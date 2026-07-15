Remco Evenepoel, předloni ještě v dresu Quick Stepu třetí na Tour.
A Florian Lipowitz, loni coby lídr formace Red Bull-Bora rovněž třetí.
Nyní závodí spolu za tým s býky ve znaku. Oba chránění a údajně rovnocenní lídři. „Ať silnice mezi nimi rozhodne,“ vyřkl před Tour manažer stáje Ralph Denk a ujišťoval, že jejich vzájemný vztah je výborný.
Což o to, Denk to říkal i včera, jenže málokdo mu to věřil.
Také v úterní horské etapě do Le Lioranu se v Centrálním masivu odehrávala velkolepá show Tadeje Pogačara, který si jel pro revanš ve středisku, kde ho před dvěma lety prozatím naposledy na Tour porazil Jonas Vingegaard.
Tentokrát Slovinec po strhující sólojízdě triumfoval s náskokem 32 sekund a celkově vede před dánským sokem už o 3:36 minuty.
Tour se tak mění v souboj o zbylá místa na pařížských stupních vítězů.
A v této mlýnici šlapou rovněž dva borci Red Bullu.
„Chceme jak Remka, tak Floriana nadále držet v popředí pořadí. Je to výhodné,“ informoval sportovní ředitel stáje Patxi Villa.
A teď natočíte video
Zlá krev se mezi oběma jezdci rozproudila po pyrenejské 6. etapě přes Tourmalet. Tehdy Evenepoel za cílem při rozhovoru s belgickými médii na dálku vynadal Lipowitzovi. Důvod? Že mu Němec nepomohl během cílového stoupání na Gavarnie-Gedre, kdy ho žádal, aby jel před ním a tahal tempo skupinky.
„Jenže Lipowitz odmítl,“ stěžoval si Evenepoel. „Byl jsem proto pořádně naštvaný, a právem. Na závodě Kolem Katalánska jsem letos pro něj jel 30 kilometrů na špici. Teď jsem po něm chtěl kilometr práce, ale on řekl ne. Musíme si to důkladně vyříkat.“
Titulek listu Het Nieuwsblad vzápětí zvěstoval: „Jak Evenepoel pěti ostrými větami zničil sdílené vedení týmu s Lipowitzem.“
Vedení Red Bullu vyhlásilo červený poplach a po údajně bouřlivé týmové poradě se PR oddělení stáje jalo likvidovat škody.
Denk reportérům sdělil, že navzdory Evenepoelovým komentářům „se z té záležitosti dělá něco většího, než to ve skutečnosti je“.
Sportovní ředitel Zak Dempster v podcastu Red Bullu přidal: „Remcův výbuch hněvu byl důsledkem toho, že při etapě viděl poněkud rudě. Ano, došlo mezi ním a Florianem k menším neshodám, i kvůli jazykové bariéře, a navíc v zápalu závodu. Ale rozhodně nejde o velký problém ani o rozkol v otázce lídrovství.“
Přívržence našli navíc v Bradley Wigginsovi, když vítěz Tour 2012 podotkl: „Všichni říkáme i slova, kterých o 24 hodin později litujeme.“
Aby toho nebylo málo, druhého dne natočili oba jezdci před 7. etapou v týmovém autobusu pro Instagram Red Bullu „láskyplné“ video zalité růžovými barvami.
„Jsme v pohodě. Člověk něco říká a pak to zase zapomíná. První horská etapa bývá vždy výjimečná, ale zvládli jsme ji dobře,“ tvrdil v něm Evenepoel a Lipowitz přitakával: „Můžeme být s našimi výkony spokojeni.“ Na trati následující etapy dovezl Evenepoelovi z auta bidon, zatímco Denk líčil, jak se oba lídři u večeře už zase společně smějí.
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Klip nicméně vyvolal na sociálních sítích vlnu kritiky, mnozí fanoušci označili výměnu názorů za vynucenou a zinscenovanou. Někteří přirovnávali video k podobnému, které natočil v roce 2019 tým Movistar a v němž se jezdci Quintana, Landa a Valverde, snažili popírat zprávy o velkém vnitřním napětí mezi nimi v průběhu Tour.
Ani experti z řad bývalých profesionálů minulý týden Red Bull nešetřili. Robbie McEwen označil Evenepoelův veřejný útok na týmového kolegu za „směšný a neprofesionální“.
Jens Voigt vyjádřil skepsi ohledně toho, jak rychle tým deklaroval urovnání sporu. „Ten incident může na týmové chemii zanechat trvalé následky, které ohrozí ambice Red Bullu v boji o pódium,“ řekl.
Očekávatelné rozkoly
Evenepoelův multimilionový přestup do ambiciózní německé stáje před letošní sezonou vnesl do týmu nepříjemnou dynamiku.
„Bylo to takřka nepřátelské převzetí vůdčí pozice ve stáji Remkem, aniž by se někdo ptal Floriana na názor. Vnitřní rozkoly byly očekávatelné,“ konstatoval další exprofesionál Jan Bakelants.
Dočasně se lídři Red Bullu rozdělili i na trati včerejší 10. etapy. Když Lipowitz před posledním stoupáním navýšil tempo v čele skupiny pronásledovatelů, začal za ní zaostávat... Evenepoel.
„Možná se mu trochu vrací karma,“ podotkl v přenosu ČT Sport František Raboň.
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Lipowitz o vzniklé situaci po etpě říkal: „Dostal jsem od týmu informaci, že má Remco problémy a zaostává. Všichni jsme byli tou dobou na limitu a snažili se dostat co nejrychleji do cíle. Bylo skvělé, že se Remco potom zase dotáhl zpět.“
Ba co víc, ve své akci velkého vzdoru si Belgičan dospurtoval pro druhé místo za Pogačarem a před Seixasem a Lipowitzem.
„Cítím se stále líp,“ sdělil. „A žádná interní válka se nekoná.“
Nebo jen mezi nimi zavládlo dočasné příměří?
Primož Roglič by mohl vyprávět, jak náročně pro jeho psychiku bylo dělit se v dresu Vismy o pozici lídra na Tour s Jonasem Vingegaardem a při Vueltě 2023 dokonce i se Seppem Kussem.
Právě neshody ohledně vůdčí pozice ve Vismě přiměly Rogliče na podzim 2023 k přestupu do Red Bullu. V jeho barvách v další sezoně ovládl Vueltu a na španělskou Grand Tour se chystá také letos.
Potom tým opustí.
Po vzájemné dohodě.
„Primož u nás už pro příští sezonu nezůstane. Ale je duší opravdový sportovec a končit nechce,“ uvedl Denk.
Kam tedy zamíří?
Španělský list Marca napsal, že je dohodnut s týmem Bahrainem Victorious, kde existuje silná slovinská stopa v podobě generálního manažera Milana Eržena. Jenže vedení stáje na dotaz portálu Domestique odvětilo, že o Rogliče nemá zájem.
Podle zákulisních zpráv hledá 36letý Slovinec tým, který jej nechá jet v pozici lídra příští Tour.
Italský expert Beppe Conti nicméně ve vysílání televize RAI naznačil, že možné je i zakončení Rogličovy kariéry na postu domestika v týmu UAE, po boku Tadeje Pogačara.
I takové loučení velkého šampiona by v sobě mělo cosi výjimečného.
Vždyť to byl právě Roglič, kdo se navzdory odlišné týmové příslušnosti stal mentorem Pogačara při jeho debutu na Vueltě 2019. A kdo o rok později na Tour utržil od mladého krajana na Planině krásných dívek nejbolestivější porážku kariéry.