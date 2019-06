Bláznivý návrat domů. Jak Ekvádor vítal Carapaze po triumfu na Giru

Šestadvacetiletý člen týmu Movistar je prvním ekvádorským vítězem jedné z Grand Tour a teprve druhým jihoamerickým šampionem Gira po triumfu Kolumbijce Naira Quintany v roce 2014.

Carapaz dorazil z Evropy do ekvádorské metropole Quita i s trofejí, kterou vybojoval během tří týdnů a 3 500 kilometrů v sedle kola. Jeho letadlo po přistání projelo slavobránou vodních proudů z hasičských stříkaček.

Poté Carapaz nasedl do dvoupatrového autobusu a vydal se na cestu do města. Podél silnice ho zdravily davy lidí, mnoho z nich oblečených do růžové barvy, symbolu Gira.

Několik kilometrů také šampiona doprovázely desítky amatérských cyklistů. Další oslavy poté následovaly na autobusovém nádraží, kde nadšení lidé vytvořili cyklistovi čestnou uličku.

Carapaz byl loni na Giru čtvrtý, a i když letos nepatřil k největším favoritům, dojel si pro největší úspěch kariéry. Růžový trikot lídra získal ve 14. etapě a v závěrečném týdnu ho udržel až do cíle ve Veroně.