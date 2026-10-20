V případě Rogliče může jít i o konečnou. Už zkraje léta se dozvěděl, že mu Red Bull – Bora neprodlouží kontrakt, a hledal jinou stáj. Přičemž nejvíce se hovořilo o vážném zájmu týmů Lotto a Pinarello.
Jistě, čím dál bohatší Pinarello může Slovinci nabídnout plat podle jeho představ, on však požaduje i post jednoznačného lídra na Tour. A zde vstupuje do hry problém jménem Tom Pidcock.
Lotto naopak Rogličovi vůdcovství na Tour přislíbilo, ale vzhledem k menšímu rozpočtu mu nezaručí požadovaný příjem.
Ve hře je tudíž také možnost, že už nebude jezdit nikde.
Po druhém místě na Vueltě sice ujišťoval, jak chce pokračovat i v roce 2027, ale při závěrečném monumentu sezony Kolem Lombardie utrousil: „Možná je to můj poslední závod kariéry. Uvidíme.“
Musím se rozhodnout, zda podepíšu novou smlouvu, nebo skončím. Střídavě se přikláním k jedné i druhé možnosti.