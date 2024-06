Mám křeče. Asi to nedokážeme. A přece, Bardet zažívá happy end kariéry

„Je šílené, co se tu dnes stalo,“ dojatě líčil v cíli první etapy v Rimini, jen pár desítek metrů od zdánlivě nekonečných pláží, symbolu masového turismu.

Bardetova silniční kariéra už má naopak svůj konec jasně narýsovaný. Je mu 33 let. Oznámil, že jede rozlučkovou Tour. Za rok se ještě chce vrátit na Giro, aby potom v červnu 2025 absolvoval na závodě Dauphiné v dresu stáje DSM úplně poslední silniční start. Po něm se zaměří jen na gravelové závody.

Ale to vše teprve bude. Teď si vychutnává svůj famózní den.

V roce 2016 skončil za Chrisem Froomem celkově druhý na Tour. O rok později byl třetí. Ale nikdy, ani na jediný den, neoblékal žlutý dres.

A teď ho má.

Získal ho po jedenácti letech, kdy Tour byla středobodem jeho života. Navzdory únavě z letošního Gira, kde bojoval o umístění v první pětce celkové klasifikace, jenže po selhání v poslední horské etapě přes Monte Grappa sestoupil na deváté místo za Jana Hirta.

Právě tehdy, v závěrečných dnech italské Grand Tour, se začal rodit i jeho plán útoku na Tour.

„Na samém konci Gira jsme s Romainem seděli do jedné ráno a řešili, jak pojmeme Tour,“ líčil v sobotním večeru novinářům u týmového autobusu DSM sportovní ředitel Matt Winston.

„Nepojedu na Tour o celkové pořadí,“ prohlásil tehdy Bardet. „Nemám už dost sil na boj o první pětku. Raději bych vyhrál nějakou krásnou etapu.“

Načež Winston navrhl: „Vrhneme všechny síly na úvodní víkend. Jsou tam dvě klasikářské etapy, které by ti měly sedět. Dokonale se na ně připravíš. A vymyslíme dobrý plán.“

Jistě, mít dobrý plán a skutečně jej zrealizovat, jsou dvě různé věci. Jim se to však povedlo.

„Letošní Tour jsem odstartoval bez tlaku právě i díky tomu, že necílím na celkovou klasifikaci,“ popisoval Bardet. „Cítím, že jsem tu zase sám sebou, a to je oproti minulým letům rozdíl. Viděl jsem na trase do Rimini v úmorném vedru a těžkých kopcích spoustu jezdců trpět, proto jsem se rozhodl zaútočit.“

Padesát kilometrů před cílem při stoupání na Cote de San Leo se probil před peloton. K ruce měl posléze i týmového parťáka Franka van den Broeka, který šlapal v úniku dříve. Zbavili se dvou souputníků a na posledních 30 kilometrech zůstali vpředu jen oni dva.

Romain Bardet (vpravo) a Frank van den Broek z DSM v první etapě Tour de France

Třiadvacetiletý mladík van den Broek, vítěz závodu Kolem Turecka, udivoval dlouhými šichtami na špici dvojice.

„Bez něj by to Romain nedokázal,“ podotkl Winston. „Frank byl v úniku naprosto úžasný. Jeho první Grand Tour, první den v životě na Tour. A on předvede tak skvostný výkon!“

Věděl to i Bardet: „Zaslouží si půlku mého žlutého trikotu. Žádná jiná kombinace by tak dobře fungovat nemohla. Frank má v sobě něco speciálního a dnešek naplno ukázal jeho potenciál. Musím mu to ještě někdy splatit, než má kariéra skončí.“

Přesto se dlouho zdálo, že jejích úsilí nepřinese kýžený efekt.

„Podmínky byly obtížné, vítr hrál proti nám. Ale snažili jsme se jet konzistentně rychlostí 46 až 47 kilometrů v hodině,“ líčil Bardet

Do posledních deseti kilometrů si vnesli náskok jen 49 sekund.

„Romain měl tou dobou křeče. Naštěstí se s nimi vypořádal,“ prozradil van den Broek. „Pět kilometrů před cílem jsem si i já protřepával svaly na nohou, abych se zbavil křečí. Byli jsme už oba úplně vyčerpaní.“

Když zbývaly čtyři kilometry, Tadej Pogačar si v prořídlém pelotonu pomyslel: Mají jen 25 sekund. Můžeme je sjet.

Mohli, ale nesjeli.

Duo DSM uhájilo pět sekund k dobru. Až pak se přiřítili van Aert, Pogačar a spol.

