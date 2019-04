Chcete vidět Sagana? Ouiii! řvali Francouzi. A Slovák zase bavil

Bylo 23. května 1430, když Burgundi na stejném místě zajali Johanku z Arku při pokusu osvobodit město. Prodali ji Angličanům, kteří ji později upálili za kacířství.



O téměř 700 let později došlo na náměstí generála de Gaulla před slavným palácem v Compiegne k dalšímu zajetí.

K zajetí Petra Sagana francouzskými fanoušky.

Už z dálky místní cyklističtí fanatici vyhlíželi autobus německé stáje Bora-hansgrohe.

V tu chvíli se na pódiu během slavnostní prezentace týmů střídala jedna hvězda za druhou. Domácí miláčci Arnaud Démare a Christophe Laporte. Ti světoví Greg van Avermaet, Wout van Aert, Philippe Gilbert, Zdeněk Štybar, John Degenkolb a další.

„Chcete vidět Sagana?“ ptal se moderátor akce.

„Ouiiiii,“ rozléhalo se davem.

Jinak poklidná atmosféra prezentace se s jeho příjezdem změnila.

V momentě, kdy černý autobus projížděl náměstím, vydaly se za ním stovky fanoušků připomínající ovce. Nebo taky scénu z filmové Mumie, kde zfanatizovaní Egypťané pochodují a provolávají jméno bájného Imhotepa.

Dlouhé minuty pak čekali, než jejich idol sestoupí mezi ně. Když se tak stalo, okamžitě ho obklopil hrozen fanoušků, které museli rozhánět organizátoři.

Peter Sagan podepisuje davu fanoušků před slavnostní prezentací na Paříž-Roubaix.

Sagan se u většiny zastavil a podepsal, pak konečně zamířil k pódiu.



„Už jste viděli olympijského vítěze Grega van Avermaeta. Už jste viděli trojnásobného mistra světa v cyklokrosu Wouta van Aerta. Chcete vidět trojnásobného mistra světa na silnici?“ přišla další otázka.

„Ouiiii,“ zaječel dav fanoušků.

Poslední velké cyklistické bláznovství. Peklo s názvem Paříž-Roubaix Pozvánka na slavný závod

A tak se dočkali. Sagan spolu se svou letkou Bory jako poslední ze všech dorazil za hitu Love Me Again od Johna Newmana na pódium, kde dostal i stříbrný tác od starosty Compiegne.

Když moderátor akce vyvolal jeho jméno, předstoupil a do publika vyhodil několik týmových čepic. Poté mu pustili záznam loňského dojezdu, kdy při své triumfální jízdě zaútočil už 51 kilometrů před cílem.

Jestli chystá něco podobného?

„Každý rok je jiný, každý závod je jiný. I letos to bude jiné než loni,“ rozesmál všechny přítomné.

Před rokem po svém útoku rychle dojel skupinu, která jela celý den v úniku. Z ní se se Saganem udržel jen Silvan Dillier, se kterým Slovák přijel až na velodrom v Roubaix.



„Měl jsem loni štěstí. Nic se mi nestalo, prožil jsem klidný závod, chytil únik a měl štěstí, že se mnou jel Silvan. Do posledního kilometru jsem vjížděl na druhém místě a využil toho. Čekal jsem na moment, kdy zaútočím a pak bum,“ popisoval, než se spolu s osobním manažerem Gabrielem Uboldim vydal rozdávat své rozumy přihlížejícím a čekajícím žurnalistům.

A že bylo na co čekat.

Petře, jaké máte vzpomínky na tohle náměstí?

„Vzpomínky mám na každý rok, co se tady startuje. Vím, kde jsem, a je to tady pořád takové stejné. Spíš mi to připadá jako déjà vu.“

Co bude v nedělním závodě nejdůležitější? Vyhnout se technickým problémům?

„Tomu se nevyhnete. Může se to stát, ale nemusí. Lepší je na to nemyslet a užít si závod.“

Co počasí? Jak závod ovlivní?

„Mělo by být hezky. Velmi podstatnou změnou je to, že by měl být celý den protivítr, což může ovlivnit průběh závodu, a určitě to bude náročné a pomalejší než minulé roky. Ale nevím, co čekat. To člověk nikdy neví.“

Nejste už unavený z otázek na svou špatnou formu?

„K tomu nemám co říct. Pro mě je to prostě takové, jaké je. Vždycky všem nejvíc záleží na výsledcích.“

Co od neděle očekáváte?

„Nic. Bude to těžký závod jako pokaždé.“

Ideální scénář?

„Pro každého je dobrý scénář, když se dostane na místo, ze kterého může bojovat o vítězství.“

Rozhodne se závod ve sprintu skupiny, nebo někdo dojede osamocen?

„To nikdo neví. Kdyby to bylo tak jednoduché, nemusíme závodit.“

Tak jednoduché to ale není a nebude. Proto se v neděli od jedenácti hodin pojede už 117. ročník nejslavnější cyklistické klasiky.

A znovu bude nevyzpytatelný jako Sagan sám.

Letos se zdá, že poté, co na podzim ztratil svůj duhový dres mistra světa, je pouhým stínem sebe sama.

„Tajemný Sagan,“ píše o něm francouzský L´Équipe.

Vyhrál letos jen jednu etapu na lednovém Tour Down Under. Jinak nic. Vinou nemoci přišel na jaře o několik kilogramů.

Ideální směřování formy k vrcholu sezony vypadá jinak.

„Ale mám dobrý tým a sám udělám všechno, co bude v mých silách,“ slibuje. „Navíc, jedu Roubaix už poosmé a zkušenost je tady hodně důležitá.“

Tak důležitá, že mu pomůže i přes doposud ne zrovna nejlepší formu obhájit vítězství?

Nedělní odpoledne ukáže.