Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dilemata velikánů. Roglič hovoří o konci kariéry, Vingegaard hledá jinou cestu

Tomáš Macek
  12:00

Fotogalerie15 Premium

Zleva Primož Roglič a Jonas Vingegaard | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Najde Primož Roglič zaměstnavatele, jenž vyhoví jeho požadavkům? A Jonas Vingegaard novou motivaci, při které ho nebude strašit jméno Pogačar? Dva excelentní cyklisté se ocitli na rozcestí kariéry.

V případě Rogliče může jít i o konečnou. Už zkraje léta se dozvěděl, že mu Red Bull – Bora neprodlouží kontrakt, a hledal jinou stáj. Přičemž nejvíce se hovořilo o vážném zájmu týmů Lotto a Pinarello.

Jistě, čím dál bohatší Pinarello může Slovinci nabídnout plat podle jeho představ, on však požaduje i post jednoznačného lídra na Tour. A zde vstupuje do hry problém jménem Tom Pidcock.

Lotto naopak Rogličovi vůdcovství na Tour přislíbilo, ale vzhledem k menšímu rozpočtu mu nezaručí požadovaný příjem.

Ve hře je tudíž také možnost, že už nebude jezdit nikde.

Po druhém místě na Vueltě sice ujišťoval, jak chce pokračovat i v roce 2027, ale při závěrečném monumentu sezony Kolem Lombardie utrousil: „Možná je to můj poslední závod kariéry. Uvidíme.“

Musím se rozhodnout, zda podepíšu novou smlouvu, nebo skončím. Střídavě se přikláním k jedné i druhé možnosti.

Primož Roglič

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Broady vs. PalánTenis - 1. kolo - 20. 10. 2026:Broady vs. Palán //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:4, 2:1
  • 1.04
  • -
  • 12.20
Donald vs. SánchezTenis - 1. kolo - 20. 10. 2026:Donald vs. Sánchez //www.idnes.cz/sport
20. 10. 13:00
  • 1.65
  • -
  • 2.12
Vítkovice vs. LiberecHokej - 15. kolo - 20. 10. 2026:Vítkovice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
20. 10. 17:30
  • 2.90
  • 4.25
  • 2.08
K. Vary vs. KometaHokej - 6. kolo - 20. 10. 2026:K. Vary vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:00
  • 1.95
  • 4.05
  • 3.32
Pardubice vs. UnicajaBasketbal - 2. kolo - 20. 10. 2026:Pardubice vs. Unicaja //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:00
  • 11.80
  • 23.50
  • 1.04
Sabah vs. DortmundFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Sabah vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:45
  • 9.90
  • 6.19
  • 1.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Valentová a Siniaková zahájily v Ósace výhrou, Bejlek uspěla v Ning-po

Daria Snigurová v semifinále Prague Open proti Tereze Valentové.

Devatenáctiletá tenistka Tereza Valentová zahájila pokus obhájit loňskou finálovou účast na turnaji v Ósace výhrou 6:2, 1:6, 6:4 v souboji generací nad Čang Šuaj z Číny. Na Japan Open pokračuje i...

20. října 2026  8:15,  aktualizováno  12:06

Dilemata velikánů. Roglič hovoří o konci kariéry, Vingegaard hledá jinou cestu

Premium
Zleva Primož Roglič a Jonas Vingegaard

Najde Primož Roglič zaměstnavatele, jenž vyhoví jeho požadavkům? A Jonas Vingegaard novou motivaci, při které ho nebude strašit jméno Pogačar? Dva excelentní cyklisté se ocitli na rozcestí kariéry.

20. října 2026

Z hřiště na molo. Fotbalistka Rodmanová se stala modelkou Victoria’s Secret

Trinity Rodmanová během přehlídky Victoria’s Secret.

Americká fotbalová hvězda Trinity Rodmanová se představila v nezvyklé roli. Čtyřiadvacetiletá útočnice Washington Spirit se prošla po mole na přehlídce Victoria’s Secret.

