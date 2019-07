Mým favoritem číslo 1 je Bernal. A pak Landa, říká exprofesionál Andrle

Mnozí experti tvrdí, že letošní ročník je jedním z nejotevřenějších. Souhlasíte?

Já bych chtěl v první řadě říci, že tým Ineos (bývalý Sky) má s Tour ohromné zkušenosti. Ví, jak k tomu závodu přistupovat a jak ho dirigovat. Zranil se jim hlavní lídr Chris Froome a o druhém lídrovi Geraintu Thomasovi se říká, že není ve formě, ale pořád mají Egana Bernala.

Ten však nikdy nebyl lídrem na třítýdenním závodě.

Ale je excelentním vrchařem a právě to, že jeho tým má takové zkušenosti, sílu a převahu, z něj podle mě dělá velkého kandidáta titulu.

Stáj Ineos vyhlásila, že Thomas a Bernal budou rovnocennými lídry. Zatím tedy podle vás mají dveře k vítězství otevřené oba?

Nemyslím si, že by Thomas mohl být tak dobrý jako v předchozím roce. Devízou jsou pro něj jeho zkušenosti, to rozhodně. Je však otázkou, jak dobrý bude letos v kopcích. U Bernala naopak není pochyb, že v kopcích bude výborný. Navíc několikrát už ukázal, že dokáže slušně přejet i roviny.

Přes které mu navíc pomůže jeho tým. Luke Rowe, který má v Ineosu dlouhá léta funkci kapitána na silnici, je vynikajícím dirigentem.

Právě. V Ineosu mají neskutečný přehled o závodě, jezdí vepředu, dominují. A v kopcích dokáže ten tým vydržet do posledních kilometrů takřka kompletní. Když tak skvělého vrchaře, jakým je Bernal, bude podporovat takový sehraný tým, tak je v mých očích vítězem. Pro mě je Bernal hlavní favorit.

FAVORIT. Egan Bernal na loňské Tour, po skvělém výkonu na Alpe d’Huez rozdával podpisy fanouškům.

Mnozí bookmakeři sázkových kanceláří mají za ním a Thomasem na pozici třetího favorita Jakoba Fuglsanga z Astany, což je pro mnohé nečekaná volba. I pro vás?

Je to proto, že letos měla zatím Astana mimořádnou sezonu na všech typech závodů a její tým je také v závodech schopný držet se kolem svého lídra velmi dlouho. Fuglsangovi by se skutečně mohlo povést uspět, ale přece jen, malinko mi u něj chybí, že na takovou situaci není zvyklý.

Myslíte tím, že nikdy reálně nejel o titul na Grand Tour?

Ano. On výkonnost má. Ale něco jiného je vyhrávat závody ve World Tour a něco jiného být pod tlakem, že můžete vyhrát Tour de France. Ineos má s takovým tlakem mnohem větší praxi než Astana, vždyť Tour vyhráli v posledních sedmi letech šestkrát. To je jako když někdo hraje hokej a má pravidelně zkušenosti s finále play off ve Stanley Cupu a ten druhý „jen“ v české extralize.

Komu z ostatních favoritů ještě věříte?

Abyste vyhráli Grand Tour, musíte být rozdílovým závodníkem v některé z klíčových disciplín. Buď v časovce, kde výborný časovkář dokáže najet spoustu času, nebo ve vysokých kopcích.

Bohužel, výborný časovkář mezi vrchaři Tom Dumoulin, který si v závodech proti času dokázal vyjet výrazný náskok, je také zraněný.

Takže by to měl být excelentní vrchař, kdo Tour vyhraje. Samozřejmě, může se stát i to, že zvítězí někdo, jako byl Oscar Pereiro v roce 2006, který získal po diskvalifikaci Landise titul zásluhou svého dlouhého úniku. Mohla by taková situace zase nastat, kdyby ujel někdo z druhořadých vrchařů a nechali by mu až příliš velký náskok. Ovšem myslím si, že něco takového Ineos nedopustí.

Mohou se po 34 letech dočkat zásluhou Thibauta Pinota nebo Romaina Bardeta francouzští fanoušci?

Co předvádí v poslední době Pinot, je skvělé, a tahle Tour, která je přece jen otevřenější než v předchozích letech, bude pro něj velkou šancí, nicméně je otázkou, jak bude stačit Bernalovi v kopcích. A já si myslím, že nebude. Že při těžkém horském dojezdu mu dá Bernal třeba i dvě minuty.

Adamu Yatesovi, lídrovi Mitcheltonu-Scott, má pomáhat také bratr Simon, i přesto že už má v nohách Giro a chystá se k obhajobě titulu na Vueltě. Je jeho start pro vás překvapivý?

Ne. Jestli se cítí dobře, proč by to neudělal.

Co očekáváte od Movistaru, který opět přivezl triumvirát svých lídrů Naira Quintanu, Mikela Landu a Alejandra Valverdeho?

Jako tým mi přijdou neskutečně silní, ale Movistar dokáže ztratit závod Grand Tour klidně i na rovině. Třeba Valverdemu to několikrát na rovině ujelo, včetně Tour, ať už to bylo na bufetu, nebo na bočním větru. Jako by v určitou chvíli vždycky zaspali. Jezdí jako tým hodně útočně, hodně se snaží ujíždět, ale ti lídři jim velice často selžou. Ovšem Landa je skvělý závodník - a šéfové Movistaru o něm v zákulisí tvrdí, že přijel vyhrát Tour.

Může být unavený po Giru, kde skončil čtvrtý. Každopádně v Itálii předváděl ve třetím týdnu v horách úžasnou formu.

A stejně tak mě udivoval, když jsem ho letos osobně sledoval na závodě Kolem Asturie. Pro mě je Landa po Bernalovi druhým největším favoritem.

ZBYLO MU DOST SIL PO GIRU? Španělský cyklista Mikel Landa ve 13. etapě italské Grand Tour.

Zajímavá je i situace ve stáji Quick-Step. Mají Enrica Mase, třetího z Vuelty, ale také Juliana Alaphilippa. Ve Francii sílí hlasy, aby se i z něj stal postupně na Tour závodník na celkové pořadí.

Poslední roky Alaphilippe předvádí, že je výborným vrchařem a podle mě by určitě měl začít zkoušet jezdit Tour na pořadí. Ale v porovnání s top vrchaři ještě není tak daleko, aby jim konkuroval. On je výbušným typem, s krátkým vsazením na kilometr až tři kilometry. Takové vsazení jako on nikdo z těch extrémních vrchařů nemá. Jenže na druhou stranu, když ti extrémní vrchaři pojedou delší dobu vysoké tempo, on jim zatím nebude stačit.

Českou stopu obstará Roman Kreuziger. Po dubnovém pádu začal naplno trénovat až těsně před závodem Kolem Švýcarska. Mohl i s takovým mankem stále vyrobit formu na boj o Top 10?

Ti hubenější lidé, jako je Roman, se zpět do formy dostávají po takové pauze daleko rychleji. On je typem závodníka, který se umí vracet rychle, a i když není stoprocentní, dokáže zajet velice dobře. Otázkou je, na co to bude stačit. Do Top 10 to může být těžké. Ale mohlo by se mu pomoci v některé z etap ujet a vypracovat si náskok, který by mu pak v celkové klasifikaci pomohl.