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Česko si závod WorldTour zaslouží, míní Kolář. Jak je blízko etapa Tour de France?

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  11:14
Robert Kolář, prezident největšího tuzemského závodu Czech Tour a předseda...

Robert Kolář, prezident největšího tuzemského závodu Czech Tour a předseda organizačního výboru MČR a MSR v silniční cyklistice. | foto: Jan Brychta / CzechTour

Cyklisté ve 4. etapě Czech Tour do Šternberku.
Julian Alaphilippe děkuje českým fanouškům za vřelé přivítání.
Robert Kolář, prezident Czech Tour, na tiskové konferenci před startem závodu.
Peloton Závodu míru 1986 míří k cíli první etapy ulicemi Kyjeva.
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Už ve čtvrtek startuje v Uničově mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice. Na start závodu dorazí nejlepší tuzemští jezdci, kteří budou nejprve soutěžit v časovce a o víkendu také v závodě s hromadným startem. „Jesenicko je nádherný region, sám zde bydlím, každý zde jezdí na kole. Nechci se nikoho dotknout, ale kdyby se mistrovství ČR a Slovenska konalo v Praze, pro tamní lidi by to nebyl takový svátek,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Robert Kolář.

„V Praze je hokejová extraliga, fotbalová liga, Liga mistrů, spoustu dalších sportů. Myslím si, že sportovní fanoušci na Jesenicku si závodu budou skutečně považovat a divácká kulisa bude daleko větší,“ podotýká prezident největšího tuzemského závodu Czech Tour a předseda organizačního výboru MČR a MSR v silniční cyklistice.

Kolář je rovněž prezidentem Závodu míru, který se taktéž jezdí i v Olomouckém kraji. Co stojí za oponou několikadenních klání a jak blízko je k tomu, aby se v Česku jel také nejslavnější závod světa Tour de France?

Závody MČR A MSK

čtvrtek, 25. června,
časovka,
Uničov – Babice – Uničov
11.00 start juniorky (24 km) 11.30 start ženy (24 km)
12.00 start junioři (24 km)
15.05 start muži + U23 (48 km)

sobota, 27. června,
závod s hromadným startem, Jeseník, Masarykovo náměstí 10.00 start junioři (104 km) 14.00 start ženy (104 km)
14.00 start juniorky (78 km)

neděle, 27. června,
závod s hromadným startem, Jeseník, Masarykovo náměstí 10.00 start muži + U23 (209 km)

Ať už Závod míru pro jezdce do 23 let, nebo Czech Tour má ve svých etapách ikonické výjezdy na Dlouhé stráně či Pustevny. Podobná trasa ale na mistrovství ČR a Slovenska chybí. Proč?
MČR a MSR není etapový závod, nejede se z místa A do místa B. Když se budeme bavit o závodu s hromadným startem, jede se xkrát na okruhu, kde závodí junioři, juniorky, ženy a v hlavním závodu pak kategorie U23 a Elite. Ale pořád je to jeden okruh, který je dlouhý asi 27 kilometrů. Závod jsme udělali tak, že závodníci sedmkrát projedou náměstím v Jeseníku, věřím, že to bude divácky atraktivní.

Co vše uvidí diváci na Masarykově náměstí v Jeseníku? Tedy kromě projíždějících závodníků…
Na motorce budeme snímat celý závod. Ale je pravda, že na Jesenicku není moc dobré pokrytí signálu, takže to je občas složité. Ale chceme, aby diváci viděli na velkoplošných obrazovkách, co se v závodě děje, především na špici.

Startovní pole je velmi nabité, kvůli zranění ovšem chybí olomoucký jezdec Pavel Bittner.
I tak se na závodě představí česká špička v čele s Mathiasem Vackem. Výhoda je, že UCI (Mezinárodní cyklistická unie) nevypisuje na poslední červnový víkend žádné závody, právě proto, aby se všichni závodníci mohli účastnit domácích šampionátů. Pak už je to jen o tom, jestli jsou, či nejsou všichni jezdci zdraví. Máme se na co těšit, startovní pole slibuje skvělou podívanou.

