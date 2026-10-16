Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Carapaz má novou smlouvu, ve stáji NSN se setká s Andrlem

Autor: ,
  17:56

Ekvádorský vrchař Richard Carapaz slaví na pódiu druhé etapové vítězství na letošní Tour de France. | foto: AP

Ekvádorský cyklista Richard Carapaz po třech letech končí v americkém týmu EF Education-Easy Post a bude jezdit za stáj NSN. Vítěz Gira d'Italia z roku 2019 a olympijský šampion z Tokia podepsal v novém angažmá dvouletou smlouvu. Stáj NSN to uvedla na svém webu.

„Angažování Richarda Carapaze je pro náš tým významným okamžikem a představuje zlomový bod v rozvoji našeho sportovního projektu,“ uvedl generální manažer týmu NSN Kjell Carlström.

Třiatřicetiletý Carapaz má na kontě vyhrané etapy na všech třech Grand Tours. Na Tour de France předloni a letos ovládl soutěž vrchařů, což se mu povedlo také v roce 2022 na Vueltě.

„Být součástí tohoto projektu a především v roli jednoho z lídrů týmu je pro mě neuvěřitelná příležitost. Opravdu se na to těším,“ řekl Carapaz.

Ve stáji, která se do loňska jmenovala Israel-Premier Tech, strávil poslední dvě sezony Jan Hirt. Pětatřicetiletému českému vrchaři nyní končí smlouva. Jako sportovní ředitel ve stáji působí René Andrle.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Třinec vs. Ml. BoleslavHokej - 11. kolo - 16. 10. 2026:Třinec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • -
  • -
  • -
Vlašim vs. KroměřížFotbal - 11. kolo - 16. 10. 2026:Vlašim vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.05
  • 2.60
  • 4.60
Vítkovice vs. Č. BudějoviceHokej - 11. kolo - 16. 10. 2026:Vítkovice vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.40
  • 3.90
  • 1.75
Plzeň vs. SpartaHokej - 11. kolo - 16. 10. 2026:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.00
  • 3.90
  • 1.80
Kladno vs. KometaHokej - 11. kolo - 16. 10. 2026:Kladno vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.00
  • 4.00
  • 3.20
Olomouc vs. K. VaryHokej - 11. kolo - 16. 10. 2026:Olomouc vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.20
  • 4.00
  • 2.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

ONLINE: Třinec hraje s Boleslaví, Sparta vede v Plzni. V akci je i Kladno s Kometou

Sledujeme online
Sparťanští hokejisté se radují z gólu Pavla Kousala během zápasu proti Plzni

Extraliga pokračuje dalšími pěti zápasy jedenáctého kola. Páteční program startuje v 17 hodin na ledě Třince, který hostí Mladou Boleslav. Sparta nastupuje od 17.30 v Plzni, Kladno v 18 hodin hraje s...

16. října 2026  17:57

Hala Rondo je zaplevelená reklamou, nezaslouží si to, zlobí se architekt

Hala Rondo, dnes pod oficiálním názvem Winning Group Arena, je oblepená...

Reklamu jednu vedle druhé lze vidět na budově brněnské hokejové haly Rondo, která před časem dostala podle sponzora oficiální název Winning Group Arena. Brněnský architekt Ondřej Chybík, který stál u...

16. října 2026  17:56

Carapaz má novou smlouvu, ve stáji NSN se setká s Andrlem

Ekvádorský vrchař Richard Carapaz slaví na pódiu druhé etapové vítězství na...

Ekvádorský cyklista Richard Carapaz po třech letech končí v americkém týmu EF Education-Easy Post a bude jezdit za stáj NSN. Vítěz Gira d'Italia z roku 2019 a olympijský šampion z Tokia podepsal v...

16. října 2026  17:56

Kincl vs. Humburger na Oktagonu 95: Kurzy a kde sledovat živě

Patrik Kincl bude v sobotu 20. května zápasit v O2 areně s Karlosem Vémolou o...

