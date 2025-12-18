Na Tour už s ním nepočítají, Roglič se proto hodlá zapsat do historie červeného závodu

„Pořád jsem tady. A ještě pořád jezdím na kole. Mám stále platný kontrakt, takže normálně počítám s tím, že budu závodit i v příštím roce. A pak uvidíme, i s ohledem na to, jak bude sezona probíhat a co se během ní stane. Beru život den za dnem, prostě si jen užívám a jsem šťastný, že ještě pořád můžu jezdit,“ řekl Roglič před měsícem v rozhovoru pro server cyclingnews.com.
Německá stáj nyní definitivně odhalila, jak hodlá s Rogličem v sezoně 2026 naložit. Do osmičlenné sestavy pro Tour s ním nepočítají, vsadí na jiná jména. Slovinský cyklista se tak vůbec poprvé bude soustředit výhradně na Vueltu, kterou už čtyřikrát opanoval.
„Kdybych si mohl vybrat jeden závod, který vyhraju, zvolil bych Tour de France. To snad není žádným tajemstvím, realita je však jiná,“ řekl novinářům na prosincovém týmovém kempu na Mallorce a dodal: „Ale pokud se mě zeptáte, jestli bych raději byl druhý v celkovém pořadí Tour, nebo vyhrál Vueltu – pak bych volil vítězství na Vueltě, to je jednoduché.“
Šéf stáje Ralph Denk moc dobře tuší, že konkurovat Pogačarovi s Vingegaardem na Tour je v šestatřiceti letech pro bývalého skokana na lyžích nadlidský úkol. Vždyť za 112 ročníků se v tomto věku povedlo zvítězit jen Firminu Lambotovi v cyklistickém dávnověku v roce 1922.
V sestavě Red Bullu navíc figuruje i třetí muž letošní Staré dámy Florian Lipowitz, který porazil celkově osmého Rogliče o více než 14 minut. Německému vrchaři je stále teprve 25 let. Není tedy divu, že si ho pojistili až do roku 2027 a v příští sezoně se společně s Evenepoelem pokusí vyzvat titány posledních ročníků.
Prodloužení smlouvy se na rozdíl od olympijského vítěze v časovce z Tokia, který s úsměvem neskrýval lehké zklamání, dočkali také Giulio Pellizzari i mistr světa do 23 let Lorenzo Finn.
„V tuto chvíli bych rád závodil ještě dalších deset let. Dokud stále v sobě budu mít hlad po vítězství, nebo mě to aspoň bude dělat šťastným – protože si závodění hlavně musím užívat, pak budu pokračovat,“ vysvětloval Roglič své ambice.
Roglič nekončí. Na triumf z Tour už ale slovinský cyklista nepomýšlí
Ačkoli Red Bull zřídka zveřejňuje délky kontraktů svých jezdců, v zákulisí se proslýchá, že Rogličova smlouva s týmem vyprší právě na konci nadcházející sezony. Vzhledem k tomu, jakými závodníky nyní německá stáj disponuje, se nepředpokládá, že Slovinec bude oblékat i v budoucnu její dres.
Je však ochoten slevit a jít o divizi níž, aby mohl pokračovat v kariéře?
„Na to teď nechci myslet,“ řekl. „Potřebuju v sobě stále mít odhodlání soutěžit s těmi nejlepšími, proto byste se neměli dívat dolů, ale neustále nahoru.“
Nenaplněný žlutý sen
Přitom právě kvůli tomu v roce 2024 přestoupil z Vismy do Red Bullu–Bory. V nizozemské stáji býval jasnou jedničkou, ale když mu roky začaly přibývat a naopak forma Jonase Vingegaarda stoupala, nepůsobila jeho pozice v týmu najednou tolik neotřesitelně.
Stačí si vybavit Tour de France 2020.
