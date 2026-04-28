Pro úřadujícího světového šampiona a čtyřnásobného vítěze Tour de France je to nejhorší výsledek v sezoně. Dosud Pogačar čtyřikrát vyhrál a jednou skončil druhý.
„Zítra už ho neporazím, těch možností moc není,“ řekl s úsměvem v televizním rozhovoru Godon. „Bylo to prima. Jel jsem i v zatáčkách naplno a trochu riskoval,“ uvedl francouzský jezdec, který si připsal čtvrtý triumf v sezoně a dvacátý v kariéře.
Český cyklista Pavel Novák skončil v prologu na 77. místě se ztrátou 34 sekund na vítěze.
Cyklistický závod Kolem Romandie (WorldTour)
prolog (3,2 km)
1. Godon (Ineos Grenadiers) 3:35, 2. Söderqvist (Švéd./Lidl-Trek), 3. I. Oliveira (Portug./UAE Team Emirates) oba -6, 4. Schmid (Švýc./Jayco AlUla), 5. Zingle (Fr./Visma Lease a Bike), 6. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) všichni -7, ...77. Novák (ČR/Movistar) -34