Zabil manželku vinou nedbalosti? Bývalému cyklistovi Dennisovi hrozí sedm let

Dennis srazil svou manželku loni 30. prosince autem před jejich domem. Bývalá cyklistka Hoskinsová utrpěla vážná zranění, kterým v nemocnici v Adelaide podlehla. Dennis byl zatčen a později propuštěn na kauci.

Původně vynikajícímu cyklistovi hrozilo až patnáct let vězení za způsobení manželčiny smrti. Jeho obhájkyně Jane Abbeyová v úterý u soudu uvedla, že se obě strany dohodly na tom, že Dennis bude obviněn z méně závažnějšího činu „na bázi nedbalosti“. „Znamená to, že není obviněn z odpovědnosti za její smrt,“ řekla. Rozsudek by měl padnout 24. ledna.

Dennis a Hoskinsová byli manželi od roku 2018 a měli dvě děti. Hoskinsová reprezentovala Austrálii na olympijských hrách v letech 2012 a 2016 a v roce 2015 se stala mistryní světa ve stíhacím závodu družstev.

Dennis ukončil kariéru po loňské sezoně. Vedle dvou zlatých medailí v silniční časovce z MS má ve sbírce olympijský bronz ze stejné disciplíny z Tokia a olympijské stříbro z Londýna 2012 a čtyři medaile z MS z týmové stíhačky na dráze. Etapová vítězství nasbíral na všech třech Grand Tour a oblékl i žlutý dres pro lídra Tour de France.