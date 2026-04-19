Evenepoel ovládl klasiku Amstel Gold Race, ve spurtu udolal Skjelmoseho

  17:49
Remco Evenepoel z Belgie vyhrál nizozemskou cyklistickou klasiku Amstel Gold Race. V taktickém spurtu po 257 kilometrech porazil obhájce loňského prvenství Mattiase Skjelmoseho z Dánska. Evenepoel se Skjelmosem jeli ve dvojici posledních zhruba 20 kilometrů od okamžiku, kdy se jich v předposledním stoupání na Cauberg neudržel Francouz Romain Grégorie.

Remco Evenepoel během závodu Amstel Gold Race | foto: Pool Vincent Kalut / Zuma Press Profimedia.cz

V cílové rovince ve Valkenburgu šestadvacetiletý Evenepoel trpělivě vyčkával na druhé pozici a poté nástupem nedal Dánovi šanci. Skupinu pronásledovatelů přivezl do cíle s dvouminutovým odstupem Francouz Benoit Cosnefroy.

Při absenci Slovince Tadeje Pogačara či některých dalších hvězd potvrdil Evenepoel roli hlavního favorita na vítězství v 60. ročníku závodu, který v roce 2013 vyhrál jako jediný Čech Roman Kreuziger. Lídr týmu Red Bull-Bora-hansgrohe, jenž loni na Amstelu skončil třetí za Skjelmosem a Pogačarem, si připsal sedmou výhru v sezoně a 74. v kariéře.

„Tohle vítězství pro mě znamená hodně. Mám tenhle závod s mnoha malými prudkými stoupáními rád. Je to závod, který je hned pod monumenty. Spurtoval jsem lépe než loni a mám nejhezčí výhru sezony,“ uvedl Evenepoel, jenž se příští neděli utká na posledním jarním monumentu Lutych-Bastogne-Lutych s Pogačarem.

Český cyklista Adam Ťoupalík dokončil závod na 48. pozici s tříminutovým odstupem, Pavel Novák obsadil 125. místo.

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

ONLINE: Plzeň - Pardubice, domácí mohou přeskočit třetí Jablonec

Sledujeme online
Pardubický stoper Mikuláš Konečný skluzem zastavuje plzeňského Matěje Vydru.

Aby třetí Jablonec přeskočili a zároveň se od něj odpoutali, potřebují plzeňští fotbalisté zvítězit. Ve třicátém kole Chance Ligy hostí deváté Pardubice, utkání sledujte v podrobné online reportáži...

19. dubna 2026  17:59

ONLINE: Pardubice - Třinec 2:0. Nejprve pálil Sedlák, v přesilovce zvyšuje Červenka

Sledujeme online
Pardubický Lukáš Sedlák překonává ve druhém finále třineckého gólmana Ondřeje...

Finále hokejové extraligy pokračuje druhým zápasem. Ten první zvládly lépe Pardubice díky výhře 3:2, a ujaly se tak vedení v sérii. Dokážou odskočit, nebo Třinec stav vyrovná? Utkání sledujeme od 17...

19. dubna 2026  17:57

ONLINE: Arsenal ve šlágru se City bleskově srovnává. Liverpool rozhodl derby v závěru

Sledujeme online
Liverpoolský stoper Virgil van Dijk (vpravo) slaví vítězný gól v nastaveném...

Je to zápas, který možná rozhodne o titulu. Ještě než však fotbalisté vedoucího Arsenalu od 17.30 rozehráli utkání proti druhému Manchesteru City, nabídla nedělní porce 33. kola anglické Premier...

19. dubna 2026  17:48

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Aktualizujeme
Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy i body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním po základní části, v Hradci Králové absolutně nezvládli závěr a podlehli...

19. dubna 2026  14:59,  aktualizováno  17:30

Děčín je ve čtvrtfinále, Houser viděl drajv. My si derby vyříkáme, supěl Hrubý

Adam Pecháček z Ústí nad Labem v derby s Děčínem

Nikdy neodepisujte Válečníky! Už to vypadalo na předkolo a extrémně složitou cestu v play off, ale po závěrečném kole ligové nadstavby je všechno jinak. Basketbalový Děčín ovládl derby s Ústím 85:80,...

19. dubna 2026  16:37

Téměř tisíc prázdných míst. Pardubice uznaly chyby, lístky na finále ale nezlevní

Pardubická radost po gólu Spartě ve semifinále play off.

Nešlo to přehlédnout. Ať už přímo na stadionu, nebo u televizních obrazovek. Na zápasech základní části prázdné sedačky nijak zvlášť velkou pozornost nevzbudí, ale na finále? Při vyvrcholení...

19. dubna 2026  16:18

Krpálek získal na judistickém ME stříbro, Tbilisi a zbytek Gruzie potěšil Tušišvili

Z filmu Jemný rváč

Judista Lukáš Krpálek získal na mistrovství Evropy stříbro. Dvojnásobný olympijský vítěz na šampionátu v Tbilisi prohrál ve finále nejtěžší váhové kategorie s domácím Gruzíncem Guramem Tušišvilim....

19. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:16

Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti

Hráči Olomouce slaví gól proti Slovácku.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Olomouce má za sebou Pavel Hapal. Ve 30. kole Chance Ligy si jeho svěřenci doma poradili se Slováckem 2:1, když hosté dohrávali v devíti po červených kartách...

19. dubna 2026  15:32

Karlovy Vary se po bronzové sezoně loučí s pěticí hráčů i asistentem Moravcem

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Bronzový tým extraligy Karlovy Vary po sezoně opouští asistent trenéra David Moravec a pět hokejistů. Olympijský vítěz z Nagana Moravec přišel do klubu před dvěma lety s hlavním koučem Pavlem...

19. dubna 2026  14:29

Muchová titul ve Stuttgartu nezískala, ve finále podlehla suverénní Rybakinové

Karolína Muchová přebírá trofej pro poraženou finalistku turnaje ve Stuttgartu.

Po těsně ztracené koncovce prvního setu už Karolína Muchová nedokázala zastavit nápor Jeleny Rybakinové a ve finále turnaje ve Stuttgartu se světovou dvojkou prohrála 5:7 a 1:6. Česká tenistka tak...

19. dubna 2026  14:29

Chybí urputnost. Bídné výkony Baníku trápí i první šampiony klubu z roku 1976

Vedení Baníku Ostrava ocenilo před utkáním s Bohemians Praha mistry republiky z...

V duchu setkání šampionů se nesla fotbalová sobota v Ostravě. Členové spolku Baník Baníku se zástupci klubu připravili setkání někdejších úspěšných ostravských hráčů v čele se šampiony z roku 1976....

19. dubna 2026  13:56