Jednadvacetiletý Tadej Pogačar se přijel spíše rozkoukat. Měl si zkusit, jestli zvládne svádět souboje v těžkých horských etapách s daleko zkušenějšími soupeři. Postupně se ale začalo žasnout nad tím, co slovinský mladík předváděl. Roglič byl i přesto ten rok dlouho suverénní, jedenáct dní jezdil ve žlutém a neprojevoval náznaky, že by v něm neměl dojet až do Paříže.
Zbývala už jen poslední časovka na obávanou Planinu krásných dívek. Roglič si vezl pohodlný náskok 57 sekund, jenomže slovinská stíhačka v barvách arabských aerolinek předvedla spektakulární let do kopce.
Šílené, bláznivé. Jak Pogačar šlapal v transu a nevěděl, že drtí Rogliče
Pogačar už v rovinaté pasáži před nájezdem na stoupání postupně ukrajoval ze svého manka na lídra závodu. A jakmile se najelo na La Planche des Belles Filles, přesedlal na superhorský speciál.
A začal možná jeden z nejlepších výjezdů do kopce, jaký kdy cyklistika viděla.
Roglič neměl žádnou krizi, jel na úrovni s nejlepšími, ale Tadejovi onoho 19. září 2020 nikdo nemohl konkurovat. Časovku prolétl mladík z Komendy průměrnou rychlostí 38,8 kilometru za hodinu. Jeho krajan dojel na vrchol úplně bledý v pátém nejlepším čase, jenomže s drastickou ztrátou 1:56 minuty.
Čtyřiadvacet hodin před slavnostním dojezdem na Elysejská pole se otočila celková klasifikace Tour de France a Pogačar byl následujícího dne dekorován jejím králem.
Vítězný oblouk v Paříži tehdy Roglič neměl na dosah, on už ho v dálce viděl. A přesto nevyhrál.
Na kontě měl v té době jeden triumf z Vuelty sezonu předtím. Rozhodl se tedy jet si spravit náladu do Španělska. Nakonec na covidem ovlivněné říjnové Grand Tour skutečně triumfoval. Přesto mohl opět všechno ztratit na závěrečném výšlapu na Alto de la Covatilla. Frontální útok týmu Ineos však ustál a mohl se radovat.
Další rok se vrátil do Francie urovnat nevyřízené účty. Jenomže hned ve třetí etapě měl deset kilometrů před cílem těžký pád, který ho následně o šest dní později vyřadil ze žluté hry. Znovu tady byla stejná situace a Roglič neváhal, vydal se do Španělska.
A pokud rok předtím sotva udržel náskok 24 sekund na Carapaze, v tomto případě předvedl drtivou demonstraci síly. Druhého Enrica Mase z Movistaru porazil o 4:42 minuty a k tomu čtyřikrát slavil v etapě.
Pro sezonu 2022 nemohl být plán jiný: že by do třetice všeho dobrého?
Na Tour už ale naplno propukly souboje Pogačar vs. Vingegaard. Dán po minulém odstoupení dokázal Rogliče nahradit a skončil druhý. Do závodu toho roku sice tehdy ještě Jumbo-Visma vstupovala s dvojicí lídrů, ale všechno změnila pátá etapa po kostkách.
Roglič si po dalším pádu vykloubil rameno a ztratil na Pogačara dvě minuty. Byť si to nikdo nechtěl připustit, ambice na vítězství byly pryč. Veškerá týmová podpora se přesunula na Vingegaarda.
Ve slavné 11. etapě společně utahali Pogačara na Galibieru a dánský vrchař pak na závěrečném výšlapu na Col du Granon zasadil obhájci rozhodující úder ročníku. Naopak Roglič definitivně vypadl z celkového pořadí a do 15. etapy už nenastoupil.
Zničený a zlomený. Pogačar je jen člověk. Trápil jsem se a nevím proč, přiznal
Vyléčil zranění a v květnu 2023 ovládl Giro d’Italia. A šlo dost možná o nejemotivnější vítězství kariéry. Tentokrát to byl totiž on, kdo v závěrečné horské časovce vysvlékl den před slavnostním ceremoniálem vedoucího muže.
