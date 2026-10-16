„Angažování Richarda Carapaze je pro náš tým významným okamžikem a představuje zlomový bod v rozvoji našeho sportovního projektu,“ uvedl generální manažer týmu NSN Kjell Carlström.
Třiatřicetiletý Carapaz má na kontě vyhrané etapy na všech třech Grand Tours. Na Tour de France předloni a letos ovládl soutěž vrchařů, což se mu povedlo také v roce 2022 na Vueltě.
„Být součástí tohoto projektu a především v roli jednoho z lídrů týmu je pro mě neuvěřitelná příležitost. Opravdu se na to těším,“ řekl Carapaz.
Ve stáji, která se do loňska jmenovala Israel-Premier Tech, strávil poslední dvě sezony Jan Hirt. Pětatřicetiletému českému vrchaři nyní končí smlouva. Jako sportovní ředitel ve stáji působí René Andrle.