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V minulých měsících se hodně mluvilo o tom, že cyklistický svaz má zájem na pořádání jedné etapy slavné Tour de France. Jak to vypadá?
Existuje pracovní skupina, kterou ustanovila ještě předchozí vláda. Tato skupina vytvořila nějaký návrh, který zahrnuje start Tour de France v Česku, bavíme se o roku 2029. ASO (Amaury Sport Organistaion), což je pořadatel TdF, rozhoduje o trase dva roky předem. Takže zhruba někdy za rok se bude vědět, kde bude Tour startovat. My o to máme zájem, ale je třeba brát v potaz, že společně s námi o start usiluje také Slovinsko a Německo.

To jsou silní konkurenti, což?
Je to tak. Slovinci mají silnou kartu Tadeje Pogačara, fenoménu světové cyklistiky. Je otázka, jestli to Tadej v roce 2029 už nebude brát jako nějaké loučení se závodní kariérou, těžko předjímat. Nicméně Slovinci jsou silný protikandidát, Německo rovněž. Němci totiž mají v roce 2029 výročí čtyřiceti let od pádu Berlínské zdi a organizátoři mají představu, že by Tour de France startovala přesně na lajně, kudy Berlínská zeď dřív vedla. Takže si musíme uvědomit, že nejsme jediní, kdo o start Tour usiluje.

Pojďme k Závodu míru do 23let. V Česku se vyjma covidového roku 2020 jezdí od roku 2013. Čím je podle vás výjimečný?
Dříve ho jely velké hvězdy – Pogačar, Alaphilippe… Závod míru je líheň závodníků, kteří se posléze uplatní ve worldtourových týmech. A hlavně má Závod míru tradici po celé Evropě. Ještě jako dítě si pamatuju, když se jezdil na bázi Berlín – Praha – Varšava. A v dnešním světě, kdy pořád někdo s někým válčí, je, myslím si, důležité i poselství. Co se sportovní stránky týče, v předchozích letech se závod jezdil jako jeden ze tří závodů v Poháru národů. Tudíž pomáhal i k rozšíření cyklistiky, neboť zde jely třeba reprezentace Eritreje, Mexika… Dodávalo to závodu exkluzivitu.

Letos se ovšem jel jiný model.
Ano, iniciovali jej kolegové z l’Avenir (francouzský etapový závod pro jezdce U23). Závod nově umožňuje i účast development týmů worldtourových stájí. Očekávali jsme, co to přinese. Ukázalo se, že šlo o dobrý krok, protože zde vedle předních národů – Francie, Anglie, Švýcarska či Rakouska – závodily třeba i development stáje velkých týmů. Závod se zároveň posunul do vyšší úrovně, což zvyšuje jeho prestiž. Závod míru je známý tím, že je to těžký závod. Jede se převážně Olomouckým krajem a pravidelně se ukazuje, že u nás máme skvělé tratě a podmínky pro kvalitní silniční cyklistiku.

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Jakou máte motivaci Závod míru pořádat vedle ještě daleko pompéznější Czech Tour?
Největší motivace pro nás je, že Závod míru dává příležitost ukázat se mladým jezdcům. Když jsme se Závodem míru začínali, jel tam jen český nároďák. Dneska tam máme pět českých týmů. A když je v jednom týmu sedm jezdců, najednou máte pětatřicet českých cyklistů, kteří můžou závodit, a je to pro ně obrovská příležitost. Najednou jsou třeba v úniku s někým, koho znali jen z televize, a teď vidí, že se s ním udrží. Určitě je to dobře pro rozvoj mladých českých cyklistů.

