Vítězné pumpování devatenáctileté Košárkové. Na MS obhájila titul

Košárková ve finálové jízdě zajela čas 22,424 a navázala na triumf z loňského listopadu v JAR.
Devatenáctiletá česká reprezentantka už má z pump tracku ve sbírce také dvě stříbrné medaile, letos získala bronz v kategorii do 23 let na mistrovství Evropy v olympijském bikrosu.
Pump track se jezdí na podobné dráze jako bikros, nicméně cyklisté nebojují proti sobě, ale jen proti času. K překonávání trati s terénními vlnami a klopenými zatáčkami nevyužívají šlapání do pedálů, ale změny těžiště těla, „pumpování“.
V sobotu se na MS v jízdě na horských kolech bude bojovat o medaile v maratonu.