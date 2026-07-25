Takhle se umlčují kritici. Experiment vyšel, Evenepoel má své zadostiučinění

A tak Remco Evenepoel 68 dní mezi klasikářským monumentem Lutych–Bastogne–Lutych a startem Tour v Barceloně vynechal veškeré přípravné podniky.
Teď říká: „Bylo to správné rozhodnutí.“
Je suverénně druhý na Tour, když v Alpe d’Huez náskok před pronásledovateli ještě navýšil.
„Po 25 závodních dnech v zimě a na jaře Remco potřeboval právě takovou strategii, jakou jsme před Tour zvolili,“ tvrdí Patxi Villa, sportovní ředitel Red Bullu. Evenepoelovu přípravu popisuje jako „vyladěnou takřka na milimetr“, s detailně propracovanými dávkami objemu a intenzity tréninku, příjmu energie, fyzioterapie či spánku.
Tolik kritiků mi před Tour věštilo, že nepřežiju ta nejtěžší stoupání. Že je zvládám, je úžasný pocit.