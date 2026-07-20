Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Seriál Road Classics nabídl večerní časovku. Ve Vysočina Areně se jelo pod umělým osvětlením

Autor:
  12:18

Fotogalerie3

Cyklistické závody Road Classics představily v Novém Městě na Moravě novinku: večerní časovku | foto: Road Classics

Ohnivá show, hudební produkce a další efekty doprovodily novinku v cyklistických závodech seriálu Direct Road Classics, kterou byla večerní časovka ve Vysočina Areně. I díky tomu se na akci se zázemím v Novém Městě na Moravě celkem přihlásilo rekordních 1 377 účastníků. Vítězi hlavních závodů byli Robert Hula a Adéla Koclířová.

Premiéra na druhou. Tak by se dala označit druhá letošní zastávka seriálu Direct Road Classics. Komunita milovníků silniční cyklistiky poprvé zavítala na Vysočinu a k tomu mimo hlavní „monument“ mohla zažít Prolog v podobě krátké časovky ve Vysočina Areně.

Novinka v kalendáři Direct Road Classics nabídla zatím nejpestřejší repertoár zážitků. Poprvé v rámci seriálu se cyklisté postavili do startovního koridoru už v pátek, konkrétně ve večerních hodinách.

Na programu byla večerní časovka dvojic a jednotlivců na okruhu ve Vysočina Areně pod umělým osvětlením. Účastníci novinky s názvem Prolog tak mohli okusit kulisy, které mezi cyklisty až dosud patřily jen vyznavačům horských kol. Unikátní formát na 2,3km trase nabídl DJ show nebo efekty na trase.

Drsnou tvář Pálavy na kole okusily i olympioničky Kolocová a Joglová

Přírodní krásy Kraje Vysočina se pak peloton „klasiků“ vydal objevovat v sobotu a na výběr byly dvě trasy. Většina cyklistů zvolila dlouhou variantu o délce 104 kilometrů a převýšením necelých 2 000 metrů, která je provedla centrem oblasti Žďárských vrchů.

Nejrychleji zvlněnou trasou proletěl Robert Hula, vedle něj se na podium postavili Jakub Dostál a Juraj Vrbik. Mezi ženami kralovala Adéla Koclířová, následovala ji Adéla Hanáčková s Anežkou Drahotovou.

Další ceny se rozdávaly ve formátech švih a krátký švih, ve kterých se odvíjí výsledek jen od součtu časů na vybraných měřených segmentech, nebo týmové soutěži Squadra Classica.

Stejně jako při první letošní zastávce na Pálavě si „monument“ mohli užít i nejmenší cyklisté a cyklistky. Program Malý Klasik od titulárního partnera seriálu Direct pojišťovny dopřál dětem rozmanitou porci zábavy včetně rodinné vyjížďky.

Série pokračuje a zároveň skončí 19. září na Ještědu, nejtradičnější lokalitě Direct Road Classics. Na ikonický vrchol nad Libercem se bude stoupat již počtvrté.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland

Aktualizujeme
Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu Ondřeje Mihálika v utkání proti...

Pokud fotbalisté Hradce Králové zdolají norské Tromsö, ve 3. předkole Evropské ligy na ně bude čekat lepší z dvojice Besiktas, Midtjylland. První zápas by Východočeši odehráli doma. Rozhodl o tom...

20. července 2026  13:23

Okťabreva v Praze končí po prvním kole, nestačila na Francouzku Dodinovou

Česká tenistka Alisa Okťabreva hraje forhend v prvním kole Prague Open.

Sedmnáctiletá česká tenistka Alisa Okťabreva vypadla na turnaji WTA v Praze v 1. kole. Letošní vítězka juniorského Roland Garros podlehla na tvrdém povrchu na Štvanici Océane Dodinové z Francie 3:6,...

20. července 2026  13:07

Dejte nám turnaj znovu, žádá Trump přítele Infantina. Raději s někým, ať zmírní hněv

Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...

Že by se fotbalové mistrovství světa vrátilo do USA už za dvanáct let? Dříve to pochopitelně nepůjde, nicméně americký prezident Donald Trump hned po skončení letošního šampionátu orodoval u svého...

20. července 2026  12:36

Seriál Road Classics nabídl večerní časovku. Ve Vysočina Areně se jelo pod umělým osvětlením

Cyklistické závody Road Classics představily v Novém Městě na Moravě novinku:...

Ohnivá show, hudební produkce a další efekty doprovodily novinku v cyklistických závodech seriálu Direct Road Classics, kterou byla večerní časovka ve Vysočina Areně. I díky tomu se na akci se...

20. července 2026  12:18

Sparta se v boji o Ligu mistrů střetne s Lyonem, kde hraje Šulc. Začne doma

Sparťanští fotbalisté oslavují s fanoušky postup do Ligy mistrů.

Klub s nejvyšším koeficientem v kvalifikaci. Čtvrtý tým uplynulé sezony Ligue 1, v němž působí Pavel Šulc, nejlepší český fotbalista za minulou sezonu. Olympique Lyon, gigant z Francie. Sparťanští...

20. července 2026  11:42,  aktualizováno  12:16

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

20. července 2026  11:33

Spousta gólů i politiky. A co ještě? Top 10 příběhů z fotbalového mistrovství světa

Pohled na poločasovou show ve finále MS.

Jak se vám líbilo? Bavilo vás? Nebo rozčilovalo, když fotbal přebíjela politika? Mistrovství světa, které poprvé spolupořádaly tři země, vrcholilo finálovým zápasem mezi Argentinou a Španělskem (0:1...

20. července 2026  11:29

Belgický reprezentant Mortant do Děčína. Těší se na náročného trenéra Grepla

Zaccharie Mortant bráněný Francouzem Eliem Okobem.

Pokud koncem srpna nastoupí za belgickou reprezentaci proti Česku v evropské předkvalifikaci, tak už jako hráč Děčína. Ligoví Válečníci hlásí druhou zahraniční akvizici, poprvé v klubové historii...

20. července 2026  11:27

Máme, co jsme chtěli. A teď se porveme! hlásí kouč fotbalového Kladna po postupu

Trenér SK Kladno Zdeněk Hašek.

Už na podzim si na čele tabulky vydobyli takový náskok, který jim i přes několik jarních klopýtnutí zaručil vítězství v A skupině ČFL, a tím i baráž o druhou nejvyšší soutěž. Už před ní se navíc...

20. července 2026  11:11

Raubíř Paredes. Dohrál jen díky sudímu, pak španělské mistry světa napadl

Argentinský záložník Leandro Paredes po finále MS napadl společně s Almadou...

Před čtyřmi lety ve vyhroceném čtvrtfinále vší silou napálil míč na nizozemskou lavičku, když mu sudí odpískal hrubý faul. V neděli po prohraném finále fotbalového mistrovství světa argentinský...

20. července 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

ATP Kitzbühel 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Tenista Alexander Bublik na turnaji ve Švýcarsku.

V rakouském Kitzbühelu se uskuteční další ročník tenisového turnaje mužů, hraje se od 20. do 25. července 2026. Přečtěte si, kde turnaj sledovat živě, hrají i Češi.

20. července 2026  9:46

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

20. července 2026  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.