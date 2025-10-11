Rissvedsová vyhrála poslední short track rekordním rozdílem, Cink byl 22.

Závod mužů vyhrál Francouz Luca Martin a v konečné klasifikaci uhájil třetí místo za krajanem Viktorem Koretzkým a suverénním králem sezony Christopherem Blevinsem. Americký lídr v pátek skončil dvanáctý.
O deset pozic za Blevinsem projel cílem český reprezentant Ondřej Cink. Na vítěze ztratil 22 sekund a výrazně vylepšil umístění z minulého týdne v Lake Placid (32.). V konečné klasifikaci short tracku obsadil 17. místo. „Bylo to lepší než minulý týden, jsem spokojenej. Byl to další rychlej short track, já to tam prostě nemám. Nejsem v top formě, takže jsem rád za třetí řadu (na startu nedělního závodu v olympijské disciplíně cross country),“ řekl Cink serveru mtbs.cz.
Adéla Holubová v závodě žen obsadila s více než minutovou ztrátou 26. místo a poprvé se vešla do první třicítky.