nějakou kritickou chybu.
Nesmyslných pokut je hodně. Chápu, že je důležitá ekologie, ale dávat pokuty za to, že někomu vypadne mimo povolenou zónu bidon, mi připadá podivné.