Bouře ve sklenici vody? Evenepoel je na odchodu z Quick-Stepu. Už zase

Quick-Step dobře věděl, jaký klenot v roce 2019 získal, a proto hned jak mohl, zavázal si supertalent až do konce roku 2026.

Postupně začal obměňovat sestavu, aby se víc hodila k Evenepoelovým ambicím na celkové pořadí. Jenže ze stáje, která se do cyklistické historie zapsala jako přeborník na jarní jednorázovky, se tým pro hájení vedení na třítýdenních závodech nikdy pořádně nestal.

A tak se vždy jednou za čas objevila zpráva, že se někdo z konkurentů snaží přetáhnout Evenepoela na vidinu větší podpory v horách.

Ineos na konci sezony 2022. Znovu Ineos na jaře 2023. Red Bull – Bora loni.

A Ineos i Red Bull opět letos.

Už v květnu se k zákulisní šuškandě vyjádřil nový šéf Quick-Stepu Jurgen Foré. „Jedna věc jsou zvěsti, ale druhá věc je smlouva. A to je to, co rozhoduje. Takové fámy už tu jsou dlouho, ale jedinou bernou mincí je kontrakt do konce prosince 2026,“ prohlásil rezolutně pro Wielerflits.

Jenže insider Daniel Benson hovořil před Tour de France se šéfem Red Bullu Ralphem Denkem, a z jeho slov vyplývá něco jiného. „Respektuju Remcovu smlouvu, ale přestup v roce 2026 nevylučuju.“

Do toho se přidal jako možný zájemce i Ineos, který by s příchodem nového sponzora TotalEnergies měl pro příští sezonu dostatečné prostředky jak na vykoupení Belgičana ze smlouvy, tak na pokrytí jeho královského honoráře.

„Něco takového slyším poprvé,“ přesvědčoval novináře Evenepoel na tiskové konferenci před startem Tour, když dostal na šířící se spekulace otázku.

Tím ale debatu neuklidnil – možná právě naopak.

Remco Evenepoel se zdraví s fanoušky před startem 6. etapy.

Magazín Escape Collective přišel před třetí etapou s informací, že Evenepoel rozhodně chce odejít z Quick-Stepu už po této sezoně a že už začal s Red Bullem vyjednávat.

Belgický deník Het Laatste Nieuws k tomu přidal vlastní zjištění, že jezdec je v kontaktu i s Ineosem, ale že při Tour jednání zastavil a chce se soustředit jen na závod.

A server CyclingNews připojil ujištění od svých anonymních zdrojů, že dohoda s Red Bullem je na spadnutí, kvůli složité právní situaci s Evenepoelovou smlouvou se ale oficiální oznámení může několik měsíců odkládat.

Red Bull dával až do minulého týdne pro Evenepoela větší smysl než Ineos především z hlediska materiálu. Německá stáj jezdí stejně jako Quick-Step na kolech Specialized, přechod by tak byl mnohem hladší než u Ineosu, který vozí Pinarello.

Minulý čtvrtek však přišla zpráva, která ukázala k Red Bullu zcela jasně. Od srpna angažuje bývalého profíka Svena Vanthourenhouta, který vedl belgickou reprezentaci a byl u Evenepoelových třech zlatých světových medailích i loňského zlatého doublu na olympijských hrách.

Belgický cyklista Remco Evenepoel slaví výhru v olympijském silničním závodě.

Do Red Bullu by měl v případě Evenepoelova přesunu odejít z Quick-Stepu i vrchař a tempař Mattia Cattaneo, sportovní ředitel Klaas Lodewyck, mechanik Dario Kloeck a soigneur David Geeroms, který se stará o závodníky.

Belgičan dostal stejnou otázku jako v Lille i při tiskové konferenci o volném dnu. A přestože byl stále vyhýbavý, něco málo se z jeho odpovědi vyčíst dá.

„Rok 2026 je ještě daleko. Samozřejmě že takové věci nemůžu komentovat, protože to jsou spekulace a všichni musí být spokojení. Některé věci se řeší už několik let. Promluvil jsem si o nich s Jurgenem, protože mu to dělalo starosti, ale už je vše jasné.“

U Ineosu by Evenepoelovo angažmá dávalo smysl hlavně kvůli jejich momentálnímu suchému období na Grand Tour, když se Egan Bernal jen těžko vrací do formy, kterou měl před děsivým zraněním v roce 2022, a mladí talenti Thymen Arensman s Carlosem Rodriguezem nemají, zdá se, sílu útočit na pódium.

Naopak u Red Bullu, který se snaží ještě vytěžit z ambic Primože Rogliče, k tomu vychovává Floriana Lipowitze a stále může pracovat se schopnostmi vítěze Gira 2022 Jaiem Hindleym, by mohl Evenepoelův příchod způsobit třeskutou srážku eg a cílů.

Primož Roglič na startu 1. etapy Tour de France.

Přestože Foré během Tour znovu zopakoval, že Evenepoel „rozhodně zůstává v Quick-Stepu i příští rok“, belgická stáj by jeho předčasným odchodem nemusela zas tolik tratit. Zatímco kdyby odešel Evenepoel až po řádném vypršení smlouvy, Quick-Step by za něj žádné peníze nezískal, takhle by si přišel na hezkou sumu „výkupného“.

Navíc se pro příští rok snaží znovu posílit svou klasikářskou sestavu, konkrétně se mluví o akvizicích Jaspera Stuyvena a Dylana van Baarleho, což by indikovalo, že přeorientování na celkové pořadí už stáj vzdala a svůj zájem znovu stočí k jednodenním závodům a etapám.

Do komentování celé situace se – jak je jeho zvykem – pustil dlouholetý šéf Quick-Stepu Patrick Lefevere.

„Má Remco odejít nebo zůstat? Sám nevím. Manažer Bory Ralph Denk se ale snaží získat Remca už čtyři roky. Mezitím se ozvali také z Ineosu a v jednu chvíli i z Lidl-Treku, ale Bora o něj stála vždycky,“ napsal ve svém pravidelném sloupku v Het Nieuwsblad.

„Třeba nakonec všechny strany dojdou k dohodě, třeba vše skončí u soudu. A třeba, jak bývá na Tour tradicí, je to jen bouře ve sklenici vody a Remco zůstane, kde je.“