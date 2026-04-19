Evenepoel ovládl klasiku Amstel Gold Race, ve spurtu udolal Skjelmoseho

V cílové rovince ve Valkenburgu šestadvacetiletý Evenepoel trpělivě vyčkával na druhé pozici a poté nástupem nedal Dánovi šanci. Skupinu pronásledovatelů přivezl do cíle s dvouminutovým odstupem Francouz Benoit Cosnefroy.
Při absenci Slovince Tadeje Pogačara či některých dalších hvězd potvrdil Evenepoel roli hlavního favorita na vítězství v 60. ročníku závodu, který v roce 2013 vyhrál jako jediný Čech Roman Kreuziger. Lídr týmu Red Bull-Bora-hansgrohe, jenž loni na Amstelu skončil třetí za Skjelmosem a Pogačarem, si připsal sedmou výhru v sezoně a 74. v kariéře.
„Tohle vítězství pro mě znamená hodně. Mám tenhle závod s mnoha malými prudkými stoupáními rád. Je to závod, který je hned pod monumenty. Spurtoval jsem lépe než loni a mám nejhezčí výhru sezony,“ uvedl Evenepoel, jenž se příští neděli utká na posledním jarním monumentu Lutych-Bastogne-Lutych s Pogačarem.
Český cyklista Adam Ťoupalík dokončil závod na 48. pozici s tříminutovým odstupem, Pavel Novák obsadil 125. místo.