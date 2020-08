Neporažený Evenepoel. To nejlepší ještě uvidíte, vzkazuje fanouškům

Tři ze tří.



Takhle skvostnou bilancí se může pyšnit Remco Evenepoel.

Jako jediný profesionální cyklista v této sezoně.

Na v sobotu skončeném etapovém závodě Kolem Burgosu, který znovu odstartoval cyklistickou sezonu, Belgičan působil jako nezastavitelný vlak.

Nejprve kraloval v klíčové čtvrteční etapě, kdy na cílovém stoupání na Picón Blanco ujel všem, aby si vedení v závodě v sobotní další náročné zkoušce s přehledem pohlídal.

Suma sumárum – tři triumfy ze tří etapových závodů této podivné sezony.

„Letos jsem zatím v etapových závodech stoprocentní,“ culil se. „Jsem vážně šťastný, že všechno vyšlo podle plánu. Tvrdě jsem na tom pracoval, protože mým snem je stát se cyklistou, který bude triumfovat na závodech Grand Tour.“

Ještě před pandemií koronaviru vyhrál Kolem San Juanu v Argentině a poté i v portugalském Algarve. Spolu s etapovými triumfy už má na kontě letos sedm výher, což je o dvě víc než v loňské nováčkovské sezoně.

To upoutal především svými dlouhými úniky, skvělou časovkou – stal se v ní dokonce hned vicemistrem světa za Rohanem Dennisem.

Nyní ale konečně ohromil také v horách. Na Picón Blanco za sebou nechal Mikela Landu, Estebana Chavese, Richarda Carapaze, Simona Yatese, Alejandra Valverdeho i mnohá další jména.

Dokázal, že má sílu na to bojovat i v horách s nejlepšími vrchaři planety.

„Pořád mě překvapuje, že to zvládám. Že jsem schopný jet v horách s těmi nejlepšími. Vypadá to, že jsem na dobré cestě,“ říká. „Tahle výhra je pro mě cennější než v San Juanu a Algarve. Dokázal jsem triumfovat bez časovky, ujel jsem nejlepším vrchařům světa a dokázal triumf uhájit. To všechno je pro mě důležité.“

„A my starší kluci bychom si měli pospíšit a vyhrát nějaké závody. Jak to tak vypadá, za chvíli bude Remco vyhrávat úplně všechno,“ smál se po dojezdu Mikel Landa.

Každým dnem ukazuje větší cyklistickou zralost. Každým závodem získává Evenepoel další a další zkušenosti, až to vypadá, že jeho výkonnost nemá hranic.

„Bez ohledu na to, co po něm v jednotlivých závodech chceme, on nás vždycky překvapí a udělá ještě o něco víc,“ chválí svého svěřence z týmu Deceuninck - Quick Step Patrick Lefevere.

Až je s podivem, že je součástí profesionálního pelotonu teprve druhým rokem.

„Zlepšuju se. Je to vidět na výsledcích, je to vidět i na mých číslech, která mám. Snažím se lépe trénovat, lépe regenerovat, vlastně všechno dělat lépe, abych vítězil,“ popisuje.

Podobný hlad po triumfech měl kdysi i jeho slavnější krajan Eddy Merckx, ke kterému je Evenepoel často přirovnáván.

Každý etapový triumf z něj přitom dělá většího a většího favorita italského Gira.

PUSA PRO VÍTĚZE. Remco Evenepoel a jeho sladká odměna za triumf na Algarve.

Že třítýdenní etapový závod pojede poprvé v kariéře? Že nemá moc zkušeností s průsmyky nad 2 000 metrů nad mořem?

V tuto chvíli to nevypadá, že něco takového Evenepoela zbrzdilo.

„Slibuju, to nejlepší teprve přijde,“ vzkázal svým fanouškům po triumfu v Burgosu.

Ani nyní odpočívat nehodlá. Už ve středu se postaví na start dalšího etapového závodu – Kolem Polska, kde bude chtít svou vítěznou šňůru prodloužit.

Že bude závod bez fanoušků a novinářů?

„Rozumím všem pravidlům, která jednotliví organizátoři dělají. Dokud to bude ku prospěchu věci a budeme moct závodit, jsem pro,“ má jasno.

Jen tak bude moct prodloužit svou úchvatnou sérii triumfů.