Tak nadšený a namotivovaný Remco Evenepoel před týdnem byl, když v časovce deklasoval i Tadeje Pogačara. A tolik zklamání a frustrace z belgického cyklisty naopak prýštilo, když pak v královském silničním závodě neměl proti Slovinci nárok. Z mistrovství světa ve Rwandě si Evenepoel odváží zlato a stříbro, nejhodnotnější medailovou kolekci ze všech mužů. Přesto měl po skončení nedělního klání ke spokojenosti předaleko. Vyčerpaně se za cílem zhroutil na zem a dlouho tu se sklopenou hlavou seděl.
Remco Evenepoel z Belgie se během závodu MS ve Rwandě obrací na Jaie Hindleyho...

Remco Evenepoel z Belgie se během závodu MS ve Rwandě obrací na Jaie Hindleyho z Austrálie a Mattiase Skjelmoseho Jensena z Norska. | foto: Jerome DelayAP

Medailisté ze silničního závodu na cyklistickém světovém šampionátu ve...
Remco Evenepoel (vpravo) z Belgie a Bean Healy z Irska během závodu MS ve...
Belgický cyklista Remco Evenepoel nabírá ztrátu více jak sto kilometrů před...
Belgický cyklista Remco Evenepoel nabírá ztrátu více jak sto kilometrů před...
32 fotografií

Jistě, šlo o likvidační závod. „Test přežití. Absolutně brutální,“ říkal v cíli desátý Tom Pidcock. Snad i proto Belgičanova únava nebyla jen fyzická, nýbrž také psychická.

„Měl jsem skvělou formu. Přijel jsem si pro double. Ale technika se postavila proti mně,“ litoval.

Stěžoval si na problémy s kolem, které musel dvakrát měnit. Na křeče, které ho omezovaly ve chvíli, kdy Pogačar už 104 kilometrů před cílem na strmém kostkovém stoupání zaútočil.

„Před Mont Kigali jsem najel na výmol. Potom se mi úplně zhroutilo sedlo,“ popisoval Evenepoel po závodě serveru Sporza.

„Kvůli tomu sedlu a mojí odlišné pozici na kole mě braly křeče do stehen. Nedokázal jsem vyprodukovat ani 400 wattů,“ líčil. „S Tadejovým útokem jsem počítal, ale nebyl jsem ho schopný následovat.“

Belgický cyklista Remco Evenepoel nabírá ztrátu více jak sto kilometrů před cílem ve stoupáních na Mont Kigali a Mur de Kigali (Kwa Mutwe) při silničním závodě na světovém šampionátu ve Rwandě.

Vyměnil kolo, na náhradním měl však nadále problémy.

„Cítil jsem, že ani na něm nemám sedlo v ideální poloze a že je moc vysoko, což mi způsobovalo i docela velké bolesti v dolní části zad.“

Skutečně, Remco?

Takové tvrzení totiž v rozhovoru pro list Het Nieuwsblad odmítl jeho mechanik Dario Kloeck: „Změřili jsme to po závodě ještě třikrát, ale sedlo mělo stejnou výšku jako na Remkově původním kole.“

Evenepoel si nicméně usmyslel, že chce kolo opět měnit, a zastavil. Vůz belgické reprezentace byl tou dobou daleko, 42 sekund na něj musel čekat, rozčilený, bušící do řídítek a kopající nohou do bidonu.

Po druhé výměně zaostával o 1:45 minuty za unikajícím Pogačarem a bojoval s myšlenkou na všechno se vykašlat. „I když do cíle zbývalo pět kol, pomyslel jsem si: ‚Proč pokračovat?‘ To byl těžký okamžik.“

Nakonec posbíral zbytky morálních sil a dojel skupinu Pogačarových pronásledovatelů, z níž se později osamostatnil. Ale souboj o titul byl už ztracený. Cíl proťal velmi rozmrzelý o 1:28 minuty za Slovincem. „Bylo toho na mě moc. Příliš mnoho věcí se pokazilo,“ říkal.

O týden dřív, po triumfu v časovce, ukazoval náladu diametrálně odlišnou. Vždyť Pogačara v ní porazil o 2:37 minuty, jeho sok tehdy dokonce zůstal bez medaile. Belgický kouč Serge Pauwels vzápětí sděloval: „Nečekal jsem, že Remco bude tak dobrý. Jsme nyní připraveni převzít roli hlavních favoritů v silničním závodě.“

Pogačarovo duhové déja vu: únik, triumf a euforie. Do dějin se zapsala i Rwanda

Ještě v létě byl Evenepoel na dně, když s malou frakturou žebra opustil ve 12. etapě Tour. Zato na šampionátu po časovce ujišťoval: „Nabral jsem kupu sebevědomí. Máme proti Tadejovi dobrý plán i na neděli.“

Zda byl opravdu tak sebevědomý, se lze jen dohadovat. Zároveň totiž těsně před nedělním startem naznačil: „Obávám se, že Tadej vytvoří i koalici napříč zeměmi a bude mít k ruce své pomocníky z UAE, startující v barvách jiných států.“

Cyklistů stáje UAE figurovalo v pelotonu 11, jezdců z Evenepoelova Quick-Stepu 10, ale od nich už velkou loajalitu čekat nemohl, protože stáj po sezoně opouští.

„Domestici z jiných zemí pomohli Tadejovi na mistrovství loni a pomůžou mu i letos,“ očekával Belgičan. „No co, mají na to právo.“

Slovinský tým i s Tadejem Pogačarem (1) v mužském silničním závodě na cyklistickém mistrovství světa ve Rwandě doprovází také Remco Evenepoel (11).

Při rozhodujícím útoku měl Pogačar skutečně po svém boku Španěla Ayusa a Mexičana Del Tora z týmu UAE, ale ani ti mu posléze nestačili a posledních 67 kilometrů šlapal sám. Odveta za časovku vyšla vítězi Tour náramně.

Evenepoelův pohled se nyní stáčí k evropskému šampionátu, jenž se v závěru týdne uskuteční na klasikářské trati ve Francii.

„Dres evropského mistra mi zatím ve sbírce chybí,“ připomíná.

To samé může říct také Pogačar.

A i on bude znovu na startu.

Výsledky

