Bittner si na závodě Kolem Beneluxu dospurtoval podruhé pro druhé místo

Autor: ,
  16:48
Pavel Bittner dospurtoval na druhém místě ve čtvrté etapě cyklistického závodu Kolem Beneluxu alias Renewi Tour. Český jezdec stáje Picnic PostNL nestačil v závěru klasikářské, 198,5 km dlouhé trasy jen na hvězdného Belgičana Tima Merliera. Ve fotofiniši odsunul na třetí místo dalšího elitního sprintera Olava Kooije.

Tim Merlier se raduje z výhry ve čtvrté etapě Renewi Tour. | foto: Belga / ddp USA Profimedia.cz

V celkovém pořadí se Bittner posunul na páté místo. Dál vede další Belgičan Arnaud De Lie o sekundu před Mathieuem van der Poelem z Nizozemska, český závodník za lídrem zaostává o 48 sekund. V bodovací soutěži Bittner uhájil zelený dres. Před svými dnešními společníky na stupních vítězů má pětibodový náskok.

Kooij nastoupil do spurtu jako první z levé strany, v závěru mu ale došly síly a Merlier, který vyrazil více zezadu, vybojoval v Beneluxu druhé etapové prvenství. Na cílové pásce se před Kooije dostal i Bittner a na stříbrném stupínku stanul v závodě už podruhé.

Renewi Tour Kolem Beneluxu - 4. etapa (198,5 km)

1. Merlier (Belg./Soudal-Quick Step) 4:19:28, 2. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 3. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike), 4. Penhoët (Fr./Groupama-FDJ), 5. Govekar (Slovin./Bahrain-Victorious), 6. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty), ...41. T. Kopecký (ČR/Unibet Tietema Rockets), 58. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 79. Kelemen (ČR/Tudor) všichni stejný čas, 106. A. Ťoupalík (ČR/Unibet Tietema Rockets) -1:00.

Průběžné pořadí: 1. De Lie (Belg./Lotto) 15:25:15, 2. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) -1, 3. Wellens (Belg./UAE Team Emirates) -21, 4. Kooij -46, 5. Bittner -48, 6. Wright (Brit./Bahrain-Victorious) -50, ...27. Vacek -1:15, 35. T. Kopecký -1:49, 46. Kelemen -5:34, 118. A. Ťoupalík -34:39.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

ONLINE: Teplice - Jablonec 0:0, hosté chtějí potvrdit velmi dobrou formu

Sledujeme online

Po pěti kolech jsou jedním ze tří neporažených týmů Chance Ligy. Tuhle bilanci chtějí jablonečtí fotbalisté udržet i proti Teplicím. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

23. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  17:02

ONLINE: Zlín - Liberec 0:0, udrží se nováček na předních pozicích ligové tabulky?

Sledujeme online

Před týdnem poprvé prohráli, přesto se stále zlínští fotbalisté drží na špici ligové tabulky. V 6. kole doma vyzvou Liberec, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  17:02

ONLINE: Plzeň - Karviná 0:0, domácí na svém stadionu v lize dosud nevyhráli

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté stále čekají na první domácí vítězství v novém ročníku Chance Ligy. Vybojovat ho zkusí v 6. kole proti Karviné. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

23. srpna 2025  16:15,  aktualizováno 

Vuelta ONLINE: Poprvé v Itálii. Únik dostižen, chystá se hromadný dojezd

Sledujeme online

90 let od založení a 80. ročník slaví letos španělská Vuelta. Třetí Grand Tour v kalendáři se může pochlubit silným polem favoritů a tradičně náročným programem. Začíná však nezvykle zlehka,...

23. srpna 2025  13:10,  aktualizováno  16:56

Bittner si na závodě Kolem Beneluxu dospurtoval podruhé pro druhé místo

Pavel Bittner dospurtoval na druhém místě ve čtvrté etapě cyklistického závodu Kolem Beneluxu alias Renewi Tour. Český jezdec stáje Picnic PostNL nestačil v závěru klasikářské, 198,5 km dlouhé trasy...

23. srpna 2025  16:48

Dva závody během 14 hodin? Bála jsem se, ale taťka mě zachránil, líčila Švábíková

V pátek v devět večer ještě bojovala na Diamantové lize v Bruselu, v sobotu v půl dvanácté už byla Amálie Švábíková připravená v tyčkařském sektoru na mistrovství republiky v Jablonci. Recept na...

23. srpna 2025  16:13

Fuksa na světovém šampionátu vládl na kilometru, Dostál dojel čtvrtý

Martin Fuksa obhájil v Miláně světový titul na 1000 metrů. Český kanoista porazil soupeře rozdílem třídy a má čtvrté zlato z mistrovství světa v kariéře. Kajakář Josef Dostál, druhý český olympijský...

23. srpna 2025  15:17,  aktualizováno  15:54

Salač zajel v kvalifikaci u Balatonu desátý čas mezi jezdci Moto2

Filip Salač obsadil v kvalifikaci na motocyklovou Velkou cenu Maďarska desáté místo a do čtrnáctého závodu třídy Moto2 v sezoně odstartuje ze čtvrté řady. Český jezdec na novém okruhu Balaton Park...

23. srpna 2025  15:45

ONLINE: Tottenham zdolal City, v akci Aston Villa. Večer Arsenal hostí nováčka

Sledujeme online

Fotbalisté Tottenhamu na úvod sobotního programu 2. kola anglické ligy porazili Manchester City na jeho stadionu 2:0. Od 16 hodin hraje třeba Aston Villa na půdě Brentfordu, v 18.30 pak Arsenal hostí...

23. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  15:30

Dvě atraktivní posily pro Ústí: Belgičan Idumbo a poloviční Čech Toure

Ústecký fotbal sílí, nováček druhé ligy angažoval dvě posily ze Západu. Belgického útočníka Francka Idumba už klub zaregistroval, z Anglie pak přivádí stopera Seydila Toureho, který má senegalské i...

23. srpna 2025  15:19

Třetí výhra ve skupině. Čeští volejbalisté porazili na MS do 21 let Brazílii

Čeští volejbalisté do 21 let porazili na mistrovství světa Brazílii 3:0 a na šampionátu v Číně vyhráli i třetí zápas v základní skupině. Po výhře nad volejbalovou velmocí má tým trenéra Michala...

23. srpna 2025  15:08

Z Bruselu honem do Jablonce pro titul. Tyčkařka Švábíková pošesté ovládla MČR

Tyčkařka Amálie Švábíková po bleskovém přesunu z Bruselu, kde v pátek večer závodila na mítinku Diamantové ligy, získala svůj šestý republikový titul. Na šampionátu v Jablonci nad Nisou by jí k tomu...

23. srpna 2025  14:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.