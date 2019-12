Dennis, další posila Ineosu. Zlobivý muž pelotonu našel své místo

„Představujeme vám naši novou posilu,“ napsala britská stáj v pondělí dopoledne na svůj Instagram.



V tu chvíli do videa vstoupila vysoká postava cyklisty s duhovými pruhy přes žebra. V ruce helmu, na tváři spokojený úsměv.

Rohan Dennis, časovkářský mistr světa, se na dva roky upsal nejbohatší stáji planety - Ineosu.

„Jezdit za Ineos bylo mým snem od té doby, co jsem se dostal mezi profesionály. Sledoval jsem je z dálky a vždycky byl jejich fanouškem, už od těch prvních let, kdy do pelotonu naskočili,“ popisoval. „Jezdit za tenhle tým bylo mým cílem dlouho. Je pro mě ctí, že jsem si ten trochu klukovský sen splnil.“

V sestavě se potká se spoustou hvězd.

Se čtyřnásobným šampionem Tour Chrisem Froome, šampiony posledních dvou ročníků Eganem Bernalem a Geraintem Thomasem, nebo vítězem letošního Gira Richardem Carapazem, který z Movistaru rovněž přestoupil po této sezoně.

Ono už samotné načasování přestupu bylo vtipné.

Na pondělí totiž jeho bývalá stáj svolala tiskovou konferenci v továrnách McLarenu - svého nového sponzora. A právě v tu chvíli Ineos přišel se svou tiskovou zprávou.

Náhoda? Spíše ne.

Pozornost se tak znovu otočila k Dennisovi, který tak uštědřil poslední ránu své bývalé stáji, se kterou stále vede spor v rozhodčím řízení Mezinárodní cyklistické unie.

Spor, který se rozhořel už před pěti měsíci.

Pro končí? Co se děje?

Byla to největší záhada letošní Tour.

Ve 12. etapě najednou po 80 kilometrech sesedl Rohan Dennis z kola a odmítl v závodě pokračovat. „Proč to udělal? Co se stalo?“ ptali se hned přítomní reportéři.

Odpověď nedostali.

„Nechci teď s vámi mluvit. Končím,“ zopakoval několikrát Australan i týmovým ředitelům, kteří v tu chvíli nechápali, co se děje. Vždyť následující den měl v časovce patřit k největším favoritům na vítězství v etapě!

„A my od něj čekali stoprocentní výkon. Vždyť je v té disciplíně mistrem světa,“ popisoval sportovní ředitel stáje Gorazd Štangelj.

Jenže se nedočkali.

Dennis v doprovodu svého agenta opustil autobus Bahrainu a už do něj nikdy nevstoupil. Žádný závod už za arabskou stáj nejel.

„Tým je zmatený a zklamaný z toho, co se dnes s Rohanem stalo. Očekávali jsme od něj zítra v časovce velký výsledek. Ale bylo to jeho, jen jeho rozhodnutí zastavit v občerstvovací zóně. Snažili jsme se s ním mluvit a hledat řešení, pochopit situaci. Jenže řekl mi jen: Nechci mluvit. A vzdal,“ vysvětloval Štangelj.

Špatné vybavení

Až v dalších týdnech se začala rozkrývat hádanka, kterou na Tour vytvořil.

Dennis totiž nebyl spokojený s vybavením, na kterém Bahrain jezdil. V sezoně 2018, ve které se stal také mistrem světa, tým sedlal kvalitní kola BMC. Jenže do té letošní vstoupil nově na Meridě, což se Dennisovi nelíbilo.

On sám o celé situaci každopádně promluvil až dva měsíce po Tour.

„Nebylo to plánované rozhodnutí, v hlavě mi běželo spoustu myšlenek,“ povídal pro australská média. „Když začnete pochybovat v hlavě, není to dobré pro vás, ani pro váš tým.“

A on pochyboval. Nebyl spokojený s časovkářským speciálem, na kterém měl obhajovat titul mistra světa, nevěřil mu.

I proto se v Yorkshiru v září objevil s tmavě posprejovaným kolem - očividně stroj BMC z minulé sezony.

„To je vybavení australské federace,“ odpovídal pak stručně na dotazy novinářů. „Sedí mi ze všech nejlépe.“

V Anglii pak potvrdil, jak silný je psychicky. S obřím náskokem minuty a devíti sekund si zajistil obhajobu duhového trikotu.

OBHAJOBA. Australský cyklista Rohan Dennis znovu ovládl časovku na mistrovství světa.

Pak vše nabralo rychlý spád. O den později vydal Bahrain tiskovou zprávu, že s Dennisem ukončil spolupráci. Australan se tak stal volným agentem, který mohl podepsat kdekoliv.

Toužili po něm v Movistaru, v CCC, v Treku-Segafredo, ale už od poloviny října se nejvíce mluvilo o zájmu Ineosu.

V pondělí byl přestup definitivně potvrzen.

„Všichni víme, jak úžasným talentem Rohan disponuje. Je jedním z nejlepších časovkářů současného pelotonu, proto jsme moc rádi, že ho můžeme v týmu přivítat,“ zářil šéf stáje Dave Brailsford.

K týmu se připojí v prosinci na soustředění na Mallorce.

„Spoustu kluků už znám ze závodů, mluvili jsme spolu v pelotonu x let, takže nějaké přátelé už v něm mám. I tak se těším, až všechny více poznám. Taky se těším na jejich časovkářské Pinarello. Ineos totiž věří v inovaci, zvlášť v časovkách, což je něco, co mi imponuje,“ rýpl si naposledy do Bahrainu.

V novém dresu by se měl poprvé představit příští rok v lednu doma v Austrálii - nejspíš na Tour Down Under. Vrcholem pro Dennise bude časovka na olympijských hrách v Tokiu.