Závod míru i Czech Tour jsou čtyřdenní etapáky. Co je na nich organizačně nejnáročnější?
Největší důraz klademe vždy na bezpečnost. Nejede se na uzavřeném okruhu, není to fotbal nebo hokej na jednom stadionu. Trasa vede z bodu A do bodu B, následně z místa C do místa D, často v délce 130 až 150 kilometrů po běžných silnicích. Na nich jsou desítky až stovky křižovatek, odboček nebo přístupových cest z polí. Zajistit bezpečnost v takovém prostředí je z organizačního hlediska naprosto klíčové a zároveň nejnáročnější. Dalším důležitým aspektem je rovněž viditelnost závodu, která souvisí se zajištěním financí. Czech Tour je vysílána na Eurosportu, což má obrovský přínos. Vybavím si třeba loňský rok, kdy bylo v úniku v poslední etapě několik dresů prostějovské stáje Tufo – Pardus. A když jsou viděni v televizi, mají radost nejen blízcí a rodina, ale pochopitelně taky partneři a sponzoři.

Zajistit televizní přenos ale asi není jen tak, že?
Neprodáváme televizní práva jako například fotbalová Liga mistrů. Naopak, za umístění na Eurosportu se platí. Aby měli lidé představu, jde o 330 tisíc eur za celý závod. Navíc musíte přenos vyrobit, to znamená, že potřebujete vrtulníky, kamery, zajistit signál… Celkově jde o velmi finančně náročnou záležitost, ale to je tak všude.

Jak se vám daří na Czech Tour lákat hvězdné týmy? Před pár lety zde jel například Froome, Alaphilippe… V nabitém kalendáři to asi není legrace, že?
Největším lákadlem je především kategorizace závodu. Ve chvíli, kdy jsme se posunuli do kategorie ProSeries, mohou týmy a závodníci získat výrazně více bodů do světového žebříčku. To je důležité i z hlediska udržení nebo zlepšení pozice týmů v jednotlivých divizích. Status ProSeries máme na tříleté období, tedy minimálně do roku 2028. A pokud si udržíme kvalitní hodnocení od UCI, chceme se v roce 2029 ucházet o zařazení mezi závody WorldTour. Myslím si, že Česká republika by si takový závod vzhledem k tradici a podmínkám zasloužila. Dalším faktorem je pověst závodu. Czech Tour je vnímána jako kvalitně organizovaná akce – bezpečná, sportovně atraktivní a s náročnou tratí. Etapy vedou například přes Jeseníky, Dlouhé stráně nebo Pustevny. Vyjma klasikářské etapy Praha – Karlovy Vary jde o velmi těžký a zajímavý závod. Díky tomu je o něj u týmů zájem.

Hlavní hvězdou letošní Czech Tour je Chris Froome, mimo jiné vítěz Tour de France. Řada fanoušků v Prostějově využila příležitosti získat jeho autogram či se s ním vyfotit.

Co musí Czech Tour splnit, aby se z ní stal worldtourový závod?
Klíčové je rozhodnutí UCI a také konkurence ostatních zemí. Například Maďarsko se o podobný status také aktivně snaží. Výhodou je, že významné cyklistické země jako Itálie, Francie či Německo už worldtourové závody mají a UCI se nyní snaží posilovat středoevropský region, to by nám mohlo hrát do karet. V tom je naší největší konkurencí Maďarsko. Vedle toho ale musíme každoročně obhajovat investované prostředky vůči partnerům i státu. Rozpočet Czech Tour se totiž pohybuje kolem 50 milionů korun, takže je nutné mít zajištěné stabilní a dlouhodobé financování.

