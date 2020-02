Andrle a velká česká premiéra ve World Tour: Chceme jezdit na vítězství

Tým Israel Cycling Academy si dal za úkol proniknout do první divize, mezi stáje World Tour. Ale čekal jste, že to bude už letos?

Ty cíle byly nejvyšší od chvíle, kdy stáj vznikla. Už tehdy se řeklo: Jednou pojedeme Tour. Chtěli jsme jít postupnými kroky. Jenže pak se objevily nabídky od některých prvodivizních týmů na sloučení nebo odkoupení jejich licence. Nejen od ruské Kaťuši. Už předloni projevily zájem i BMC a Sky. Ale z toho sešlo.

Naopak licenci Kaťuše jste po loňském mistrovství světa skutečně získali. Přestože se nejprve psalo, že ani s nimi jste se nedohodli.

Pan Makarov, šéf Kaťuše, nám dal nabídku na odkoupení licence už dříve, ale s našimi šéfy se nejprve na podmínkách nedohodl. Až na mistrovství světa našli společnou cestu, jak to udělat.

Předpokládám, že částka, za jakou jste tým odkoupili, je neveřejná.

Ano. Šlo zároveň o převzetí velkých závazků, které Kaťuša měla. Museli jsme přebrat část jejich závodníků i podpůrného týmu a také veškerý materiál, včetně aut. Přitom není úplně nejlevnější pokračovat ve věcech, které jsou už nastavené jiným týmem. Ještě loni jsme si vystačili s deseti doprovodnými auty, zato na letošek jich máme 21 - a musíme se o ně i starat. Jen proto, že jich tolik měla Kaťuša a v podmínkách dohody s jejími partnery bylo, že je všechny přebereme.

Kolik závodníků Kaťuše jste podědili?

Osm, včetně výborného vrchaře Danyho Navarra, někdejšího pomocníka Contadora, a hlavně Nilse Politta, o kterého jsme hodně stáli, protože je vycházející 25letou německou klasikářskou hvězdou a už loni skončil druhý na Roubaix a pátý na Flandrech. Posílil nás také univerzál Rick Zabel, který umí rozjíždět spurty a současně je i výborným klasikářem.

Získali jste však zároveň také kvalitní cyklisty z jiných stájí.

Přišli Dan Martin z Emirates, jezdec na celkové pořadí, a sprinter André Greipel. Ten si chce spravit jméno poté, co jeho působení v Arkéa Samsic nebylo nejlepší a André byl zklamaný z kvality rozjížděcího spurtérského vlaku, který tam dostal. U nás našel novou motivaci. (V zahajovacím worldtourovém závodě sezony Tour Down Under skončil ve sprinterských dojezdech pátý, šestý a sedmý.)

Ještě loni závodil za váš A-tým i Daniel Turek. Proč o místo přišel?

Doplatil na to, že přišli všichni ti závodníci z Kaťuše a další posily. Už na něj místo nezbylo. Dan se v posledních letech přetvářel z cyklisty, jenž dokázal vyhrát závod z úniku, na roli pomocníka. A tu zvládal skvěle, byl oblíbený u našich loňských lídrů, ať už Cimolaie nebo Hermanse. Je velká škoda, že v prvním týmu nezůstal.

Co se po posunu stáje do první divize změní pro vás osobně?

Přišli další sportovní ředitelé, takže naše práce bude jinak rozdělená a často budeme pracovat ve větším týmu, než jsem byl zvyklý.

Kolik sportovních ředitelů tedy nyní máte?

Sedm. Ale budeme jezdit závody i s naším development týmem, kde teď nově působí i Dan Turek. Podle současných pravidel je možné, aby některé závody jeli společně třeba tři závodníci z worldtourového týmu a tři z development týmu. Takže občas absolvujeme v jednom týdnu i tři až čtyři různé akce. Na Giro, Tour, Vueltu a další velké závody pojedeme se třemi sportovními řediteli. Navíc někteří budou se členy týmu na vysokohorských soustředěních.

Jaké akce čekají vás konkrétně?

Nejprve Kolem Kolumbie. V Evropě potom Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Baskicko, Paříž-Roubaix, Giro, Švýcarsko, Polsko, Hamburg, Kolem Německa a kus Vuelty.

Dopředu máte rozděleno, kdo bude při konkrétním závodě sedět v prvním a kdo ve druhém týmovém autě?

Většinou ano. V prvním autě máme na velkých akcích dva sportovní ředitele, přičemž jeden řídí a dělá servis závodníkům a druhý mluví do vysílačky. Na Giru bych měl první auto řídit a Nicki Sörensen bude mluvit, zatímco Claudio Cozzi, který k nám přišel z Kaťuše, by jel ve druhém autě. A když si bude chtít Nicki někdy orazit, můžeme se prostřídat. Je mi to víceméně jedno, spíš se chci pořádně rozkoukat. Můj start v roli sportovního ředitele byl v Izraeli dost přímý a rychle nahoru. Jenže druhodivizní týmy fungují jinak než prvodivizní. Takže teď se chci v této pozici co nejvíc zdokonalovat.

