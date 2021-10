Brutální krádež kola: Richardsona vláčeli po silnici a vytáhli na něj mačetu

Týmový kolega Petra Vakoče na instagramu uvedl, že k incidentu došlo, když se kolem třetí hodiny odpoledne vracel domů z tréninku. Na cestě ho začaly sledovat dvě motorky se čtyřmi muži. „Věděl jsem přesně, že chtějí moje kolo, a přemýšlel, co bych měl nejlépe udělat. Na křižovatce jsem to otočil a vyrazil plnou rychlostí ke kavárně, která byla asi 500 metrů daleko,“ popsal.

Do bezpečí se ale nestihl dostat. „Jedna motorka to do mě šedesátkou napálila. Sletěl jsem z kola a ani ta motorka to neustála. Kolo jsem si ale pořád držel a ti z druhé motorky mě i s ním vlekli asi 100 metrů po zemi. Když na mě vytáhli asi 40 centimetrů dlouhou mačetu, radši jsem se kola vzdal,“ popsal boj o bicykl. Z incidentu vyvázl s řadou tržných ran, odřenin a zhmožděným bokem.

Zveřejněním příběhu chce Richardson varovat ostatní cyklisty, aby byli opatrní. „Vezměte na vědomí, že tohle se v určitých částech Londýna stává běžnou věcí. Policie si to zapsala jako ozbrojenou loupež a snad ty lumpy chytí,“ dodal.

Podle listu Evening Standard v Londýně prudce vzrostl počet krádeží kol během pandemie koronaviru. Ukradené bicykly tvoří až 32 procent žádostí o náhradu škody v pojišťovnách. Výjimkou nejsou ani agresivní přepadení cyklistů.