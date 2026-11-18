Do nového angažmá Roglič zamířil po tříletém působení v německém týmu Red Bull-Bora hansgrohe.
„Mám rád výzvy. Proto jsem tady - abychom jim čelili společně a zjistili, co nám budoucnost přinese,“ uvedl v prohlášení jezdec, jenž má ve sbírce i titul z Gira d’Italia 2023.
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Do NSN, za které do letoška závodil i Jan Hirt, přichází Roglič jako další posila po Richardu Carapazovi. Ekvádorský vítěz Gira z roku 2019 a olympijský šampion z Tokia se dohodl na dvouleté smlouvě v říjnu. Do týmu zamířil i Kolumbijec Santiago Buitrago.