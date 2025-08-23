V celkovém pořadí se Bittner posunul na páté místo. Dál vede další Belgičan Arnaud De Lie o sekundu před Mathieuem van der Poelem z Nizozemska, český závodník za lídrem zaostává o 48 sekund. V bodovací soutěži Bittner uhájil zelený dres. Před svými dnešními společníky na stupních vítězů má pětibodový náskok.
Kooij nastoupil do spurtu jako první z levé strany, v závěru mu ale došly síly a Merlier, který vyrazil více zezadu, vybojoval v Beneluxu druhé etapové prvenství. Na cílové pásce se před Kooije dostal i Bittner a na stříbrném stupínku stanul v závodě už podruhé.
Renewi Tour Kolem Beneluxu - 4. etapa (198,5 km)
1. Merlier (Belg./Soudal-Quick Step) 4:19:28, 2. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 3. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike), 4. Penhoët (Fr./Groupama-FDJ), 5. Govekar (Slovin./Bahrain-Victorious), 6. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty), ...41. T. Kopecký (ČR/Unibet Tietema Rockets), 58. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 79. Kelemen (ČR/Tudor) všichni stejný čas, 106. A. Ťoupalík (ČR/Unibet Tietema Rockets) -1:00.
Průběžné pořadí: 1. De Lie (Belg./Lotto) 15:25:15, 2. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) -1, 3. Wellens (Belg./UAE Team Emirates) -21, 4. Kooij -46, 5. Bittner -48, 6. Wright (Brit./Bahrain-Victorious) -50, ...27. Vacek -1:15, 35. T. Kopecký -1:49, 46. Kelemen -5:34, 118. A. Ťoupalík -34:39.