Zrušení letošní TdF mohou přežít jen tři týmy z WorldTour, tvrdí Urán

Start nejslavnějšího závodu světa byl sice v minulém týdnu odložen na konec srpna, k jistotě, že se opravdu pojede, má ale „Stará dáma“ při situaci ve světě stále daleko. „Cyklistika je chudý sport, protože je závislá na podpoře ze strany firem a na jejich byznysu. Jestliže se Tour nepojede, mohla by to být katastrofa,“ uvedl Urán v rozhovoru pro web kolumbijské cyklistické federace.



„Například z těch osmnácti týmů WorldTour by mohly přežít tak tři, ostatní budou čelit vskutku velmi komplikované budoucnosti. Právě teď tu máme jen tři týmy, které jsou ekonomicky silné. Navíc je v současnosti jen pár obchodních směrů, v nichž se firmám po světě nyní daří. Pokud to tak půjde dál, přijde krize. A když potřebují firmy udělat škrty, začnou s jejich marketingovými plány, což bude mít dopad na cyklistiku,“ řekl Urán.



Druhý jezdec celkové klasifikace Tour de France 2017, mezi jehož úspěchy patří i dvě druhá místa z Gira d’Italia (2013 a 2014) či olympijské stříbro ze silničního závodu z Londýna 2012, už problémy pocítil ve své stáji. Kvůli pandemii se vedení týmu rozhodlo snížit jezdcům i dalším zaměstnancům platy, a to o více než 40 procent.

„Pro všechny je to nyní komplikované. V mém případě přemýšlím více o jiných věcech, ale ostatní jsou v odlišné situaci. Například Dani Martínez nebo Sergio Higuita podepsali kontrakty a měli své plány na příští dva roky. Možná koupili dům pro svou mámu a najednou se stane tohle; kontrakty musí být zredukovány a spousta lidí propuštěna. Já už mám plány, co budu dělat po kariéře, ale musí to být vážně těžké pro ty, co ve sportu teprve začínají,“ připustil Urán.

Očekává, že návrat do normálních životních kolejí bude obtížný. „Myslím, že to bude těžké pro nás všechny, ale musíme jít dál a pokračovat. Doufám, že se nakonec vše vyřeší, že se najde vakcína, lidé budou mít práci a světová ekonomika bude opět dobrá. Možná jsme se měli díky tomu poučit, abychom si vážili toho, že můžeme vyjít na ulici, zajít na pivo do baru nebo cestovat. Jde o běžné věci, ale v budoucnu je jistě hodně oceníme,“ odtušil Urán.



Nucená přestávka v závodech mu do jisté míry nahrála, neboť se může zcela zotavit z karambolu na loňské Vueltě, při němž si vedle jiného zlomil lopatku, klíční kost a žebra či propíchl plíci. Po sedmihodinovém operačním zákroku mu dokonce lékaři řekli, že má štěstí, když zůstal naživu. Cítí se ale připravený ještě letos závodit.

„Uvidíme, jak to všechno půjde. Když po nás budou chtít, abychom závodili v zimě a chladu, tak budeme závodit v chladu. Záleží ale také na tom, zda budeme moct cestovat, jestli bude možné opustit Kolumbii, zda bude možné jet do Evropy... Stále trénuju, ale sport je teď na vedlejší koleji a nevíme, co se stane. Vůbec nic teď není jisté,“ řekl Urán.