Na kterých závodech byste měl být hlavním sportovním ředitelem?

Například teď v Kolumbii a v březnu na Tirrenu.

Na Paříž-Roubaix se vám v roli závodníka nepodařilo dojet do cíle, letos tedy ten pocit zažijete aspoň v autě, ne?

Jo, to je fakt, na kole mi chybělo 30 kilometrů. Teď se snad protluču až na stadion, když tam dojede i náš Politt. Na Roubaix máme jako hlavní sportovní ředitele silnou belgickou dvojici - Dirka Demola, který kdysi Roubaix sám vyhrál a pak jezdil jako sportovní ředitel s Armstrongem a objevil Boonena, a taky Erika van Lanckera, který vyhrál Lutych i Amstel. Což jsou lidé s ohromnými zkušenostmi, kteří všechno v Belgii znají. Když jedete v autě s takovými parťáky, je lepší, když já řídím a oni navigují.

V čem nejvíc se liší práce worldtourového sportovního ředitele od toho druhodivizního?

Program je hodně nabitý, pracujete s nejlepšími lidmi, jezdí se největší závody. A jiná je samozřejmě i taktika. Dřív jsme kolikrát jen vyčkávali, co udělají větší týmy a vyráželi jsme do úniků, abychom byli vidět. Teď bychom měli taky jezdit na vítězství a snažit se dirigovat závod. Takže je potřeba být aktivnější, víc věcí analyzovat a být na závod ještě detailněji připravení. Dám příklad. Na Paříž – Roubaix není žádné tajemství, že Quick-Step tam má k dispozici všechny své sportovní ředitele a navíc třeba sto lidí podpůrného týmu, kteří jsou připraveni podél celé trati. Jestliže tam chceme jet letos o vítězství s Polittem, musíme udělat totéž.

Kde seženete těch sto lidí?

Nějak si poradíme. Zrovna já bych tam měl být spojkou, která bude přejíždět mezi různými úseky a vozit tým masérů, mechaniků, budeme podávat flašky a měnit kola.

Jak narostl rozpočet stáje?

Výrazně. Říkalo se, že z nějakých šesti osmi milionů eur na zhruba 16 až 18 milionů. Ale to je jen můj odhad.

Politt je nyní vaším nejlépe placeným závodníkem?

Ne, Dan Martin.

Ambicí je hned se probít mezi prvodivizními týmy do popředí?

Náš tým má velkou výhodu, že je mezinárodní. U většiny mezinárodních stájí totiž panuje hodně soutěživý a cílevědomý duch. Změnili jsme příznačně i název z Israel Cycling Academy na Israel Start-Up Nation, což je projekt, kam světové firmy investují peníze na různé zajímavé projekty v Izraeli. Když teď porovnávám, jaká nálada dřív panovala v Kaťuši a jaká je u nás, jde o velký rozdíl v náš prospěch. I lidé, co k nám přišli z Kaťuše, to říkají. Do budoucna bychom měli patřit ke špičce.

OTEC A SYN. René Andrle se synem Davidem, který loni závodil za Topforex Lapierre a letos působí ve Španělsku v mládežnickém týmu Alberta Contadora.

Coby konzultant chcete nadále pomáhat českému třetidiviznímu týmu Topforex Lapierre. Mohl byste některým českým nadějím zajistit i stáž ve vaší stáji?

Pokusím se o to. Každopádně složení Topforexu je letos výborné. Bylo by dobré, aby fungovala i malinko lepší spolupráce se svazem. Aby svazoví funkcionáři pochopili, že Topforex je coby tým elitních jezdců do 23 let takovou jejich protaženou rukou. Pak by mu svaz mohl přepustit některé zahraniční závody, které sám odmítne a nikdo by na ně nejel. Vždyť ti kluci jsou všichni reprezentanti nebo bývalí reprezentanti v kategoriích juniorů a do 23 let.

Topforex letos povýšil do třetí divize. Prospěje kvalitě české cyklistiky větší počet třetidivizních týmů v zemi?

Hradecký tým (Elkov) působí ve špičce třetí divize, takže se nachází kvalitou někde mezi třetidivizními a druhodivizními týmy. Elkov pomáhá lidem dostat se ven a zároveň umožňuje cyklistům, jako jsou Ťoupalík, Sisr, Bárta nebo Schlegel, vrátit se zpátky z první či druhé divize a dál závodit na vysoké úrovni. No a další české třetidivizní týmy by pak mohly působit i jako určitá mezispojka směrem k Hradci. Přestože někteří lidé občas naši cyklistiku pomlouvají, podle mě na tom nejsme až tak špatně, zvlášť když vezmete, jak malá jsme země.