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Silničáře porazil biker. Na Ještěd vystoupal nejrychleji Slovák Višňovský

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  9:51
Výjezd na Ještěd uzavřel sezonu 2026 seriálu Direct Road Classics.

Výjezd na Ještěd uzavřel sezonu 2026 seriálu Direct Road Classics. | foto: Road Classics

Výjezd na Ještěd uzavřel sezonu 2026 seriálu Direct Road Classics.
Výjezd na Ještěd uzavřel sezonu 2026 seriálu Direct Road Classics.
Výjezdna Ještěd uzavřel sezonu 2026 seriálu Direct Road Classics.
Výjezd na Ještěd uzavřel sezonu 2026 seriálu Direct Road Classics.
7 fotografií
Sedminásobný mistr Slovenska v maratonu na horských kolech Tomáš Višňovský vyhrál závěrečný závod cyklistického seriálu Direct Road Classics. Výjezdem na ikonický Ještěd uzavřel sezonu 2026, která přinesla více novinek a také účastnický rekord.

Pálava, nová lokalita na Vysočině a ikonický Ještěd. Seriál amatérských cyklistů Direct Road Classics pro letošek dospurtoval do cíle a zapsal doposud nejvyšší počet účastníků ve své historii.

Tři zastávky přinesly dohromady 3 795 registrací. K rekordnímu číslu pomohly i novinky v podobě dětských závodů a časovkářského formátu v novoměstské Vysočina Areně. I bez těchto nových formátů se však letos do série zapojil rekordní počet cyklistů a cyklistek.

Na ikonický vrchol kolem krás Libereckého kraje se série vydala již počtvrté. Závěrečné stoupání z Křižan na Ještěd s převýšením 600 metrů a délkou skoro 11 kilometrů neminulo nikoho, porci kilometrů před tímto vyvrcholením si ale mohl každý přihlášený vybrat podle svého gusta. Na výběr totiž byla kromě dvou různých formátů na dlouhé trase také kratší varianta. Spolu s jezdci dětského formátu Malý Klasik se na start na náměstí Dr. E. Beneše postavilo 1 227 účastníků.

Jako první u nezaměnitelného vysílače finišoval Tomáš Višňovský, vítěz formátu závod. Třiatřicetiletý bývalý sedminásobný mistr Slovenska na horských kolech „proletěl“ trasou dlouhou 93 kilometrů za 2 hodiny a 42 minut. Mezi ženami byla nejrychlejší Helena Karásková-Erbenová.

Konec dlouhého pelotonu na Ještědu finišoval takřka o tři hodiny později. Právě v druhé polovině početného balíku se nacházeli účastníci formátu švih, kteří si tradičně mohli naplno užít servis na trase v podobě bohatě zásobené občerstvovací stanice i s kávou v porcelánu.

Výjezd na Ještěd uzavřel sezonu 2026 seriálu Direct Road Classics.

Nechyběla ani afterparty, na které program odstartoval živý podcast s letošní olympijskou vítězkou Zuzanou Maděrovou, která během letní přípravy trávila na silničním kole spoustu času. Poté přišla chvíle slávy pro celoseriálové vítěze jednotlivých kategorií, mezi které patří Marcela Joglová, Jakub Dostál, Klára Bubnová, Kostiantyn Garbar, Adéla Hrubošová a Martin Šafář.

Zmíněná šestice patří mezi celkových 234 Superklasiků, kteří se přihlásili na celý seriál.

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Témata: Ještěd, Vysočina

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