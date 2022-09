Obvinit Wrighta opačným důkazům navzdory? Jak Roglič neunesl svůj další pád

Bitva, která nebyla.

I tak by se mohlo o poslední horské etapě letošní Vuelty hovořit. Čekal se ohňostroj útoků Enrika Mase, který sliboval, že bude „mačkat Remka Evenepoela až do cílového Madridu“.

Mačkali ho spíš jeho týmoví kolegové, kteří svým vysokým tempem párali skupinu favoritů. Jenže když měl jejich práci Mas dokončit, neměl na to.

Zaútočil jen jednou, 40 kilometrů před cílem, na což Evenepoel bez problémů zareagoval. A tím poslední bitva o krále letošního ročníku skončila.

I proto bylo mnohem zajímavější, co se dělo u vítěze předchozích třech ročníků.

Ten totiž v pátek – z pohodlí svého monackého domova – obvinil ze svého konce na Vueltě Freda Wrighta. Britský jezdec prý může za to, že nepříjemně upadl a ze závodu musel odstoupit.

Wright mi vytrhl řídítka z rukou!

Finále 16. etapy bylo hektické.

Remco Evenepoel řešil defekt zadního kola, Primož Roglič útočil, dělo se toho dost. Když najednou slovinský cyklista v posledních metrech etapy ležel na zemi.

V tu chvíli se nevědělo, jestli na něčem uklouzl, jestli jen ztratil půdu pod nohama v důsledku vyčerpání a nepozornosti. Nebo jestli se nedotknul Freda Wrighta.

Druhá a třetí varianta se nakonec nejspíš spojily. Roglič totiž ve spurtu zamířil doprava k bariéře, kde už jel Wright, kterého se dotkl řídítky.

To ho rozhodilo a nepříjemně upadl. I proto Brit hned po etapě říkal: „Objel jsem Rogliče, když ztratil půdu pod nohama. Snad bude v pořádku. Těšil jsem se na jeho boj ve třetím týdnu. Myslím, že má na to, aby bojoval o celkové vítězství, jel fakt s velkou silou. Je fakt smůla, co se mu stalo, ale taková je cyklistika.“

Jumbo v té době neprotestovalo, Roglič mlčel. Až v pátek, tři dny po incidentu se najednou rozpovídal. Na webu Jumba se objevil text, ve kterém cyklistu Bahrainu obviňuje ze své havárie.

„Wright přijel zezadu a vytrhl mi řídítka z rukou, než jsem si toho stačil všimnout,“ popsal celý incident Roglič.

Celou vinu tak přenesl na nebohého Wrighta.

For clarity's sake, some analysis of the situation: pic.twitter.com/IdiFIj77Bw — Caley Fretz (@CaleyFretz) September 9, 2022

„Tohle nebylo v pořádku, nemělo se to stát. Lidé tyhle věci neřeší, jako kdyby se nic nestalo, ale to pro mě neplatí. Tohle není způsob, jakým chci, aby tenhle sport pokračoval a chci to dát najevo,“ uvedl. „Teď už můžu trochu chodit, což je fajn. Ale po havárii mi trvalo, než jsem pochopil, co se stalo. A za mě je nepřijatelné, jakým způsobem k havárii došlo. Nehoda nebyla způsobena špatnou silnicí, ale chováním jezdce. Nemám oči na zádech. Wright přijel zezadu a vytrhl mi řídítka z rukou, než jsem si toho stačil všimnout.“

Jumbo šlo ještě dál.

V článku spojilo nehodu s širším problémem bezpečnosti jezdců, výkonný ředitel týmu Richard Plugge dokonce pád přirovnal k tomu z Polska před třemi lety, který málem připravil o život Fabia Jakobsena.

„Bylo provedeno několik výzkumů závodních incidentů, příčiny byly kategorizovány. A ukazuje se, že v polovině případů může za havárii chování jezdců na kole. Proto říkám: Brzdi a používej mozek,“ řekl Plugge.

Jen to měl adresovat spíše svému zaměstnanci než Fredu Wrightovi. Je neuvěřitelné, že PR oddělení Jumba dovolilo, aby podobná obvinění vyšla ven.

Vždyť televizní záběry i záběry fanoušků z místa ukazují úplný opak.

Absurdní obvinění

Pod příspěvkem na Twitteru Jumba se okamžitě strhla mela.

Fanoušci – a to dokonce i fanoušci Jumba a Rogliče – začali posílat videa, která obvinění Jumba staví na hlavu. Je na nich vidět, jak se Roglič začal tlačit na pravou stranu k bariéře, kde ale nebylo místo, protože už tam jel rychlejší Wright.

Ten tak neměl, jak uhnout.

Proto se řídítek Rogliče dotkl. Ale byl to Slovinec, kdo změnil dráhu a kdo někoho zakřižoval.

„Miluju tě Roglo, ale obviňovat někoho z tvého pádu, když je jasně vidět, že to byla tvá chyba, mi přijde absurdní,“ napsalo mu mnoho fanoušků.

Kdybychom šli do důsledků, on by měl ještě dostat pokutu, případně být vyloučen z Vuelty, kdyby Wright kvůli jeho manévru upadl. Vždyť to on se choval podobně jako Dylan Groenewegen ve zmiňovaném závodu Kolem Polska, ve kterém poslal Jakobsena do bariér. Jen Roglič se do Wrighta neopřel takovou silou a upadl sám.

Za Wrighta se tak okamžitě postavil celý tým Bahrain a nejen on.

„Stojíme za Fredem a televizní záběry nás v tom utvrzují. Náš jezdce se před incidentem neodchýlil od závodní linie. Věříme taky, že pokud má tým ohledně určitého incidentu nějaké pocity, po etapě jsou tu komisaři, u kterých se to může vyřešit, nikoliv prohlášení online několik dní po incidentu,“ popíchl Bahrain v prohlášení nizozemský tým.

A pokračoval: „Je jasné, že zveřejnění podobného prohlášení vede jen k mrzutosti a nenávisti vůči kolegovi z pelotonu, což považujeme za největší zklamání. Upřímně doufáme, že se podobné akce na internetu přestanou dít. Fred je milý, velkorysý a neuvěřitelný talentovaný chlap. Nezaslouží si komentáře, které k němu byly v posledních hodinách směřovány.“

K incidentu se po čtyřech dnech znovu vyjádřil i Fred Wright – jedna z nejzajímavějších postav letošní Vuelty a věčně druhý muž.

„Abych byl upřímný, nemyslím si, že je toto prohlášení fér, protože záběry ukazují, že šlo o jednoduchý závodní incident. Poslal jsem mu i soukromou zprávu s přáním, ať je co nejdřív v pořádku. Všichni v Bahrainu mu přejeme brzké uzdravení a návrat k závodění,“ uzavřel celou kauzu třiadvacetiletý Brit.