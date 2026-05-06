Šestadvacátého dubna 1986 došlo k havárii černobylského kolosu. Přitom o pouhých deset dní později měl v Kyjevě začít Závod míru, významné amatérské cyklistické klání, ale zároveň i propagandistický podnik sovětského bloku.
Kyjev se nacházel jen 100 kilometrů od elektrárny.
Ale zrušit etapy v SSSR?
Nemožné! Z politických důvodů nemyslitelné. Bez ohledu na radioaktivní hrozbu.
Navzdory politice glasnosti, kterou vyhlásil Michail Gorbačov, sovětské orgány informace tutlaly. První drobná zpráva o poškozeném jaderném reaktoru vyšla v sovětském tisku až 29. dubna. A ještě 5. května, den před startem závodu, agentura TASS bagatelizovala rozsah zamoření: „Bylo zaznamenáno jen mírné zvýšení radioaktivity. Její hladina nyní klesá, situace je zcela pod kontrolou.“
Pořád nás lámali, každého jednotlivě, že musíme startovat. Drželi nás odděleně dlouho do noci. Nakonec nás zlomili.