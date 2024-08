Hirt má sbírat body i pomáhat. A co Giro na sebe? To ještě není jisté, říká Andrle

Proč jste si ho vybrali?

Máme čím dál víc nadějných vrchařů a Honza má výborné zkušenosti s prací pro top lídry (López, Evenepoel), v tomto směru bude v našem týmu jedním z klíčových závodníků. Další jeho předností je, že je sám skvělým vrchařem, který dokáže jet v etapácích na etapy nebo i celkové pořadí. Očekáváme tedy, že bude jak sbírat body do žebříčku týmů, tak především pomáhat našim vycházejícím hvězdám, jako jsou Gee (9. na Tour), Riccitello (5. Kolem Švýcarska) a Blackmore (vítěz Tour de l’Avenir do 23 let).

Předpokládám však, že jednu Grand Tour si bude chtít zajet také na sebe, ne? Nejspíš Giro.

Zkušenosti pro to má. Ví, jak se v takových závodech pohybovat, například proti Riccitellovi neztrácí na rovinách nebo ve sjezdech. Ale faktem je, že většina týmů o něj stála právě kvůli podpoře svých lídrů.