Kolaps a tápání. Jsem rád, že žiju, ulevil si Roglič. Přesto odmítl Giro vzdát

Reportér se snažil doptat: „Udržujete si ještě naději, že se tu o něco pokusíte?“

Slovinec chvíli mlčel a neodpovídal, než řekl: „Vždycky si musíte udržet naději.“

Pak šlapal dál k týmovému autobusu.

Už tehdy Primož Roglič věděl, že jeho naděje na Giru je hodně malá a skomírá. V horské etapě přes Monte Grappu si připadal prázdný. Byl jediným z kandidátů titulu, který 45 kilometrů před cílem neudržel kontakt se skupinou favoritů na stoupání druhé kategorie, když do útoků zavelely stáje EF Education a Ineos.

Navzdory veškeré snaze svých pomocníků z týmu Red Bull – Bora nabral na soupeře v celkové klasifikaci další minutu a půl ztráty. Chvílemi musel na trati zpomalovat i vlastní domestiky.

Před touto etapou ještě tvrdil: „Od mého pádu na šotolině stále cítím bolest v rameni a stehenním svalu. Naštěstí se můj stav s každým dalším dnem zlepšuje.“

Skutečně to tak cítil?

Nebo se jen snažil zakrýt realitu?

Jeho sportovní ředitel Christian Pömer v neděli večer u týmového autobusu v Asiagu přiznal: „Nemá smysl dál mlžit, že se Primož cítí dobře. Ano, snažili jsme se jeho skutečný stav trochu skrývat a až doposud to fungovalo, ale tahle etapa byla obrazem reality. Viděli jsme velkého šampiona, který se trápí a ztrácí.“

Muž, jenž byl před startem Gira u bookmakerů největším kandidátem na vítězství, klesl z průběžně pátého na desáté místo se ztrátou 3:53 minuty.

Cycling Legend @CyclingLegend_ 📊 Primož Roglič descend ce soir à la 10ème place du classement général, à 3'53" du Mexicain Isaac Del Toro... #GirodItalia https://t.co/18b0bODIXY oblíbit odpovědět

„Rogličův kolaps,“ objevovalo se v titulcích.

„Je blízko tomu, aby hodil ručník do ringu,“ psal francouzský L’Equipe.

Pömmer totiž před volným dnem naznačil: „Existuje možnost, že Primož v pondělí odstoupí. Rozhodnutí je v rukou lékařů. Jeho zdraví je pro nás na prvním místě. Hlavní slovo proto bude mít týmový lékař, který posoudí, zda může pokračovat, či nikoli.“

Dokonce ani soupeřům se těmto zprávám nechtělo věřit.

„Roglič je jedním z nejsilnějších jezdců v závodě a nikdy se nevzdává,“ tvrdil na tiskové konferenci růžový Isaac del Toro. „Možná měl v neděli jen špatný den, možná ho bolely nohy po předchozích pádech. To se může stát. Zase se zmátoří, já tomu věřím.“

Celé pondělí jsme potom čekali.

Odstoupí? Neodstoupí?

Lidé z Red Bullu mlčeli. Žádná oficiální zpráva.

Až večer Ciro Scognamiglio, reportér italské Gazzetty, zvěstoval, že podle jeho interních zdrojů Roglič odmítl doporučení lékařů, aby raději doléčil zranění, a chce v závodě pokračovat.

Scénář, jak Giro opouští předčasně, aby si dopřál víc času na regeneraci a přípravu na Tour, přitom v průběhu dne považovali za pravděpodobný také mnozí komentátoři.

Jenže Tour je stále příliš vzdálená. Pořád jsme přece na Giru. Na závodě, který Roglič miluje. Kam se tolik těšil. Obzvlášť po demonstraci síly, jakou předvedl na jaře v etapách Kolem Katalánska.

Tour pro něj naopak byla v minulosti prokletá. Na francouzských silnicích se tolikrát ptal sám sebe: „Proč já? Proč zase já?“ Pády a zranění ho vyháněly ze závodu. A když už se v roce 2020 zdálo, že pozdvihne na Champs Elysées trofej pro šampiona, zjevil se Tadej Pogačar a v bláznivé časovce na Planinu krásných dívek mu žlutý dres nekompromisně sebral.

Zato pokud šlo o dresy barvy červené či růžové, psal pětatřicetiletý Slovinec ve své kariéře úplně jiný příběh.

