Vítězné pumpování devatenáctileté Košárkové. Na MS obhájila titul

Autor: ,
  21:10
Sabina Košárková obhájila titul mistryně světa v cyklistické disciplíně pump track. Na šampionátu ve švýcarském Monthey porazila česká bikerka ve finále o dvě desetiny sekundy domácí Christu von Niederhäusernovou.
Fotogalerie2

Sabina Košárková obhájila titul mistryně světa v cyklistické disciplíně pump track. | foto: Profimedia.cz

Košárková ve finálové jízdě zajela čas 22,424 a navázala na triumf z loňského listopadu v JAR.

Devatenáctiletá česká reprezentantka už má z pump tracku ve sbírce také dvě stříbrné medaile, letos získala bronz v kategorii do 23 let na mistrovství Evropy v olympijském bikrosu.

Sabina Košárková bojuje a v cyklistické disciplíně pump track.

Pump track se jezdí na podobné dráze jako bikros, nicméně cyklisté nebojují proti sobě, ale jen proti času. K překonávání trati s terénními vlnami a klopenými zatáčkami nevyužívají šlapání do pedálů, ale změny těžiště těla, „pumpování“.

V sobotu se na MS v jízdě na horských kolech bude bojovat o medaile v maratonu.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

US Open ONLINE: Hvězdné semifinále, Djokovič hraje se suverénním Alcarazem

Sledujeme online

Na grandslamovém US Open jsou v pátek na programu obě semifinále mužské dvouhry. Jako první jsou v akci Srb Novak Djokovič a Španěl Carlos Alcaraz, jejich zápas sledujeme v podrobné online reportáži....

5. září 2025,  aktualizováno  21:16

Vítězné pumpování devatenáctileté Košárkové. Na MS obhájila titul

Sabina Košárková obhájila titul mistryně světa v cyklistické disciplíně pump track. Na šampionátu ve švýcarském Monthey porazila česká bikerka ve finále o dvě desetiny sekundy domácí Christu von...

5. září 2025  21:10

ONLINE: Černá Hora - Česko 0:1, v úvodu střílí gól Červ, i domácí trefují břevno

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Čeští fotbalisté v Černé Hoře vstoupili do kvalifikačního utkání o postup na mistrovství světa 2026 skvěle. V Podgorici se ujali vedení už po necelých třech minutách, kdy se střelou z dálky prosadil...

5. září 2025  19:30,  aktualizováno  21:06

Siniaková s Townsendovou padly ve finále čtyřhry, titul z US Open jim unikl

Tenistka Kateřina Siniaková nedosáhla na druhý deblový titul na grandslamovém US Open v New Yorku. S Američankou Taylor Townsendovou, která usilovala o svůj první triumf před domácím publikem,...

5. září 2025  17:55,  aktualizováno  20:39

Jedenadvacítka v kvalifikaci o ME zdolala Skotsko. Trefili se Kričfaluši a Eduardo

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem. Na lavičce si odbyl úspěšnou premiéru trenér Michal Bílek, který je u týmu od nového cyklu...

5. září 2025  20:13,  aktualizováno  20:31

ONLINE: Hradec v Lize mistrů čelí Bernu, stoprocentní Kometa bojuje v Itálii

Sledujeme online

Hokejová Liga mistrů si v pátek odbude už třetí kolo základní fáze. Do akce vyráží také dva extraligoví zástupci – Hradec a mistrovská Kometa. Oba hrají na ledech soupeřů. Východočeši o první body...

5. září 2025  19:40

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

5. září 2025  19:02

Nejrychlejší čas v trénincích v Monze zajel Norris, dařilo se i jezdcům Ferrari

Nejrychlejší čas v trénincích na Velkou cenu Itálie formule 1 zajel Brit Lando Norris z McLarenu. V obou trénincích byl druhý loňský vítěz závodu v Monze Charles Leclerc z domácího Ferrari, první...

5. září 2025  15:29,  aktualizováno  18:53

Almeida zastínil Vingegaarda, bájný výšlap patří jemu. Dán na Angliru jenom bránil

Angliru nezklamalo. Očekávaný strašák na konci 13. etapy jednoznačně určil dva nejsilnější cyklisty Vuelty. Pokud tedy o nich někdo pochyboval. Jonas Vingegaard v bájném výšlapu jako jediný ustál...

5. září 2025  12:10,  aktualizováno  18:49

Osmá letní posila pro Spartu. Z Jablonce přichází defenzivní univerzál Martinec

Fotbalová Sparta hlásí osmou letní posilu, z Jablonce přichází sedmadvacetiletý Jakub Martinec. Defenzivní univerzál, který zvládne zahrát na stoperu i v záloze, podepsal na Letné víceletý kontrakt.

5. září 2025  18:23,  aktualizováno  18:28

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Velká cena Itálie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávka mistrovství světa formule 1 míří na slavný okruh v Monze. Velká cena Itálie se koná od 5. do 7. září 2025. Jezdci na trati dosahují extrémních rychlostí přes 350 km/h díky dlouhým...

5. září 2025  18:26

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

5. září 2025  18:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.