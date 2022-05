Bardetovy slzy. Když jen odhodlání na podrážděný žaludek nestačí

Nebyl to příjemný pohled, vůbec ne.

Když se měl Romain Bardet přesunout ze sedadla spolujezdce do zadní části týmového auta, vylezl ven, ale sotva stál na nohou.

U otevřených zadních dveří to pak nevydržel, předklonil se a obsah jeho žaludku letěl na silnici. Jednoduše v sobě nedokázal nic udržet, v takovém byl stavu. Byl až zázrak, že vůbec absolvoval úvodní kilometry třinácté etapy.

„Je to vážně škoda. Už ve čtvrteční etapě bylo Romainovi asi po deseti kilometrech špatně. To jsme ho ještě dokázali etapou provést, starali se o něj, jak nejlépe to šlo. Ale celou cestu na hotel pak v autobuse prospal. Večer nejedl, většinu noci nespal, jak mu bylo zle,“ líčil sportovní ředitel Matt Winston.

