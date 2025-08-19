Carapaz nepojede ani Vueltu, tým upřednostnil zotavení a trénink

Loňský vítěz vrchařské soutěže na Tour Carapaz se po nemoci vracel do tréninku jen obtížně. „Nemohl jsem trénovat déle než dva až tři dny v kuse,“ uvedl dvaatřicetiletý závodník, který má stále podváhu.
V sobotu tak v Itálii na startu Vuelty nebude a bude se koncentrovat na podzimní závody v čele se světovým šampionátem, který se uskuteční od 2. do 18. září ve Rwandě. „Jsem nyní v Ekvádoru, snažím se vrátit do normálního tréninku a postupovat kupředu. Už jsem skoro úplně zotavený,“ doplnil Carapaz.
Vítěz Gira d’Italia z roku 2019 měl letos na jaře před nemocí výbornou formu. Podle týmu měl při měření výkonu lepší čísla než kdy před tím. Na Vueltě se Carapaz nejvýrazněji prosadil v roce 2020, kdy skončil druhý za čtyřnásobným vítězem závodu Primožem Rogličem ze Slovinska.