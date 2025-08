Když se Patricku Lefeverovi podařilo v roce 2018 získat Evenepoela pro svůj Quick-Step, sliboval rodičům osmnáctiletého supertalenta: „Budu se o vašeho syna starat, jako by to byl můj vlastní.“

V cyklistickém světě to znamenalo, že okolo něj začal stavět tým, který by Belgičanovi pomohl vyhrát všechny tři Grand Tour.

Což byla pro stáj, která do té doby vládla jednorázovkám a hromadným dojezdům, radikální změna.

A postupem času se ukázalo, že možná i trochu neprozíravá.

Evenepoel sice v roce 2022 triumfoval na Vueltě a loni skončil třetí na Tour de France, on i Lefevere si ale na počátku jejich spolupráce jistě představovali víc.

Navíc na poli jarních klasik, které byly dřív jeho doménou, Quick-Step úplně vyklidil pozice.

Tým, který posbíral v ikonickém závodě Kolem Flander nejvíc vítězství ze všech stájí, nestál od roku 2020 ani jednou na pódiu.

Mezi lety 2012 a 2019 zase jeho jezdci ani jednou nechyběli mezi prvními třemi na Paříž–Roubaix (z toho třikrát triumfovali), naopak poslední tři ročníky končili až ve třetí desítce.

Výmluvné jsou také statistiky jednotlivých jezdců. Za časů Zdeňka Štybara a Petra Vakoče vedl Quick-Step hodnocení týmů a na první příčce se podílelo mnoho různých jezdců podobným dílem. V letech 2022 a 2023 táhl tým Evenepoel a až daleko za ním byli ostatní. Až teprve v posledních dvou sezonách, kdy opět dominuje hromadným dojezdům Tim Merlier, se na přísunu bodů podílí i někdo jiný.

S lehkou dávkou patosu by se tak dalo říct, že Quick-Step se kvůli Evenepoelovi pokusil změnit svou podstatu, a tvrdě při tom narazil.

Navíc převážně belgičtí sponzoři stáje, které pochopitelně nejvíc zajímají výsledky na slavných belgických jednorázovkách, nebyli ze současného výsledkového vakua příliš nadšení.

To vše si nový šéf týmu Jurgen Foré zřejmě dobře uvědomuje, takže sumu z Evenepoelova odstupného věnuje na nákup klasikářských expertů, mezi kterými je Jasper Stuyven první zveřejněné jméno.

Vyjádření Quick-Stepu k Evenepoelově odchodu:

Postupně se tak Quick-Step nejspíš zase vrátí do známého prostředí jarních klasik a na Evenepoelovu éru bude vzpomínat jako na období, které mu přineslo titul z Grand Tour, ale ze kterého se také hodně poučil.

A jaká bude Evenepoelova éra v Red Bullu?

Německá stáj má na rozdíl od Quick-Stepu zásobu skvělých vrchařů a – jak se s jeho vykoupením ze smlouvy potvrdilo – i velmi štědrý rozpočet.

DOROVNÁ SE NYNÍ JEJICH ÚROVNI? V barvách Quick-Stepu Evenepoel výkonnosti Tadeje Pogačara s Jonasem Vingegaardem nestačil. Pomůže to bohaté zázemí Red Bullu změnit?

Jenže zatímco v Quick-Stepu se vše v rámci Grand Tour točilo kolem Belgičana, v Red Bullu to nemusí být tak snadné.

Přestože oficiální zdroje hovoří o tom, že Primoži Rogličovi by letos měla končit smlouva, Denk už ujistil novináře, že Slovinec u nich zůstane i příští sezonu.

Demoralizovaný. Prázdný. Tápající. Co se děje s Evenepoelem? Proč vzdal Tour?

Florian Lipowitz, letos senzačně třetí muž Tour de France, sice zatím nemá na příští rok kontrakt, Red Bull si ale nejspíš nenechá svého odchovance utéct ke konkurenci. Ačkoliv s příchodem Evenepoela i to samozřejmě může být možnost.

Protože jinak bude tým příští rok přímo přetékat ambicemi.

Primož Roglič už má čtyři tituly z Vuelty a jeden z Gira a rád by ještě aspoň jednou skončil na pódiu i v Paříži. To Florian Lipowitz už to dokázal a nyní plánuje mířit ještě výš.