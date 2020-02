Nezastavitelný Evenepoel. Na Giru bude jedním z rivalů, má jasno Nibali

Před měsícem oslavil teprve dvacáté narozeniny. Mezi profesionálními cyklisty je stále jedním z nejmladších.



Že by s ním bylo zacházeno jako s benjamínkem? Kdeže. Do každého závodu, do kterého nastoupí, už nyní vstupuje v roli jednoho z největších favoritů.

Generační talent. Nový Eddy Merckx, tak se o něm už pár let hovoří.

Remco Evenepoel si z toho ale těžkou hlavu nedělá, zvládá to s absolutní grácií. Poskytuje jeden rozhovor za druhým, baví se u nich, zvládá mluvit několika jazyky, vypráví vtipy.

„Vím, že jsem se už teď stal jednou z největších hvězd cyklistiky a není to něco, po čem bych vyloženě toužil. Ale tak to je. Tým mě připravoval na to, abych byl schopný pracovat se vší tou pozorností,“ říká.

A že jí je…

Vždyť Evenepoel je na začátku sezony ve fantastické formě.

Na přelomu ledna a února kraloval na argentinském etapovém závodě Vuelta a San Juan. Minulý týden nastoupil do druhého závodu sezony a znovu vyhrál.

Podmanil si portugalské Algarve v konkurenci Gerainta Thomase, Vincenza Nibaliho, Miguela Ángela Lópeze, Ruie Costy nebo Baukeho Mollemy.

A jakým stylem!

Nejprve dynamickým nástupem zaskočil všechny soupeře ve druhé etapě vrcholící na Aldo da Fóia, kde sebral triumf v etapě i žlutý dres. A všechno pak dokonal vítězstvím v nedělní časovce.

DALŠÍ TRIUMF. Remco Evenepoel a jeho vítězství na Alto da Fóia.

V té porazil i mistra světa v této disciplíně – Rohana Dennise.

„A to dělá celé to vítězství ještě hezčím,“ líčil nadšeně Evenepoel. „Porazit Dennise v časovce je opravdu těžká věc. Kvůli celkovému vítězství jsem musel jet nadoraz. Že jsem vyhrál etapu, to je přidaný bonus.“

Už před etapou poslal své přítelkyni domů do Belgie zprávu, že pro ni zazáří.

„Napsal jsem jí, ať se dneska dívá na televizi, že pojedu pro ni. A když něco takového řeknu, většinou to splním,“ chvástal se.

Ale svá slova splnil.

„Při příchodu mezi profesionály nikdo netušil, jestli bude schopný zaútočit v pozdních fázích závodu. Jestli bude schopný zvládat několikadenní etapové závody. Jestli bude mít dost sil. Že ano, ukázal už loni v San Sebastianu a teď dvakrát za sebou v Argentině a Portugalsku. Má ohromnou sílu,“ uvědomuje si i sám bájný Merckx.

Další cíl? Růžový dres na Giru

Přitom to není tak dávno, co skončil s fotbalem...

Byl kapitánem mládežnického týmu Anderlechtu, hrál za belgickou reprezentaci. Přesto kolo před necelými pěti lety dostalo přednost.

Od té doby Evenepoel na silnici nepřestává udivovat.

V předloňské sezoně neskutečně drtil juniorskou konkurenci. Evropský titul vyhrál o 10 minut! Následně ovládl časovku i hromadný závod na mistrovství světa v Innsbrucku a úplně přeskočil kategorii do 23 let.

TRIUMFÁLNÍ PRŮCHOD CÍLEM. Remco Evenepoel v cíli juniorského závodu na mistrovství světa v silniční cyklistice v Innsbrucku.

Podepsal pětiletou smlouvou s Quick-Stepem a stal se nejmladším profesionálem.

Ani při své první sezoně ale nebyl do počtu.

Vyhrál mistrovství Evropy v časovce i worldtourovou klasiku v San Sebastianu. Zároveň se učil od Juliana Alaphilippa s Philippem Gilbertem. Informace od hvězdných kolegů nasával jak houba.

„Učili mě, jak závodit, jak odpočívat. Dávali mi různé rady, které se těžko popisují, ale jsou hrozně cenné,“ povídal.

I ty chce nyní zúročit. V sezoně, kdy se má poprvé objevit na startu Grand Tour – na italském Giru.

Když se ho na začátku sezony novináři ptali, jestli je připravený na tři týdny závodění, zasmál se: „Ještě ne. Ale pořád mám asi čtyři měsíce na trénink.“

Ve dvaceti letech by drtivá většina cyklistů jela na Grand Tour na zkušenou. Ne tak Evenepoel.

On chce rovnou bojovat o růžový dres!

„Vím moc dobře, že ani Algarve ani San Juan nejsou třítýdenní etapové závody jako Giro. To bude úplně jiné klání, ale já na něj za dva měsíce chci být nachystaný. Teď nejsem v nejlepší formě, ale na to mám dva měsíce času, což je tak akorát,“ říká, jako kdyby přesně věděl, co je zapotřebí k triumfu na Grand Tour.

Šéfovi týmu Patricku Lefeverovi dokonce slíbil, že zhubne dvě kila, aby byl v lepší formě v kopcích.

„Musíme počkat na nějaké hodnocení. Hory v Itálii jsou mnohem strmější, než na jaké byl zatím v profesionálech zvyklý. Na druhou stranu, zatím ukazuje, že by to neměl být kdovíjaký problém. Tři týdny závodit zvládne. Jestli může hned vyhrát? Zavolejte mi po Giru,“ vzkázal Merckx.

Že patří k adeptům na prvenství v růžovém závodě, říká i jeho trojnásobný vítěz Vincenzo Nibali.

I muž, který v kariéře ovládl všechny tři Grand Tour, je belgickým zázrakem očarován.

„Často si vzpomenu na loňskou Deutschland Tour, kde v jedné etapě zaútočil snad 100 kilometrů před cílem. To mě ohromilo. Je to mimořádný talent a pro mě jeden z největších rivalů,“ říká sicilský Žralok.

Jediná nevýhoda? Možná právě jeho věk.

„Jak si 20letý kluk poradí s třemi týdny na kole? Mladí chlapci často potřebují čas, aby si na takovou vzdálenost zvykli, ale mám takový pocit, že tahle teorie pro Remka Evenepoela nebude platit,“ uvažuje Nibali.

Bude mít Nibali pravdu? Zazáří Evenepoel i na Giru?