Přivítal mě ve dveřích plzeňského bytu s ňafajícím jezevčíkem v náručí. „Musíte ho pohladit, jinak nás nepustí ke slovu,“ říkal s úsměvem bývalý úspěšný cyklokrosař Radomír Šimůnek mladší. Mladší proto, že jeho otec stejného jména byl světovou legendou tohoto sportu (mistrem světa mezi juniory a pak i trojnásobným šampionem mezi dospělými) a bude to patnáct let, co ve věku 48 let zemřel. na cirhózu jater… Jak na svého „tatího“, jak mu říká, vzpomíná? Co ho otec naučil? které vlastnosti má syn po něm? „kromě kladných věcí jsem bohužel podědil i problematický vztah k alkoholu. S tím jsem se taky utkal, a loňský rok byl kvůli tomu dost špatný. ale od letoška jsem snad zase na dobré cestě…“ | foto: Petr Eret, MAFRA