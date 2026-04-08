Ne, Evenepoel do Roubaix nepojede. Už novinářům nelži, kárá ho bývalý šéf

Roli údajně sehrála i skutečnost, že Peklo severu je podstatně rizikovějším závodem než Flandry a případný pád by mu mohl značně zkomplikovat pokračování sezony.
„Plán je, aby se Remco soustředil na ardenské klasiky. S Roubaix nepočítáme,“ uvedl anonymní zdroj z týmu Red Bull pro list Het Nieuwsblad. „Po jeho působivém debutu na Flandrech je také Paříž - Roubaix monumentem, na který se v budoucnu můžeme podívat, ale prozatím se držíme současného plánu.“
Pravda, podobně Red Bull i Evenepoel ve svých veřejných prohlášeních až do 1. dubna vylučovali start Kolem Flander, ale tentokrát k žádnému nenadálému zvratu dojít nemá.
Navíc, jak se později ukázalo, o startu na Flandrech se ve stáji rozhodli mnohem dříve, než tuto „změnu“ v Evenepoelově itineráři závodního roku oznámili.
Věřím, že jsem blízko. Bittner o touze vítězit, roli lídra i peklu na Roubaix
Už v zimě byl spatřen, jak si projížděl stoupání Oude Kwaremont a Paterberg.
Přesto poté novinářům tvrdil, že na Flandrech rozhodně nenastoupí. „Chceme mít normální sezonu,“ vysvětloval. „ Minulý rok byl pro mě velmi těžký kvůli srážce s poštovním vozem v prosinci 2024. Proto se tentokrát snažíme o dobrou, pohodovou sezonu směřující k Tour de France. Sezonu, ve které nebudu dělat moc šílených věcí. Start ve Flandrech by mi do ní vůbec nezapadal.“
Podobně hovořil jeho sportovní ředitel Zak Dempster: „Flandry by byly pro Remka atraktivní, ale příprava na souboj s Pogačarem při Tour má přednost přede vším. Účast na Flandrech by ho rozhodila.“
Později se ukázalo, že šlo o jeden velký bluf, jak potvrdily i zprávy ze zákulisí týmu naznačují: „Řekli jsme si, že utajíme Remkův start do poslední možné chvíle.“
Dokonce se objevilo video, podle kterého bylo patrné, že se startem na Flandrech počítali už od prosince.
Ale proč tak dlouho mlžili?
Nebyl tento bluf úplně zbytečný?
„Byl,“ tvrdí Patrick Lefevere, bývalý manažer stáje Quickstep, za kterou Evenepoel dříve jezdil. „Nechci být příliš přísný, ale při lhaní novinářům musíte být opatrní. Nikdy jsem to nedělal a už vůbec bych to neprovedl tak do očí bijícím způsobem jako Evenepoel a spol. v posledních měsících, týdnech a dokonce i dnech. Existuje alespoň nějaký kodex cti, že se s novináři navzájem nepovažujete za hlupáky. Lhát je nebezpečné. Existují totiž novináři s dlouhou pamětí.“
Jinými slovy: dívat se lidem do očí a lhát jim při tom, je nebezpečné.
Lefevere poukazuje, že Evenepoelova lež o chystaném startu na Flandrech se může zdát prkotinou, ale že taková „malá lež“ se později může proti jezdci obrátit v zásadnějších situacích, například i při dopingových obviněních, nebo kolizích na trati. Najednou pak bude jezdec považován za „nedůvěryhodného“ a jeho vysvětlení přijímána s podezřením.
Pogačar pod lupou. Kolik jezdí wattů, jaký má tep? A jak pracují těla výjimečných?
Jedním z důvodů, proč se v Red Bullu rozhodli o zveřejnění na poslední chvíli, byl údajně scénář, že tak chtěli získat mimořádnou publicitu těsně před závodem.
Což se jim povedlo.
„Spojení mezi Remkem a závodem Kolem Flander je hluboké a emotivní. Takový plán nestvoříte přes noc. Záměrně jsme jeho účast drželi v tajnosti, abychom pro fanoušky vytvořili speciální moment – proto jsme ji odhalili jako překvapení až 1. dubna,“ vysvětloval po závodě manažer stáje Ralph Denk. „Skutečnost, že jsme tohle překvapení dokázali udržet uvnitř Red Bullu více než 100 dní, svědčí o velké soudržnosti a jednotě našeho týmu.“
Samotné Evenepoelovo vystoupení na Flandrech poté bylo velmi působivé. „Nad mé očekávání,“ sám ho zhodnotil, když projel cílem na třetím místě za Tadejem Pogačarem a Mathieuem van der Poelem.
„V porovnání s Tadejem a Mathieuem jsem vnímal, že mé výkony v krátkých, explozivních stoupáních ještě nejsou na stejné úrovni jako jejich,“ sdělil za cílem. „To je ale jediný bod, kdy ti dva byli silnější než já. Velmi dlouho jsem se jim v pasážích mezi stoupáními vyrovnal.“
V některých z těchto rovinatých úseků na vedoucí duo Pogačar-van der Poel dokonce snižoval ztrátu. Jenže každé prudké zrychlení v krátkých kopcích ho stálo několik dalších metrů, které se nakonec ukázaly jako rozhodující.
Proto po závodě pronesl: „Myslím, že jsem dnes skončil přesně na tom místě, jaké jsem si zasloužil.“
Dokonce dopadl o místo lépe než Pogačar při svém debutu v roce 2022.
Další rok už Slovinec vyhrál.
„Určitě se chci vracet,“ ujistil snad i proto Evenepoel. „Z letošní premiéry jsem si odvezl jasné zjištění, na čem musím zapracovat, pokud chci uspět jak na Tour, tak na těchto klasikách.“