Hlavním zápasem MMA turnaje Oktagon 95 je Patrik Kincl vs. Dominik Humburger. Duel ve střední váze je na programu 17. října 2026 před půlnocí, sledujte jej v přímém přenosu online.

16. října 2026  17:19

ODPÍSKÁNO: U Sochůrka se experti přiklání k penaltě, v případě Plzně naopak

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Fanoušci naštvaně bouřili, trenér Brian Priske na lavici rozhazoval rukama. „A sudí se nad tím ani nepozastavil,“ prohodil záložník Roman Macek. Měla fotbalová Sparta ve čtvrtečním pohárovém utkání...

16. října 2026  17:17

Dutch Darts Championship 2026 v šipkách: Program, výsledky, přenos

Luke Humphries během finálového zápasu World Grand Prix.

Posledním 15. podnikem šipkařské série PDC European Tour je Nizozemsko, hraje se od 16. do 18. října 2026 v Maastrichtu. Do akce jde i Karel Sedláček, sledujte přímé přenosy online.

16. října 2026  17:15

Miculyčová o mistrovství světa přijde. BMX freestyle v Rijádu by byl rizikem

Bikerka Iveta Miculyčová ve finále Freestyle BMX na olympijských hrách v...

Mezinárodní cyklistická unie UCI zrušila mistrovství světa v BMX freestyle, které se mělo uskutečnit na začátku listopadu v Rijádu. O šampionát přijde i česká hvězda Iveta Miculyčová, bronzová...

16. října 2026  16:36

Dvacet let od chvíle, která mu změnila život. Čech se vrátil k osudnému zranění

Petr Čech z Chelsea chytá střelu jednoho z hráčů Sunderland. Možná za Chelsea...

Říjen 2006, osudové utkání Chelsea na hřišti Readingu. Petr Čech tehdy utrpěl vážné poranění hlavy, které ho na čas vyřadilo ze hry a navždy změnilo způsob, jakým nastupoval do zápasů. Od té doby...

16. října 2026  16:14

Spekulace se Spartou se mi nelíbily, říká Pospíšil. Chtěli ho i v Rusku, on radši zůstal

Kristián Pospíšil z Komety Brno se diví svému vyloučení v zápase hokejové...

V posledních dnech kolem něj bylo pořádně živo. Nejistotu a táhlé spekulace však utnul podpisem nové smlouvy, která ho má v Kometě udržet až do roku 2030. Nabídek měl ale hokejový útočník Kristián...

16. října 2026  16:05

Plzeň slaví první ligovou výhru. Na Hané ji střelecky táhl Hanák Váňa

František Váňa z Plzně střílí na koš Olomoucka, brání ho Ethan Garita.

Plzeňští basketbalisté se dočkali v předehrávce 7. kola Maxa NBL první výhry po návratu do nejvyšší soutěže po 14 letech. V dopoledním utkání věnovaném školákům zvítězili Západočeši nad domácím...

16. října 2026  13:48,  aktualizováno  15:21

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Jistota Ligy mistrů se vzdaluje. Češi se po ztrátách propadli v žebříčku koeficientů

Děkovačka fotbalistů Sparty po zápase s Lilleströmem.

Poprvé šli v rámci hlavní fáze aktuálního pohárového ročníku do akce všichni čtyři zbývající čeští zástupci a příliš slavně to nedopadlo. Jedna remíza, tři porážky a v žebříčku národních koeficientů...

16. října 2026  15:03

Nová jachta za stovky milionů. Podívejte se, kde bude relaxovat Messi s rodinou

Lionel Messi začínal zápas s Jordánskem jako náhradník.

Lionel Messi si po nedávném konci kariéry v argentinské reprezentaci udělal radost. Hvězdný fotbalista si vyhlédl luxusní jachtu v hodnotě přibližně 220 milionů korun.

16. října 2026  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.