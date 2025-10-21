Roglič nekončí. Na triumf z Tour už ale slovinský cyklista nepomýšlí

  16:49
Konec nechystá. Aspoň zatím ne. Slovinský veterán Primož Roglič bude pokračovat v cyklistické kariéře i v příští sezoně. Šestatřicetiletý vítěz pěti Grand Tours a olympijský šampion z časovky v Tokiu 2021 má v předním týmu Red Bull-Bora-hansgrohe ještě na příští rok platnou smlouvu, kterou hodlá i dodržet.
Slovinec Primož Roglič během 19. etapy Tour de France

Slovinec Primož Roglič během 19. etapy Tour de France | foto: Reuters

Primož Roglič a Jonas Vingegaard zdolávají během 17. etapy Vuelty strmé Angliru.
Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.
Silný únik v 18. etapě Tour de France. Jedou v něm třeba Matteo Jorgenson...
Primož Roglič, Florian Lipowitz a Gregor Mühlberger stoupají v 16. etapě Tour...
Nelze vyloučit, že nadcházející sezona bude v profipelotonu Rogličovou poslední. Ukončil ale spekulace, že by kariéru završil už nyní, jež se objevily především v souvislosti s příchodem hvězdného Belgičana Remka Evenepoela do německé stáje.

„Pořád jsem tady. A ještě pořád jezdím na kole. Mám stále platný kontrakt, takže normálně počítám s tím, že budu závodit na kole i v příštím roce. A pak uvidíme, i s ohledem na to, jak bude sezona probíhat a co se během ní stane. Beru život den za dnem, prostě si jen užívám a jsem šťastný za to, že tady pořád jsem a mohu jezdit,“ řekl Roglič v rozhovoru pro server cyclingnews.com.

Překvapení. Titáni Pogačar a Vingegaard se mohou utkat nejen na Tour, ale i na Giru

Tím, co bude potom, se nyní příliš zaobírat nehodlá. „Uvidíme, jak všechno půjde v příštích dnech, týdnech... Ale o budoucnosti opravdu nechci přemýšlet, protože ani nevíme, zda budeme ještě příští rok naživu,“ vysvětlil Roglič.

Jedno je ale jisté - cyklistika ho stále naplňuje a pomáhá mu. „Celou moji kariéru provázejí vzestupy i pády, nic bych však neměnil - ani ty pády a zklamání. Cyklistika je výzva, ale učí vás o sobě i o životě přemýšlet. Dala mi hrozně moc a naučila mě, jak být šťastný,“ uvedl Roglič.

„Cítíte díky tomu, že žijete. A i když hodně trpíte - hlavně při pádech a porážkách - je to něco neuvěřitelného, něco nádherného. Život je každodenní boj a cyklistika mi s tím bojem pomáhá, je to můj život. Potřebuji mít nějaké cíle. A když se ráno probudíte a jste šťastný, právě jste dosáhli toho prvního cíle ve vašem životě,“ dodal Roglič.

Primož Roglič na startu 1. etapy Tour de France.

Za dosavadní kariéru dosáhl víc, než sám očekával. „Už toho je docela dost - patnáct let jsem byl skokanem na lyžích a patnáct let jsem cyklistou, to samo o sobě je velká věc. Jsem si jistý, že kluk, který začal závodit ve dvaadvaceti letech, by teď neměl šanci stát se profesionálem, vůbec by o něm neuvažovali. Jsem opravdu šťastný, že jsem tu šanci dostal. A že jsem ji využil,“ konstatoval Roglič.

Dosáhl na vítězný hattrick na Vueltě v letech 2019 až 2021, čtvrtý triumf tam přidal loni, v roce 2023 ovládl Giro d’Italia, vyhrál také řadu jednorázových závodů. Vedle olympijského zlata má z časovky i stříbro z MS 2017. Jen na kýžený triumf na Tour de France nedosáhl, v roce 2020 byl druhý. A tuší, že tento sen už si nesplní.

Letos skončil na nejslavnějším závodu světa celkově osmý. „Tento rok to byla jiná Tour, ale i tak jsem byl šťastný. Jednou jsem ji málem vyhrál, takže skončit pátý desátý mi nic moc nedá. Ale i tak bylo krásné užívat si ty chvíle a boj o dobré výsledky. A dojezd do Paříže byl nádherný. Tím pro mě Tour asi skončila, ale jsem rád za to, co jsem tam dokázal,“ řekl Roglič.

Pogačar: 300 milionů Kč. Roční výdělek ohromující, ale zároveň titěrný

Po příchodu Evenepoela lze očekávat, že Roglič se v týmové hierarchii zase o trochu propadne. A přednost bude mít Belgičan spolu s Němcem Florianem Lipowitzem, jenž byl letos na Tour senzačně třetí. Není to ale pro něho důvod k jakékoliv řevnivosti.

„Remkův příchod je skvělá věc. A my budeme stát proti velmi silným soupeřům, tak proč bychom měli bojovat mezi sebou navzájem?“ nadhodil Roglič s vidinou bitev s krajanem Tadejem Pogačarem či Dánem Jonasem Vingegaardem. „Všechno je to o tom, abychom ze sebe navzájem dostali to nejlepší. Věřím, že nám to půjde. A já budu mít třeba o něco více prostoru a svobody,“ věřil Roglič.

21. října 2025  16:49

