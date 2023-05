Evenepoela štvou dohady o covidu. Ineos ho chce údajně vykoupit ze smlouvy

Mohly za to nejen spekulace o jeho možném přestupu, ale také příspěvek mistra světa na sociální síti Instagram. V něm dal třiadvacetiletý Belgičan najevo, jak moc se mu nelíbilo, že si někteří lidé dovolili zpochybňovat, že ze závodu odstoupil kvůli covidu.

Ano, i takové názory objevily, vždyť sportovní zákulisí - a speciálně to cyklistické - bylo vždy živnou půdou pro nejrůznější, byť často bláznivé spekulace.

Oficiálně uváděnému důvodu Evenepoelova odstoupení nevěřila dokonce ani některá italská média. A tak jste mohli zaslechnout: Co když nebyl důvodem primárně covid, ale skutečnost, že Evenepoel neměl po dvou časovkách až takový náskok, jak si představoval.

Příležitosti se rázem chytla rovněž dezinformační scéna popíračů existence koronaviru, ať už ta belgická či jinde ve světě, a udělala z Evenepoela další příklad „celosvětové umělé covidové masáže“.

Marně vysvětlovali šéf týmu Soudal - Quick Step Patrick Lefévere i experti z řad lékařů, že onemocnění covidem může být pro profesionální cyklisty při následné vysoké závodní zátěži velmi nebezpečné pro srdce a plíce.

Pouhý fakt, že dva dny po Evenepoelovi odstoupili z Gira kvůli pozitivním testů na covid také další čtyři členové stáje, včetně Čechů Jana Hirta a Josefa Černého, dával jasně najevo, že virus v týmu řádil.

Přesto, jak se nyní ukázalo, Evenepoel nesnášel některé vševědoucí „odborníky v diskuzích“ právě nejlépe.

Déle než týden mlčel, neposkytoval ani žádné rozhovory do médií. Pak sepsal rozsáhlý příspěvek na Instagram, v němž poprvé své odstoupení okomentoval.

„Je těžké přijmout všechny ty falešné a negativní komentáře, které jsem dostal poté, co jsem musel opustit závod,“ uvedl. „Nejsem přitom typ člověka, který by se schovával nebo se bál prohry.“

„Poslední dny byly kvůli těmto komentářům emočně velmi náročné,“ pokračoval. „Chci jen všechny poprosit, aby si uvědomili, že nejsem robot, ale také normální člověk, manžel, syn, týmový kolega atd. s normálními pocity.“

Vysvětloval, že odjezd z Gira byl zatím nejtěžší věcí v jeho kariéře.

„Rozhodně šlo o jeden z nejtěžších nezdarů v mé zatím velmi krátké kariéře,“ napsal. „Odjet domů s infekcí covidu byl velmi brutální konec toho, co mohlo být krásným příběhem. Šest měsíců jsem se připravoval jen na tento závod. Obětování se, dlouhé dny v dešti, dlouhé pobyty mimo domov. Vše probíhalo podle plánu, ale tak už to ve sportu chodí. Vzestupy a pády jsou součástí naší práce, a já tuto skutečnost dokážu bez problémů přijmout. Co je naopak těžké přijmout, jsou všechny ty falešné a negativní komentáře, které jsem dostal poté, co jsem musel závod opustit.“

Evenepoelovo vyjádření se hned setkalo na Instagramu s desetitisíci lajků, podporu mu v komentářích vyjadřovali fanoušci, ale i cyklisté. Týmový kolega Ilan van Wilder, jeden z posledních dvou jezdců stáje, kteří ještě na Giru zůstávají, mu napsal: „Dobře řečeno, kámo. Budeš mít skvělou druhou polovinu sezony.“

Mnozí Evenepoela ponoukali, aby všem ukázal své schopnosti už letos na Tour nebo na Vueltě. Ale to se patrně nestane. Manažer týmu Patrick Lefévere oznámil, že letos už nebude připravovat na žádnou další Grand Tour a soustředí se raději na mistrovství světa a podzimní klasiky.

„Po dnešních kontrolách a lékařských vyšetřeních jsem dostal zelenou začít znovu trénovat a přemýšlet o nových cílech,“ napsal Evenepoel.

Až v příští sezoně se má opět objevit na třítýdenním závodě. „Teprve se budeme rozhodovat, zda to bude opět Giro, nebo poprvé Tour,“ informoval Lefévere.

Ale v jakém dresu svoji další Grand Tour pojede?

Také o tom se včera v Caorle při čekání na předpokládaný hromadný dojezd sprinterů v tiskovém středisku diskutovalo.

Proč? Evenepoel má přece smlouvu v Quick Stepu až do roku 2026.

Mohly za to další spekulace, tentokrát necovidové, které se objevily v italských, belgických i kolumbijských médiích.

O Evenepoela má podle nich velký zájem stáj Ineos, nejbohatší tým pelotonu! Ta by jej údajně chtěla ze smlouvy u Quick Stepu vykoupit.

MISTR SVĚTA. Remco Evenepoel při týmové prezentaci před startem Gira.

Hovoří se o částce 50 milionů eur nebo i vyšší, kterou je Ineos za Evenepoela ochotný zaplatit.

Lefévere, který mnohokrát obtížně dával dohromady finance pro svůj tým, se už k těmto úvahám vyjádřil: „Pokud se taková nabídka objeví, budu se muset zachovat jako skutečný obchodník a zeptat se našich sponzorů a majitele týmu Zdeňka Bakaly, co si o tom myslí. Ale neměli bychom o Remkovi mluvit jako o předmětu na prodej. V každém případě není v jeho stylu nechat tým padnout. Takže pokud se ho Ineos snaží podepsat, přeji jim hodně štěstí!“

Po Giru 2019 přetáhla britská stáj z Movistaru tehdejšího nečekaného šampiona Richarda Carapaze, přestože ten ještě v průběhu závodu ujišťoval o své loajalitě a vděčnosti ke španělské stáji.

Mohl by tentokrát Ineos ulovit ještě mnohem větší cyklistickou „rybu“?

„Zdá se, že přestup zatím není na pořadu dne,“ podotkl Lefévere. „Ale v cyklistice jsme v posledních letech viděli, že věci se někdy mohou dít velmi rychle.“