„Zapojil jsem se do sprintu pelotonu s myšlenkou, že urvu nějaké bonusové sekundy,“ říkal Slovinec. „Kromě toho mě baví tyhle spurty z redukovaného balíku, kde už není spousta sprinterských týmů.“

Svůj poslední zátah na špici ukončil van den Broek 500 metrů před metou, načež přepustil první pozici spurtujícímu Bardetovi. Ten se k němu na cílové pásce otočil a gestem dal najevo, jak moc si váží všeho, co pro něj kolega udělal.

Romain Bardet (vpravo) slaví vítězství v první etapě Tour de France, děkuje za něj i kolegovi z DSM Franku van den Broekovi

Nebylo třeba diskutovat, kdo ze dvou jezdců DSM má projet páskou jako první.

„Vůbec jsme se o tom nebavili. Bylo jasné, že to bude Romain,“ ujistil van den Broek. „Já už byl úplně prázdný, ale i kdybych nebyl, byl by to Romain. Doufám, že v budoucnu dostanu sám spoustu šancí vyhrát na Tour etapu. Ale dnes jsem přešťastný, že jsem mu pomohl dostat se na poslední Tour jeho kariéry do žluté. Tahle motivace mě hnala.“

Ani v doprovodném voze stáje DSM nedošlo k žádným debatám na téma, kdo má být vyvoleným mužem z unikající dvojice .

„Na poradě před etapou jsme si řekli, že Romain je naší prioritou a že i kdybychom měli více lidí v úniku, bude on tím hlavním,“ říkal Winston. „Bylo skvělé, jak skvěle kluci zvládli spolupracovat, jinak by se stali jen žraločí návnadou pro peloton. Máme etapu, máme žlutý dres a Frank bere ten bílý. Ani on nemůže být šťastnější.“

Team dsm-firmenich PostNL @dsmfirmpostnl 𝐓𝐡𝐢𝐬 is what it means to everyone in the team, with some jubilant scenes in the DS1 car at #TDF2024 with @Mattw1nston and @PhilWest13 🎉🗣️



Although consider this your headphone warning...😂



#KeepChallenging https://t.co/Ks6Dx72VMo oblíbit odpovědět

A co potom Bardet...

Za cílem se mu hrnuly do očí slzy dojetí.

„Popravdě, dlouho jsem nevěřil, že by se nám to mohlo povést,“ svěřoval se a kroutil hlavou: „Pořád to nechápu. Dejte mi čas, musí si to sednout. Ale myslím, že až se jednou ohlédnu za tímto vítězstvím, řeknu si: Bylo naprosto výjimečné. Obléci si na Tour žlutý dres jsem si kdysi určil za jeden z cílů mé kariéry. Ocitl jsem se k němu v minulosti blízko, na dotek, ale nikdy jsem to nedokázal.“

Na tiskové konferenci si uvědomil, že ho má na sobě, a zasmál se. „Vlastně ne, už ho mám, slovo nikdy už není na místě. Nepředstavitelný scénář se stal skutečností. Následoval jsem své instinkty a závodil srdcem. A ono to fungovalo.“

Francouzský cyklista v nizozemských službách zařídil v italské zemi první etapové vítězství pro pravlast Tour v ročníku 2024.

„Ti dva kluci zajeli naprosto fantasticky. Zasloužili si to vítězství,“ složil jezdcům DSM poklonu také Pogačar.

Co bude dál?

Obléci si žlutý dres na jeden den je krásný zážitek, ale zkusit si ho podržet co nejdéle, je jiná věc, že, pane Bardete?

L'ÉQUIPE @lequipe L'EMPEREUR ROMAIN



Voici la une du journal L'Equipe du 30 juin 2024 ! https://t.co/PLdA6L7L4m oblíbit odpovědět

Druhé italské dějství Tour je zavede z přímořského Cesenatika, města Marka Pantaniho, do starodávné Boloně. Ve finále etapy musí dvakrát zdolat výbušné stoupání San Luka, krátké, ale velmi strmé.

„Závod bude v neděli otevřenější. Očekávám větší boj mezi největšími favority a také větší rozdíly v cíli,“ věští Tadej Pogačar.

„Bude to hektičtější etapa než v sobotu,“ tuší i Remco Evenepoel.

Ti dva a dalších 44 jezdců je v celkovém pořadí naskládáno do 15 sekund za Romainem Bardetem.

Žlutý poklad je opět k mání.

Kdo po něm sáhne?