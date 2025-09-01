Rakovina, otřes mozku a teď lídr Vuelty. Träenova kariéra je jako horská dráha

Jonas Vingegaard byl ve čtvrtek ochoten dočasně odevzdat vedení v závodě, Träena tedy pustili do úniku a jezdec stáje Bahrain – Victorious si najednou v Andoře oblékal trikot lídra závodu.
Pro tým Visma byl ideálním majitelem tohoto dresu. Nikdo neočekával, že by ho udržel až do vyvrcholení Vuelty.
„Dlužíš mi v Madridu pár piv,“ vzkázal poté krajanovi Staunovi-Mitetovi.
V následujících dnech Träen výsostný dres v kopcích srdnatě bránil. I v neděli, kdy na závěrečném stoupání do Valdezcaray mocně atakoval a odjížděl Vingegaard. V cíli zbylo muži v červené z jeho předchozího náskoku 2:33 minuty stále ještě 37 sekund k dobru.
Lídrem španělské Grand Tour je tudíž čtvrtý den v řadě 30letý cyklista se vskutku pozoruhodným příběhem.
Bude bojovat, dokud to půjde, a uvidíme, jestli bouchne, nebo dosáhne na nějaké pěkné konečné umístění.