Czech Tour byla dřív závod, který se jezdil výhradně na Moravě. Letos jede třeba do Karlových Varů nebo na Ještěd. Je cílem této změny právě snaha o to být více na očích?
V první řadě se závod jmenuje Czech Tour, takže by měl, myslím si, zahrnovat celou republiku, nejen Moravu. Na druhou stranu etapy jako Dlouhé stráně nebo Pustevny jsou pro nás ikonické a jen těžko si bez nich dovedu závod představit. Do budoucna bychom rádi závod rozšířili na šest dní, což by umožnilo zapojit více regionů. Zároveň je důležité i to, jak závod působí v televizi. Přenosy na Eurosportu fungují jako skvělá reklama na Českou republiku a její konkrétní regiony. Diváci vidí krajinu, hory a scenérie a často si řeknou, že by se tam chtěli podívat osobně. Sám to tak mám, když se koukám na Vueltu, Giro nebo Tour de France. Když vidím hezké místo, vytáhnu si telefon a fotím si to s tím, že bych se tam chtěl jednou podívat. I to je přidaná hodnota celého závodu.

Hvězdou „nejtěžšího MČR v historii“ je Vacek

Už uplynul měsíc od chvíle, kdy si Pavel Bittner natrhl při pádu šlachu v kotníku. Také proto olomoucký cyklista worldtourové stáje Picnic PostNL bude chybět na startu mistrovství ČR. I tak ale klání slibuje napínavou podívanou.

„Bude to nejtěžší šampionát v historii. Věříme, že fanoušci uvidí mimořádně kvalitní startovní pole, jehož příslibem je atraktivní trať. Připraven je i bohatý doprovodný program, takže půjde o velký cyklistický svátek,“ uvedl David Průša, prezident Českého svazu cyklistiky.

Mathias Vacek největší hvězdou mistrovství republiky v silniční cyklistice.

Největší hvězdou klání v silniční cyklistice tak bude bez debat Mathias Vacek, třetí muž v neděli skončeného závodu Kolem Švýcarska. Český reprezentant z týmu Lidl-Trek bude obhajovat tituly v časovce i hromadném závodě. Čtyřiadvacetiletý Vacek se představí fanouškům před odjezdem na Tour de France, kterou pojede poprvé v kariéře.

A podle výsledku ve Švýcarsku je vidět, že má excelentní formu. Na domácím šampionátu bude obrovským favoritem na dvě zlata. „Kdyby mi někdo řekl, že ve Švýcarsku budu bojovat s nejlepšími vrchaři, nevěřil bych tomu – jasně, Pogačar je úplně jiná liga, ale i Carapaz a další kluci jsou opravdoví horští kamzíci. Takže je to úžasné,“ řekl Vacek.

Už ve čtvrtek jsou v Uničově na programu časovky. Na muže čeká 48 km z Uničova do Babic a zpět. Kromě Vacka nechybí ve startovní listině loni druhý Josef Černý (Kasper Crypto4me) ani třetí Jakub Otruba z Olomouce (Caja Rural – Seguros RGA). Pojede třeba i Pavel Novák (Movistar), Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling Team), časovku žen ozdobí třeba Julia Kopecký, jež působí v týmu nejvyšší divize SD Worx – Protime

„Když jsem viděl profil okruhu, skákal jsem radostí. Mnohdy bylo těžké na domácím šampionátu bojovat proti kontinentálním týmům disponujícím početní převahou, když byl na trase jeden malý brdek. Trať v Jeseníku je ale hodně selektivní a ukáže, kdo na to skutečně má,“ řekl Vacek, obhájce titulu z let 2023 a 2025.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Quinn vs. KopřivaTenis - - 25. 6. 2026:Quinn vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 2:1
  • 2.94
  • -
  • 1.39
Balshaw vs. KrumichTenis - - 25. 6. 2026:Balshaw vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Mariaová vs. ValentováTenis - - 25. 6. 2026:Mariaová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
25. 6. 16:00
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Muchová vs. TausonováTenis - - 25. 6. 2026:Muchová vs. Tausonová //www.idnes.cz/sport
25. 6. 17:00
  • 1.46
  • -
  • 2.77
Ekvádor vs. NěmeckoFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Ekvádor vs. Německo //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 5.80
  • 4.65
  • 1.55
Curaçao vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Curaçao vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 18.20
  • 8.47
  • 1.16
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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