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Takhle se umlčují kritici. Experiment vyšel, Evenepoel má své zadostiučinění

Tomáš Macek

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Belgický cyklista Remco Evenepoel (Bora) ve stoupání na Alpe d’Huez nezklamal, ze skupiny favoritů v 19. etapě Tour de France dojel nejlépe po Tadeji Pogačarovi. | foto: Reuters

Od našeho zpravodaje ve Francii - Byl to velký cyklistický experiment, nevídaný v posledních desetiletích. Pokus s nejistým výsledkem. Ale on vychází. Odehrával se podle filozofie: „Připravit se můžu i tréninkem. Nemusím nutně závodit, abych byl na Tour ve formě. Kvalitní trénink mi dá víc.“
Tour de France 2026

A tak Remco Evenepoel 68 dní mezi klasikářským monumentem Lutych–Bastogne–Lutych a startem Tour v Barceloně vynechal veškeré přípravné podniky.

Teď říká: „Bylo to správné rozhodnutí.“

Je suverénně druhý na Tour, když v Alpe d’Huez náskok před pronásledovateli ještě navýšil.

„Po 25 závodních dnech v zimě a na jaře Remco potřeboval právě takovou strategii, jakou jsme před Tour zvolili,“ tvrdí Patxi Villa, sportovní ředitel Red Bullu. Evenepoelovu přípravu popisuje jako „vyladěnou takřka na milimetr“, s detailně propracovanými dávkami objemu a intenzity tréninku, příjmu energie, fyzioterapie či spánku.

Tolik kritiků mi před Tour věštilo, že nepřežiju ta nejtěžší stoupání. Že je zvládám, je úžasný pocit.

Remco Evenepoel

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