20. října 2026  11:50

Karlovy Vary – Kometa Brno v TV: Kde extraligu živě, sázkové kurzy

Hokejisté Karlových Varů se radují z výhry.

Hokejisté Karlových Varů přivítají v úterý 20. října od 18:00 brněnskou Kometu v dohrávce 6. kola Tipsport extraligy. Třetí Energie bude chtít potvrdit své postavení v tabulce. Kde utkání sledovat...

20. října 2026  11:48

Clash 17 Ústí nad Labem: Karta, program, výsledky a kurzy

Jakkoli její turnaje bývají přehlídkou bizarností, stala se organizace Clash of...

MMA organizace Clash pořádá už 17. turnaj, který proběhne 24. října 2026 v Ústí nad Labem. Hlavním duelem je zápas Martin Kocián vs. Martin Fenin, vsaďte si na něj i všechny ostatní duely s bonusem...

20. října 2026  11:45

Že Baník nedává góly, to už je takový evergreen, mrzí útočníka Kubalu

Filip Kubala z Baníku Ostrava vede balon během utkání proti Olomouci.

Po vážném zranění kolena, téměř po roce, se v této sezoně vrátil do první ligy útočník fotbalistů ostravského Baníku Filip Kubala. Odehrál devět utkání, sedm v základní sestavě. V ní byl i proti...

20. října 2026  11:27

Vlak jsem nahánět nechtěl, posteskl si Tomek. Atmosféra v Litvínově je teď jiná

Jakub Minárik pálí na Mateje Tomka

V minulé sezoně se pravidelně střídal v brance se svým kolegou Pavlem Čajanem, letos si musel litvínovský gólman Matej Tomek na první start počkat až do dvanáctého kola extraligy. O téměř celou...

20. října 2026  11:24

ODPÍSKÁNO: S Chorým to bylo vždy složité, říká Královec. Jak s kolegy hlídal Suáreze?

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Byl to nejdiskutovanější okamžik uplynulého kola fotbalové ligy. Slávistický útočník Tomáš Chorý ukázal prostředníček rozhodčímu Janu Všetečkovi a dostal červenou kartu. I tohle téma se pochopitelně...

20. října 2026  11:11

Fenerbahce – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky

Danijel Šturm slaví gól proti Lens.

Fotbalisty Slavie čeká ve třetím kole ligové fáze Ligy mistrů další venkovní zápas. V úterý 20. října od 18:45 se představí na hřišti tureckého Fenerbahce. Oba týmy zatím v soutěži čekají na první...

20. října 2026  10:54

Energie vyprchala. Jalonen překvapil, zničehonic ukončil trenérskou kariéru

Trenér české reprezentace Kari Jalonen během zápasu proti Švýcarsku

V létě převzal Tapparu Tampere. Tým, který doma ve Finsku ještě nikdy nevedl. Vydržel ale jen pět měsíců. Neloučí se kvůli neuspokojivým výsledkům, ale z úplně jiného důvodu. Kari Jalonen, bývalý...

20. října 2026  10:47

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Standardky nestačí, Slavii chybí jiné góly. Data říkají, v čem je v Lize mistrů nejhorší

Michal Sadílek v komunikaci s hlavním rozhodčím během zápasu Ligy mistrů v Baku.

V úterý večer půjde Slavia po prvním vítězství v Lize mistrů od roku 2007. Čeká už dlouhých jedenadvacet zápasů. Na největší scéně se trápí při proměňování šancí. Datový přehled iDNES.cz naznačuje,...

20. října 2026  10:38

Výzkum dinosaurů i deviantního chování. Kteří sportovci mají akademické vzdělání?

Známí sportovci s vysokoškolským vzděláním

Na sportovištích sbírají medaile a překonávají rekordy, věděli jste ale, že se jim dařilo i na akademické půdě? Někteří vystudovali medicínu, jiní matematiku, další se zaměřili na mnohem...

20. října 2026  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.