Zkušený matador Geraint Thomas vjížděl do 18,6 kilometru dlouhého chronometru v růžovém, ale náskok 26 sekund neudržel. Roglič na prudkých rampách Monte Lussari dominoval i přes spadlý řetěz, který mu zajisté připomněl mnohé noční můry.
„Letošní vítězství na Giru je příběh mého života. Vždy cítím naději a bojuju do úplného konce,“ pronesl se slzami v očích.
Na Vueltě se po dohodě s Vingegaardem podrobil týmové režii, i když nadšený z toho nebyl. Společně dovezli věčného pomocníka v horách Seppa Kusse k titulu na Grand Tour. Na konci sezony ale bylo zřejmé, že v nizozemské stáji nezůstane, kývl tedy na nabídku Bory.
Odepisovali ho. Tak odpověděl. A všichni víte, co mi teď chybí, říká Roglič
Na třítýdenní závody znova stanul na vrcholu týmové hierarchie a nehodlal vyslyšet kritiky, že proti Pogačarovi a nyní už bývalému parťákovi z Vismy nemůže v horách stačit. Jenomže enormní mediální tlak a frustrace z tolik vytouženého žlutého trikotu se projevily v nepozornosti na silnici. Ve čtvrté etapě zase jednou ležel na zemi a propadl se v průběžné klasifikaci.
„Po důkladné kontrole našeho lékařského týmu bylo rozhodnuto, že Primož dnes s ohledem na nadcházející cíle neodstartuje,“ uvedl tým v prohlášení před 13. etapou.
A tak hádejte, kam se měsíc nato vydal?
Osudová červená
Na Vueltě ze sebe shodil veškerý stres a fanouškům odehrál další skvělý koncert ve španělských průsmycích. Do Madridu i s novým týmem dojížděl jako král svého osudového závodu. Už počtvrté.
„Někdy musíte věřit svému nitru, jindy být naopak chytřejší a tolik na něj nedat. Myslím, že na Grand Tour je to o výběru těch správných momentů, a to je přesně to, co si odtud odnesu,“ dodal.
Letos dal pro změnu přednost Giru, ale příběh jako přes kopírák. Několikrát skončil na zemi, a když ze sjezdu do Trenta v 16. etapě opět spadl, vzal to jako signál k dalšímu odstoupení.
Tentokrát jel těžší dvojboj, hned v červenci se postavil na start prokleté Tour. A možná s nejmenšími ambicemi za dlouhé roky ji nakonec dokončil na osmém místě. Navíc jako ostřílený jezdec přispěl k pódiu mladému týmovému kolegovi.
Kolaps a tápání. Jsem rád, že žiju, ulevil si Roglič. Přesto odmítl Giro vzdát
Zato v nadcházející sezoně bude cílit pouze a jen na Vueltu.
Vůbec nejstarším šampionem Grand Tour je Chris Horner, který v září 2013 po slavné bitvě s Vincenzem Nibalim dorazil v červeném trikotu do cíle poslední etapy v neuvěřitelných 41 letech!
O podobný husarský kousek se chce pokusit i Roglič.
Nepovedlo se to Albertu Contadorovi, Tonymu Romingerovi či Bernardu Hinaultovi. Pouze jemu a domácímu šampionovi ze začátku nového tisíciletí Robertu Herasovi visí doma na zdi čtyři vítězné červené trikoty.
Samozřejmě je důležité zmínit, že nejmladší z trojkoruny bude vždy až třetí v pořadí po Tour a Giru. Nenahrává jí ani datum v kalendáři, které se častokrát v historii měnilo. Proto třeba v listině vítězů mají legendy jako Merckx a Anquetil pouze po jednom prvenství. Nedávno měl k termínu výhrady i Pogačar.
Ovšem popularita španělské Grand Tour nadále roste a nic to nemění na faktu, že motivace pro Rogliče je o to speciálnější, když se může zapsat do dějin cyklistiky coby první pětinásobný šampion Vuelty.