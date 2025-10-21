Roglič nekončí. Na triumf z Tour už ale slovinský cyklista nepomýšlí

Nelze vyloučit, že nadcházející sezona bude v profipelotonu Rogličovou poslední. Ukončil ale spekulace, že by kariéru završil už nyní, jež se objevily především v souvislosti s příchodem hvězdného Belgičana Remka Evenepoela do německé stáje.
„Pořád jsem tady. A ještě pořád jezdím na kole. Mám stále platný kontrakt, takže normálně počítám s tím, že budu závodit na kole i v příštím roce. A pak uvidíme, i s ohledem na to, jak bude sezona probíhat a co se během ní stane. Beru život den za dnem, prostě si jen užívám a jsem šťastný za to, že tady pořád jsem a mohu jezdit,“ řekl Roglič v rozhovoru pro server cyclingnews.com.
|
Překvapení. Titáni Pogačar a Vingegaard se mohou utkat nejen na Tour, ale i na Giru
Tím, co bude potom, se nyní příliš zaobírat nehodlá. „Uvidíme, jak všechno půjde v příštích dnech, týdnech... Ale o budoucnosti opravdu nechci přemýšlet, protože ani nevíme, zda budeme ještě příští rok naživu,“ vysvětlil Roglič.
Jedno je ale jisté - cyklistika ho stále naplňuje a pomáhá mu. „Celou moji kariéru provázejí vzestupy i pády, nic bych však neměnil - ani ty pády a zklamání. Cyklistika je výzva, ale učí vás o sobě i o životě přemýšlet. Dala mi hrozně moc a naučila mě, jak být šťastný,“ uvedl Roglič.
„Cítíte díky tomu, že žijete. A i když hodně trpíte - hlavně při pádech a porážkách - je to něco neuvěřitelného, něco nádherného. Život je každodenní boj a cyklistika mi s tím bojem pomáhá, je to můj život. Potřebuji mít nějaké cíle. A když se ráno probudíte a jste šťastný, právě jste dosáhli toho prvního cíle ve vašem životě,“ dodal Roglič.
Za dosavadní kariéru dosáhl víc, než sám očekával. „Už toho je docela dost - patnáct let jsem byl skokanem na lyžích a patnáct let jsem cyklistou, to samo o sobě je velká věc. Jsem si jistý, že kluk, který začal závodit ve dvaadvaceti letech, by teď neměl šanci stát se profesionálem, vůbec by o něm neuvažovali. Jsem opravdu šťastný, že jsem tu šanci dostal. A že jsem ji využil,“ konstatoval Roglič.
Dosáhl na vítězný hattrick na Vueltě v letech 2019 až 2021, čtvrtý triumf tam přidal loni, v roce 2023 ovládl Giro d’Italia, vyhrál také řadu jednorázových závodů. Vedle olympijského zlata má z časovky i stříbro z MS 2017. Jen na kýžený triumf na Tour de France nedosáhl, v roce 2020 byl druhý. A tuší, že tento sen už si nesplní.
Letos skončil na nejslavnějším závodu světa celkově osmý. „Tento rok to byla jiná Tour, ale i tak jsem byl šťastný. Jednou jsem ji málem vyhrál, takže skončit pátý desátý mi nic moc nedá. Ale i tak bylo krásné užívat si ty chvíle a boj o dobré výsledky. A dojezd do Paříže byl nádherný. Tím pro mě Tour asi skončila, ale jsem rád za to, co jsem tam dokázal,“ řekl Roglič.
|
Pogačar: 300 milionů Kč. Roční výdělek ohromující, ale zároveň titěrný
Po příchodu Evenepoela lze očekávat, že Roglič se v týmové hierarchii zase o trochu propadne. A přednost bude mít Belgičan spolu s Němcem Florianem Lipowitzem, jenž byl letos na Tour senzačně třetí. Není to ale pro něho důvod k jakékoliv řevnivosti.
„Remkův příchod je skvělá věc. A my budeme stát proti velmi silným soupeřům, tak proč bychom měli bojovat mezi sebou navzájem?“ nadhodil Roglič s vidinou bitev s krajanem Tadejem Pogačarem či Dánem Jonasem Vingegaardem. „Všechno je to o tom, abychom ze sebe navzájem dostali to nejlepší. Věřím, že nám to půjde. A já budu mít třeba o něco více prostoru a svobody,“ věřil Roglič.