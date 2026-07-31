Rogliče při tréninku srazilo auto, Vueltu chce stihnout. Budu makat, napsal

Čtyřnásobný vítěz Vuelty Primož Roglič měl v přípravě na třítýdenní španělský závod nehodu a musí omezit program. Slovinský cyklista v pátek na Instagramu uvedl, že ho před několika dny srazilo auto.
Kvůli zranění vynechá blížící se závody Clásica San Sebastián a Kolem Burgosu, se startem na Vueltě ale počítá.
„Před pár dny mě trefilo auto. Bohužel nebudu moci jet San Sebastian a Burgos. Není to nejlepší scénář, ale to je život. Nyní se koncentrujeme na Vueltu, budeme makat a doufat, že se vše v dobré obrátí,“ napsal šestatřicetiletý Roglič a přidal fotografii pohmožděného zadního stehenního svalu.
Got hit by a car few days ago...
I won't be participating in San Sebastian and in Burgos unfortunately... not the best scenario, but its life,eh.
Now its all systems go towards @lavuelta, we work and hope things will turn around!
#cyclinglife #cycling #redbullborahansgrohe
#apcsalzburg #cycling
@redbullborahansgrohe
@redbullbike
31. července 2026 v 17:18, příspěvek archivován: 31. července 2026 v 20:36
Vuelta, kterou člen týmu Red Bull-Bora-hansgrohe vyhrál v letech 2019, 2020, 2021 a 2024, se pojede od 22. srpna.