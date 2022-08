Jsem tady, jsem připravený. Roglič vyhlíží Vueltu. Opět má být jeho útěchou

Roglič vyhrál poslední tři ročníky španělské Grand Tour, k nim zapsal devět etapových triumfů. I letos by měl navzdory nedávným zraněním patřit k největším favoritům.

„Rozhodně se teď cítím mnohem lépe než dřív,“ říkal dvaatřicetiletý Slovinec před startem v nizozemském Utrechtu. „Vyléčil jsem se, jen občas cítím nějakou bolest. Ale jsem tady, což znamená, že jsem připravený.“

Vuelta má být pro něj závodem útěchy.

Zase. Tak jako loni, předloni…

I letos doufal, že ukončí čekání na titul z Tour de France. Jenže přišla pátá etapa, pád na kostkách a naděje byly pryč. Postupně ztrácel, sužovaly ho bolesti, ze spolulídra sestavy se stal zprvu superdomestikem pozdějšího vítěze Jonase Vingegaarda a po čtrnáctém dějství už jen nezúčastněný pozorovatel.

„Už teď makám, abych byl co nejdřív fit. Příprava na Vueltu právě začala,“ vyhlásil Roglič tehdy.

Právě nejrůznější karamboly ho často sráží. Jasně, na kontě má 64 vítězství, šestnáct z nich v celkové klasifikaci. Jenže jich mohlo bych mnohem víc.

Kromě letošního ročníku Tour kvůli následkům pádu odstoupil i loni. Nehody ho stály triumfy třeba na Critériu du Dauphiné 2020, Paříž-Nice 2021.

„Určitě ale nejde o žádné pravidlo. Spíš o souhru náhod,“ myslí si trenér Jumba Grischa Niermann.

POTLUČENÝ. Muka po bolestivém pádu. Sedřený Primož Roglič projíždí v potrhaném dresu cílem 3. etapy Tour de France 2021.

Opravdu?

„Budu ostrý, jeho pády už nejsou náhoda,“ tvrdil během Tour František Raboň. „Vypadá, že sice na kole sedí hezky, jede v popředí pelotonu, jenže když dojde na nervózní etapy, ve kterých se jede v těsném kontaktu, lepší technici líznutí o další závodníky hravě zvládnou. On ale ne, kolo tolik neovládá.“

Problém je podle něj v tom, že se cyklistice začal věnovat později. Teprve v roce 2013, v třiadvaceti letech, definitivně opustil skoky na lyžích a podepsal v ní první profesionální smlouvu.

„A právě mládežnické kategorie mu chybí,“ dodával Raboň. „V nich kolikrát spadnete na pusu, jste jako otloukánek. Jenže při tom se naučíte, jak jezdit přes mokré koleje, jak se pohybovat v pelotonu a další věci. Mladí závodníci se také zlepšují v cyklokrosu, na dráze. Tohle všechno on postrádá.“

Andy Schleck, někdejší vítěz Tour, vidí problém i jinde.

„Je to i o dnešním systému,“ říká Lucemburčan. „Před Tour třeba nejezdí skoro žádné závody. Místo nich je na vysokohorském kempu, kde sice posílíte srdce, zesílíte, jenže přicházíte o zkušenosti v jízdě v pelotonu. Ty jinde než závody nezískáte. Pak přijedete na Tour, do nejvíce nervózního balíku na světě a je problém.“

V čem se však Slovinci nedá upřít výjimečnost je, jak se pokaždé dokáže vrátit zpátky.

Tolikrát si už prožil zklamání, tolikrát končil v bolestech. Jenže o několik měsíců později už byl zpět a znovu vítězil.

A v podobný scénář doufá i tentokrát.

„Vždycky musíte zklamání přijmout,“ říká. „Ano, zanalyzujete si, proč se to stalo, proč to nevyšlo. Ale nejdůležitější je být neustále v pohybu. Musíte se soustředit na to, co přijde. Jedině to můžete ovlivnit. Stejně to mám i teď: Jsem na Vueltě a v pátek začíná nový závod.“

K dispozici bude mít Američana Kusse, Itala Affiniho, Australany Dennise a Harpera a Nizozemce Oomena, Gesinka a Teunissena.

„Má plnou podporu, aby mohl zaútočit na čtvrtý triumf,“ říká sportovní ředitel Jumba Merijn Zeeman. „Logicky neměl nejlepší přípravu, ale už teď si zaslouží obdiv, jak se dal do pořádku.“

Na souboj ho naopak chtějí vyzvat třeba Belgičan Evenepoel z Quick-Stepu, Australan Hindley z Bory, Ekvádorec Carapaz z Ineosu a mnozí další.

„V pátek se začíná od nuly, každý má stejnou šanci,“ předpovídá Roglič. „Proto na své konkurenty moc nekoukám. Dívám se hlavně na sebe. Nakonec jde o to, jak já se cítím.“

Ostatně často je jeho největším soupeřem jen on sám.