Vueltu ovládl Roglič čtyřikrát. Na Giru poprvé triumfoval v sezoně 2023. A letos si sem přijel pro titul číslo dvě.

Zpočátku se vše vyvíjelo nadmíru výtečně. Hned ve druhé etapě v Tiraně dojel v časovkářské bitvě druhý a vypracoval si náskok na největší konkurenty pro celkovou klasifikaci.

Dva dny během úvodního týdne trávil v růžovém dresu, přestože o něj a o povinnosti s ním spojené v prvotní fázi závodu zatím ani nestál.

Potom už mu maglia rosa jen mizel před očima.

„Té smůly má Primož zase nějak přes míru,“ ulevil si týmový parťák a zároveň velký kamarád Jan Tratnik.

Začalo to v 9. etapě po šotolinových pasážích. Na prvním úseku postihl Rogliče pád, vzápětí defekt, zůstal bez týmových kolegů a zaznamenal první větší ztrátu.

V časovce. Roglič v 10. etapě Gira, kde mu boj s časem komplikovaly déšť a pád při rekognoskaci trati.

O dva dny později upadl na mokru při projíždění trasy časovky do Pisy. A do třetice padl v sobotu, když došlo k hromadnému karambolu v koncovce sprinterské etapy do Nové Gorice, do jeho vlastní země. V následné naháněné několika skupin jezdců zaostal za Del Torem o dalších 48 sekund.

Velice brzy navíc přišel o vrchařského superdomestika Jaie Hindleyho, senzačního šampiona Gira 2022, který musel vzdát po pádu v šesté etapě do Neapole.

Rogličovým klíčovým mužem do hor se tudíž stal mladičký, teprve 21letý Giulio Pellizzari, ještě loni jezdec druhodivizní stáje Bardiani. Ano, ten Pellizzari, jehož „nenasytný“ Pogačar v koncovce 16. etapy minulého ročníku Gira připravil razantním nástupem o vítězství z úniku, načež mladému Italovi věnoval jako cenu útěchy své brýle i růžový dres, který toho dne oblékal.

„Primož bude zase silný,“ ujišťoval Pellizari v průběhu letošního Gira.

„I po všech nepříjemnostech, které tu Primože potkaly, se snažil udržovat dobrou náladu v týmu,“ poukazoval Tratnik a doufal: „Pokud si udržíme pozitivní atmosféru, je stále všechno možné. Přece si nesbalíme kufry a nepojedeme domů. Budeme bojovat až do konce.“

Usměvavý Primož Roglič před startem 13. etapy Gira.

Utěšovali se i tím, že třetí týden bude o tolik jiný než dva předchozí a na jezdce vrhne masivní nálož alpských průsmyků. Což bude rázem úplně jiné menu než krátké prudké dojezdy, jakým byl například páteční ve Vicenze, po němž Roglič uznal: „Momentálně klukům jako Del Toro a Ayuso nemohu v takovém terénu konkurovat, protože jsou opravdu nesmírně silní a výbušní.“

Kdyby se však i s pomocí dne volna přece jen dokázal dát dohromady, mohly by mu dlouhé alpské kopce svědčit mnohem víc.

Psychickou sílu se slovinská hvězda možná snaží nabírat také ze vzpomínek na minulost. Předloni jej na Monte Bondone odrovnal nástup Gerainta Thomase a Joaa Almeidy, přesto se tehdy v závěru Gira postaral o strhující zvrat v časovce na Monte Lussari, po níž před tisícovkami svých příznivců oblékl poblíž italsko-slovinských hranic maglia rosa.

„Skutečné Giro stále teprve začíná,“ připomněl Tratnik.

Extrémně obtížná úterní horská etapa z Piazzola sul Brenta do San Valentina, s 203 kilometry druhá nejdelší v tomto ročníku, může Rogličovo odhodlání dokončit letošní Giro nahlodat natolik, že přece jen vyslyší neoficiální přání lékařů a pelotonu Corsa rosa dá předčasně sbohem.

Nebo se pro něj 16, etapa stane příslibem lepších věcí příštích.

Pokud bude platit ta méně pozitivní varianta, pak se pokusí hledat energii a psychickou sílu na další boje této sezony jako obvykle u rodiny. Snad i u sklenky dobrého slovinského vína s manželkou Lorou, certifikovanou someliérkou.

Bude si říkat: Je zapotřebí důkladně uzdravit tělo – a vyčistit hlavu.

A pak pohlédnout směrem k Tour.