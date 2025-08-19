Carapaz nepojede ani Vueltu, tým upřednostnil zotavení a trénink

  14:36
Ekvádorský cyklista Richard Carapaz po Tour de France vynechá také Vueltu. Třetí muž letošního Gira d’Italia se nestihl dostatečně zotavit ze zánětu střev, který ho postihl těsně před Tour. Místo účasti na Vueltě bude trénovat, oznámil jeho tým EF Education.
Richard Carapaz slaví vítězství v 11. etapě Gira.

Richard Carapaz slaví vítězství v 11. etapě Gira. | foto: Reuters

Richard Carapaz útočí na svazích stoupání Antagnod, Isaac del Toro v růžovém...
Richard Carapaz před 18. etapou Gira
Richard Carapaz jako první Ekvádorec v historii získává puntíkatý dres na Tour...
Vítěz soutěže o nejlepšího vrchaře Richard Carapaz se loučí s diváky v poslední...
9 fotografií

Loňský vítěz vrchařské soutěže na Tour Carapaz se po nemoci vracel do tréninku jen obtížně. „Nemohl jsem trénovat déle než dva až tři dny v kuse,“ uvedl dvaatřicetiletý závodník, který má stále podváhu.

V sobotu tak v Itálii na startu Vuelty nebude a bude se koncentrovat na podzimní závody v čele se světovým šampionátem, který se uskuteční od 2. do 18. září ve Rwandě. „Jsem nyní v Ekvádoru, snažím se vrátit do normálního tréninku a postupovat kupředu. Už jsem skoro úplně zotavený,“ doplnil Carapaz.

Vítěz Gira d’Italia z roku 2019 měl letos na jaře před nemocí výbornou formu. Podle týmu měl při měření výkonu lepší čísla než kdy před tím. Na Vueltě se Carapaz nejvýrazněji prosadil v roce 2020, kdy skončil druhý za čtyřnásobným vítězem závodu Primožem Rogličem ze Slovinska.

